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Reabilitação de casa

Rodrigo Mussi recebe alta do hospital após 28 dias do acidente

O ex-BBB recebeu alta nesta quinta-feira do Hospital das Clínicas após 28 dias de internação pelo acidente ocorrido na Marginal Pinheiros e que o deixou com traumatismo craniano
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 28 de Abril de 2022 às 15:25

Rodrigo Mussi
Rodrigo Mussi continuará a reabilitação de casa Crédito: João Cotta/Globo
O ex-BBB Rodrigo Mussi, 37, recebeu alta nesta quinta-feira (28) do Hospital das Clínicas após 28 dias de internação pelo acidente ocorrido na Marginal Pinheiros e que o deixou com traumatismo craniano.
Segundo nota oficial da assessoria de imprensa e o próprio irmão, Diogo Mussi, agora ele continuará a reabilitação de casa. "E a alta do HC veio. O Rodrigo já foi transferido para a reabilitação intensiva e iniciou a avaliação geral. Serão dias intensos de reabilitação e ele está motivado", afirma.
Segundo ele, na noite desta quinta possivelmente Mussi mandará um recado aos fãs que torceram pela sua recuperação. "Ele disse que vai dar conta de tudo. À noite eu volto para expor o recado dele para os fãs. Bora, guerreiro", completou.
Mussi começou os exercícios de reabilitação na sexta (22). Ele já demonstrava estar mais ativo, se movimentando pelo quarto e fazendo os exercícios. "O Rodrigo precisará de paciência e muita força de vontade (que ele sempre teve). Um dia de cada vez, vamos atingir o objetivo, que é a sua plena recuperação. Vamos juntos!", escreveu a família na rede social do Ex-BBB.
Rodrigo Mussi sofreu um acidente de carro quando voltava do estádio do Morumbi após assistir o jogo entre São Paulo e Palmeiras ao lado do amigo e também ex-BBB Gui Napolitano.
Ele estava no banco de trás do passageiro de um carro de aplicativo sem cinto de segurança e foi arremessado à parte da frente do carro após uma batida. Mussi sofreu traumatismo craniano, além de outras fraturas pelo corpo. Ele passou por cirurgia na cabeça e em uma das pernas.

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