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Em Dores do Rio Preto

Suspeito de matar cadela é internado em unidade psiquiátrica no ES

Após liberdade provisória, homem de 53 anos foi internado e segue sob acompanhamento da rede municipal de saúde

Publicado em 29 de Julho de 2026 às 19:04

Carol Leal

Carol Leal

Publicado em 

29 jul 2026 às 19:04
Cadela Bianca foi agredida e arrastada em Dores do Rio Preto, no Caparaó do ES
Cadela Bianca foi agredida e arrastada em Dores do Rio Preto, no Caparaó do ES Montagem | Redes sociais

O homem de 53 anos suspeito de matar uma cadela comunitária em Dores do Rio Preto, na Região do Caparaó do Espírito Santo, foi internado em uma unidade psiquiátrica após receber liberdade provisória na terça-feira (28). 


Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde informou que o paciente já era acompanhado pela assistência da cidade e tem registro de internações anteriores. Segundo a pasta, assim que tomou conhecimento da soltura, providenciou a internação em uma unidade psiquiátrica. Ele permanece sob acompanhamento.


O caso aconteceu no bairro Bom Jardim, no último domingo (26), após a cadela Bianca ser agredida com um facão e um pedaço de madeira e, em seguida, ser arrastada pela rua. O animal chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na mesma data.

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