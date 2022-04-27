"É bem cedo para responder", diz PA sobre manter relação com Jade fora do BBB 22

Quando eu pisei na casa o Douglas já olhou para mim e o Pedro também, e a gente teve uma conexão muito forte até mesmo ali, por olhar. No início já começamos a falar a mesma língua, no pessoal digo, mas no jogo não. Eu sempre falava ‘vai ter uma hora que a gente vai ter que combinar voto’, e eles falavam ‘não, eu não sou assim, eu vou me manter assim, vou seguir meu coração, não vou falar meu voto pra ninguém, vou no escuro mesmo’, e eu respondia ‘mano, vai ter uma hora que a gente vai precisar se defender’. Eu tinha essa visão de jogo, dos três eu era o único pensava assim, que sabia que uma hora a gente teria que combinar voto. Mas eu respeitei total eles, não ia forçar nada no jogo, até porque foram duas pessoas que me conectei e não seria o jogo a abalar nossa amizade. Eles foram duas pessoas muito importantes na minha trajetória, o Pedro Scooby então nem se fala, um cara que eu não tenho nem palavras para descrever. Eu achava que tinha sido algo que o jogo tinha proporcionado, mas vai muito além, acho que foi a gente mesmo, a gente sendo a gente que nos conectou. É obvio que o jogo traz essa intensidade, tudo é mais intenso lá dentro, mas a gente se conectou de uma forma muito legal. O D.G começava a chorar e por olhar a gente sabia que era saudade, então a gente se abraçava. Chegava uma hora que eu ouvia uma música que lembrava a minha família e ia para um canto chorar, e eles vinham. A gente sabia por olhar, não precisávamos falar nada, a gente sabia. Então foram duas pessoas muito importantes.