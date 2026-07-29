Suspeito de matar cadela é internado em unidade psiquiátrica no ES

O homem de 53 anos suspeito de matar uma cadela comunitária em Dores do Rio Preto, na Região do Caparaó do Espírito Santo, foi internado em uma unidade psiquiátrica após receber liberdade provisória na terça-feira (28).





Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde informou que o paciente já era acompanhado pela assistência da cidade e tem registro de internações anteriores. Segundo a pasta, assim que tomou conhecimento da soltura, providenciou a internação em uma unidade psiquiátrica. Ele permanece sob acompanhamento.





O caso aconteceu no bairro Bom Jardim, no último domingo (26), após a cadela Bianca ser agredida com um facão e um pedaço de madeira e, em seguida, ser arrastada pela rua. O animal chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na mesma data.