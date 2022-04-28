Após 19 anos na Globo, atriz Fabiana Karla fecha acordo com a Amazon

Fabiana integra a equipe de atores da Amazon Crédito: Reprodução @Fabianakarla

A plataforma de streaming Amazon Prime Video anunciou nesta quinta (28) um acordo com a atriz Fabiana Karla, 46. Ela se despediu da TV Globo, emissora em que trabalhou por 19 anos, no dia 14 de abril.

Fabiana integra a equipe de atores da Amazon, que já conta com Ingrid Guimarães e Lázaro Ramos. A plataforma também anunciou as chegadas da diretora Susana Garcia, dos filmes "Minha Mãe É Uma Peça", e da roteirista Adriana Falcão.

A atriz fechou um "acordo de primeira vista" com a empresa. Isso significa que a plataforma não terá exclusividade com a artista, mas sim, preferência no momento de propor trabalhos.