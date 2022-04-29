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Sabrina Sato brinca com suposto acordo sexual de J-Lo e Ben Affleck: 'Dariam conta?'

Acordo estipularia quantas vezes o casal deve fazer sexo por semana
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 29 de Abril de 2022 às 08:10

Sabrina Sato diz que fugia de DRs com Duda Nagle
Sabrina Sato Crédito: Greg Salibian/Folhapress
Durante um ensaio fotográfico, Sabrina Sato brincou com seu colegas de trabalho sobre um suposto acordo sexual feito entre a cantora e atriz Jennifer Lopez e o ator Ben Affleck. Os dois teriam concordado em um contrato pré-nupcial que eles deveriam fazer sexo pelo menos quatro vezes por semana.
"Vocês viram o contrato pré-nupcial da J-Lo? Não viram? No contrato, ela falou assim: 'Quatro vezes por semana tem que transar'. Ela exigiu isso do marido. O que vocês acham disso? Dariam conta?", pergunta Sato, num video publicado no Instagram.
Os colegas responderam que sim. "Com a J-Lo, né?", brincou a apresentadora, dando risada com a equipe.
No dia 9 de abril, Lopez anunciou seu noivado com Affleck em vídeo enviado aos assinantes da newsletter On The JLo na madrugada. Nas imagens, ela mostrava um anel com pedra verde no dedo anelar e aparecia emocionada.
O casal relacionou pela primeira vez entre os anos de 2002 e 2004, mas colocou fim ao noivado em janeiro de 2004. Em junho do mesmo ano, a cantora se casou com o cantor Marc Anthony, 52, e juntos tiveram dois filhos, os gêmeos Emme e Maximilian, 13. Eles se divorciaram dez anos depois. Já Affleck foi casado por 13 anos com a atriz Jennifer Garner, 49, com quem teve três filhos: Violet, 15, Seraphina, 12, e Samuel, 9.
As especulações sobre um novo romance entre os artistas começaram a aparecer em maio de 2021, dias após Lopez anunciar o rompimento do noivado com o ex-jogador de beisebol Alex Rodriguez, com quem permaneceu por quatro anos. Já Affleck colocou um ponto final na relação com a atriz Ana de Armas em janeiro do mesmo ano, pouco menos de um ano após assumir o namoro.
No dia 24 de julho de 2021, data do aniversário da cantora, o casal assumiu para o público que estava oficialmente de volta, com uma foto dos dois juntos nas redes sociais.

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