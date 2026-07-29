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Orgulho

Time de Colatina conquista o Campeonato Brasileiro de Futebol 7

Atletas do sub-17 venceram o Santa Cruz de Alagoas por 3 a 0 na decisão e encerraram a competição com quatro vitórias e 30 gols marcados

Publicado em 29 de Julho de 2026 às 16:55

Da Redação*

Da Redação*

Publicado em 

29 jul 2026 às 16:55
Colatina chegou a ganhar um dos jogos pelo placar de 18 x 1 durante campanha do título
Divulgação

Depois de uma campanha marcada por goleadas, classificação antecipada na fase de grupos e um desempenho consistente no mata-mata, o time sub-17 de Colatina conquistou o título do Campeonato Brasileiro de Futebol 7 de base no último domingo (26), disputado em Maceió (AL). A equipe venceu o Santa Cruz de Alagoas por 3 a 0 na final e garantiu o topo do pódio para a Princesinha do Norte.


A caminhada rumo ao título começou com uma vitória por 4 a 1 sobre o Real Paraibano. Na sequência, os colatinenses protagonizaram uma das maiores goleadas da competição ao vencer o Atlético Alagoano por 18 a 1, resultado que garantiu a classificação antecipada para a fase eliminatória. Na última rodada da fase de grupos, Colatina foi superada pelo GM09 por 9 a 2 e terminou na segunda colocação da chave. Mesmo assim, o resultado não abalou a equipe, que voltou ainda mais forte para a fase decisiva.


Partindo para o mata-mata, na semifinal a equipe enfrentou um time que também é capixaba; O PSC (Projeto Sport Club Camburi). Os jovens de Colatina venceram o jogo por 3 a 1 e asseguraram a vaga na grande decisão. 


Já na final, diante do Santa Cruz de Alagoas, a equipe dominou a partida do início ao fim e conquistou o título nacional com uma vitória por 3 a 0. Ao longo da competição, Colatina marcou 30 gols em cinco partidas e encerrou a campanha com quatro vitórias e apenas uma derrota. O ala Isaque Mutz destacou a realização de um sonho construído desde a infância.


“Desde pequeno, sempre, a gente tem um sonho de jogar uma competição desse nível. É muito gratificante ter uma oportunidade de representar não só a cidade, mas o estado do Espírito Santo em uma competição nacional. Me esforcei tanto e agora estou tendo uma oportunidade desse tamanho”, afirmou.


Para o treinador Thayluan Moreira, a conquista é fruto de um grupo comprometido dentro e fora de campo. Antes do início da competição, ele já destacava o comportamento dos atletas e a importância da experiência que viveriam.


“Os meninos têm uma educação fora do comum. Isso facilita o nosso trabalho. A gente pretendia proporcionar um momento incrível para eles. Alguns nunca tinham viajado de avião e queríamos que essa experiência ficasse marcada para sempre na memória deles”, destacou.

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