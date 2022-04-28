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Bruna Biancardi exibe aliança de compromisso com Neymar

A modelo mostrou pelo Instagram a aliança que ganhou do jogador de futebol. Ela exibiu a joia numa montagem com outras quatro selfies.
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 28 de Abril de 2022 às 19:42

A modelo Bruna Biancardi é apontada como affair de Neymar
A modelo Bruna Biancardi exibiu a joia Crédito: Reprodução/ Instagram @brunabiancardi
A namorada de Neymar, Bruna Biancardi, mostrou pelo Instagram a aliança que ganhou do jogador de futebol. Ela exibiu a joia numa montagem com outras quatro selfies.
Os dois estão junto pelo menos desde agosto do ano passado, quando eles foram flagrados em passeio de barco na Espanha, ao lado do filho do craque, David Lucca, a mãe do menino, Carol Dantas, além de alguns dos "parças", como são conhecidos os amigos do jogador
Este ano, o casal tem sido visto com maior frequência. Em fevereiro, ela publicou nos Stories do Instagram um vídeo com várias fotos do casal em comemoração ao aniversário de 30 anos do jogador.
"Lindoo! Você já sabe tudo o que eu te desejo. Esse vídeo é apenas para deixar um pouco de nós registrado aqui! Esse é seu ano! Deus abençoe a sua vida", escreveu ela. Segundo o jornal Extra, Biancardi estava em Paris para celebrar a data com o atacante do PSG.
No mês seguinte, Bruna fez um desabafo no Instagram, sobre os ataques que recebe dos "haters" nas redes sociais em relação ao seu compromisso com o jogador.
"Infelizmente tem um número enorme de pessoas ruins me acompanhando por aqui", disse ela ao responder uma pergunta sobre o motivo de ela não mostrar seus pais nas redes sociais. "Prefiro deixar a minha família um pouco longe disso e proteger quem eu amo desses ataques que recebo todos os dias".
Bruna ainda disse que "ninguém é obrigado a gostar de ninguém, mas vivemos em sociedade e devemos respeitar cada um". "Eu fui muito bem educada para saber que quando não tenho nada de bom para falar sobre alguém, devo ficar calada. A gente só transborda o que tem dentro de nós", completou.

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