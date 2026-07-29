Doce de leite de João Neiva é eleito o melhor do ES em concurso nacional

O melhor doce de leite capixaba é produzido na Rota dos Queijos, em João Neiva: é o que garante a avaliação do 9º Prêmio Queijo Brasil, realizado há uma semana em Blumenau (SC), durante o Festival Nacional do Queijo. O concurso é o maior do Brasil no segmento de queijos, manteigas, doces de leite e outros produtos lácteos artesanais.





A ganhadora do troféu de Melhor Doce de Leite do Espírito Santo na competição é a Vila Veneto Queijaria & Bistrô, que fica às margens da BR-259, na localidade rural de Santo Afonso. A queijaria obteve sete medalhas na premiação, que reuniu os principais produtores artesanais do país em uma avaliação criteriosa de qualidade, aroma, textura e sabor.