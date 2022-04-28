Viih Tube revela que casa do Big Brother Brasil não cheira bem

Viih Tube, ex-participante do "BBB 21" (TV Globo) fez algumas revelações sobre a "casa mais vigiada do Brasil". Além da ex-BBB afirmar que o local tem um mau cheiro, ela disse também que ficou apenas dois dias sem tomar banho.
"Eu fiquei uns dois dias sem tomar banho, eu assumo. Lá é muito frio e a câmera foca em você e você lá passando a mão [nas partes íntimas]", disse ontem, em entrevista a Danilo Gentili, no "The Noite" (SBT).
O apresentador aproveitou para questionar se a casa tem mesmo um mau cheiro. "Todo mundo do Big Brother que vem aqui eu pergunto, tiro a dúvida que eu acho que aquela casa fede, não fede?"
"Sim, fede um chulé. Um pouquinho.. Depende da edição, né? É a gente que tem que limpar", admitiu a youtuber. "Nossa e você limpava?", quis saber o humorista. "Não, então não posso reclamar do chulé", respondeu a ex-BBB aos risos.
Recentemente, a mãe de Viih, Viviane Felício, se viu no meio de uma confusão ao ter seu pedido de indenização contra Felipe Neto negado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo.
Viviane pedia uma indenização no valor de R$ 40 mil por danos morais, além de uma retratação pública do youtuber por dizer em 2016 que Viih Tube era explorada pelos pais por lucro, quando ela ainda era menor de idade.