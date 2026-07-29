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Produto artesanal

Doce de leite de João Neiva é eleito o melhor do ES em concurso nacional

Queijaria capixaba conquistou sete medalhas no Prêmio Queijo Brasil, considerado a maior do Brasil no segmento de produtos lácteos artesanais
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 29 de Julho de 2026 às 16:43

Troféu de melhor doce de leite para a queijaria capixaba Vila Vêneto no Prêmio Queijo Brasil 2026
Troféu de Melhor Doce de Leite do Espírito Santo no 9ª Prêmio Queijo Brasil. Foto: Acervo/Vila Vêneto

O melhor doce de leite capixaba é produzido na Rota dos Queijos, em João Neiva: é o que garante a avaliação do 9º Prêmio Queijo Brasil, realizado há uma semana em Blumenau (SC), durante o Festival Nacional do Queijo. O concurso é o maior do Brasil no segmento de queijos, manteigas, doces de leite e outros produtos lácteos artesanais. 


A ganhadora do troféu de Melhor Doce de Leite do Espírito Santo na competição é a Vila Veneto Queijaria & Bistrô, que fica às margens da BR-259, na localidade rural de Santo Afonso. A queijaria obteve sete medalhas na premiação, que reuniu os principais produtores artesanais do país em uma avaliação criteriosa de qualidade, aroma, textura e sabor. 

Doce de leite da queijaria artesanal Vila Vêneto, em João Neiva
Doce de leite artesanal da queijaria Vila Veneto. Foto: Acervo/Vila Vêneto

Além do troféu para o seu Doce de Leite Artesanal, a queijaria de João Neiva obteve cinco medalhas de prata - com o Queijo Minas Curado, o Requeijão Artesanal, o Queijo Parmesão, a Manteiga Artesanal e o Queijo Original Otello. O Bronze veio para o Queijo Veneto Gourmet Premium.


"Levamos o nome de João Neiva e do terroir capixaba para todo o país, provando que o nosso estado produz queijos artesanais de nível internacional”, comemorou o produtor rural Roberto Cuzini, que fundou a queijaria em 2020 com sua esposa, Renata Ravani

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