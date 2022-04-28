Novo programa

José Roberto Burnier assume lugar de Carlos Tramontina na Globo

O jornalista deixou o telejornal Conexão, que apresentava na GloboNews, para assumir o lugar do colega de profissão
Agência Estado

Publicado em 28 de Abril de 2022 às 18:20

O jornalista José Roberto Burnier vai apresentar o telejornal SP2, Crédito: Reprodução/Globo News
O jornalista José Roberto Burnier assumiu nesta quarta-feira, 27, o comando do telejornal local SP2, da Rede Globo, anteriormente apresentado por Carlos Tramontina, que deixou a emissora após 43 anos. Tramontina anunciou sua saída na terça-feira, 26 com agradecimento ao público: "quero mandar um abraço para todos vocês. Muito obrigado pelo carinho, boa noite".
O jornalista esteve à frente do SP2 nos últimos 24 anos. Já Burnier deixou o telejornal Conexão, que apresentava na GloboNews, para assumir o lugar do colega de profissão.
No início da transmissão do SP2 desta quarta, Burnier falou com os telespectadores sobre a novidade: "muito boa noite para você. Antes das notícias de hoje, eu peço licença para informar que, de agora em diante, eu estarei junto com você aqui no SP2 com muita honra e muito prazer".

