Doce de leite de João Neiva é eleito o melhor do ES em concurso nacional

O melhor doce de leite capixaba é produzido na Rota dos Queijos, em João Neiva: é o que garante a avaliação do 9º Prêmio Queijo Brasil, realizado há uma semana em Blumenau (SC), durante o Festival Nacional do Queijo. O concurso é o maior do Brasil no segmento de queijos, manteigas, doces de leite e outros produtos lácteos artesanais.
A ganhadora do troféu de Melhor Doce de Leite do Espírito Santo na competição é a Vila Veneto Queijaria & Bistrô, que fica às margens da BR-259, na localidade rural de Santo Afonso. A queijaria obteve sete medalhas na premiação, que reuniu os principais produtores artesanais do país em uma avaliação criteriosa de qualidade, aroma, textura e sabor.
Além do troféu para o seu Doce de Leite Artesanal, a queijaria de João Neiva obteve cinco medalhas de prata - com o Queijo Minas Curado, o Requeijão Artesanal, o Queijo Parmesão, a Manteiga Artesanal e o Queijo Original Otello. O Bronze veio para o Queijo Veneto Gourmet Premium.
"Levamos o nome de João Neiva e do terroir capixaba para todo o país, provando que o nosso estado produz queijos artesanais de nível internacional”, comemorou o produtor rural Roberto Cuzini, que fundou a queijaria em 2020 com sua esposa, Renata Ravani.