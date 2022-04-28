Viih Tube revela que casa do Big Brother Brasil não cheira bem

Viih Tube disse que ficou apenas dois dias sem tomar banho. Crédito: Reprodução/Instagram @viihtube

Viih Tube, ex-participante do "BBB 21" (TV Globo) fez algumas revelações sobre a "casa mais vigiada do Brasil". Além da ex-BBB afirmar que o local tem um mau cheiro, ela disse também que ficou apenas dois dias sem tomar banho.

"Eu fiquei uns dois dias sem tomar banho, eu assumo. Lá é muito frio e a câmera foca em você e você lá passando a mão [nas partes íntimas]", disse ontem, em entrevista a Danilo Gentili, no "The Noite" (SBT).

O apresentador aproveitou para questionar se a casa tem mesmo um mau cheiro. "Todo mundo do Big Brother que vem aqui eu pergunto, tiro a dúvida que eu acho que aquela casa fede, não fede?"

"Sim, fede um chulé. Um pouquinho.. Depende da edição, né? É a gente que tem que limpar", admitiu a youtuber. "Nossa e você limpava?", quis saber o humorista. "Não, então não posso reclamar do chulé", respondeu a ex-BBB aos risos.

Recentemente, a mãe de Viih, Viviane Felício, se viu no meio de uma confusão ao ter seu pedido de indenização contra Felipe Neto negado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo.