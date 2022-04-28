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BBB 22

PA e DG revelam felicidade por vitória de Arthur no 'BBB 22'

Finalistas do reality show participaram do programa 'Mais Você'
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 28 de Abril de 2022 às 13:09

Brothers acompanham o 'Brasil Tá Vendo' na Final
Brothers acompanham o 'Brasil Tá Vendo' na Final Crédito: 26.abr.2022/Globoplay
Paulo André e Douglas Silva, que ficaram em 2º e 3º lugar, respectivamente, no BBB 22, participaram nesta quinta-feira, 28, do programa Mais Você e bateram um papo com Ana Maria Braga. Para começar, eles falaram sobre o sentimento em relação à vitória de Arthur Aguiar. Quando Tadeu Schmidt anunciou o resultado, os dois comemoraram com o ator.
"A gente sabia o quanto aquilo era importante para o Arthur", disse DG sobre o colega ter deixado claro o receio que tinha de ser eliminado precocemente por coisas que fez fora da casa. "Não tinha como não estar feliz pela vitória dele", completou.
No momento, PA vibrou bastante por Arthur ter ficado em 1º lugar e chegou a gritar mais do que o próprio campeão. Segundo ele, foi espontâneo. "A minha reação na final eu só fui perceber depois que assisti", revelou.

CARREIRAS

Atleta profissional, Paulo contou que se organizou em relação aos treinos quando aceitou participar do reality show. "Antes de entrar, eu fiz um planejamento com meu técnico, que é o meu pai, para a gente fazer um 'destreino' para o corpo não tomar um susto.
" Basicamente, ele foi diminuindo a carga dos treinamentos um tempo antes de ficar confinado para que essa interrupção não fosse abrupta. No entanto, manteve os exercícios na casa. Agora, para voltar ao ritmo de antes, ele revelou que não deve demorar muito. "Eu não preciso de muito tempo para recuperar."
Já Douglas, que é ator, lembrou de seus trabalhos de destaque. "Eu fico feliz por ter tido a oportunidade de participar desse projeto", disse ele sobre Cidade de Deus.
"Era o início da minha carreira", lembrou DG, que acrescentou que começou a atuar aos oito anos em um projeto escolar. Nas gravações do filme, ele ficava de olho em tudo para contar tudo o que ocorria para sua mãe em casa. "É sempre nostálgico para mim."

AMIZADE COM SCOOBY

Os dois também falaram sobre a amizade que fizeram com Pedro Scooby dentro do BBB. "Desde o início, a gente se conectou e foi muito intenso", afirmou PA.
DG lembrou que conheceu Scooby há 14 anos, quando o surfista entrou de penetra em sua festa de casamento. Agora, eles se reencontraram no programa e perceberam que têm muito em comum. "A gente tem a mesma vibe e a gente fala a mesma língua."
Os três amigos já combinaram que vão passar a virada de ano juntos. "Tem que rolar", disseram eles. Além disso, Paulo será padrinho do casamento de Scooby.
"Eu nem acreditei, eu acho que ele está brincando com a minha cara", brincou ele sobre o convite. "Mas é uma felicidade enorme, meu coração transborda de amor", disse o atleta.

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