Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Novos projetos

Após 19 anos na Globo, atriz Fabiana Karla fecha acordo com a Amazon

A plataforma de streaming Amazon Prime Video  um acordo com a atriz. Ela se despediu da TV Globo, emissora em que trabalhou por 19 anos, no dia 14 de abril
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 28 de Abril de 2022 às 20:38

Fabiana Karla
Fabiana integra a equipe de atores da Amazon Crédito: Reprodução @Fabianakarla
A plataforma de streaming Amazon Prime Video anunciou nesta quinta (28) um acordo com a atriz Fabiana Karla, 46. Ela se despediu da TV Globo, emissora em que trabalhou por 19 anos, no dia 14 de abril.
Fabiana integra a equipe de atores da Amazon, que já conta com Ingrid Guimarães e Lázaro Ramos. A plataforma também anunciou as chegadas da diretora Susana Garcia, dos filmes "Minha Mãe É Uma Peça", e da roteirista Adriana Falcão.
A atriz fechou um "acordo de primeira vista" com a empresa. Isso significa que a plataforma não terá exclusividade com a artista, mas sim, preferência no momento de propor trabalhos.
"Fabiana Karla é um dos grandes nomes do humor nacional, tendo realizado trabalhos na TV, no teatro e no cinema. Ingressou na televisão nos anos 2000 com trabalhos em séries e novelas da TV Globo, como Gabriela (2012), Amor à Vida (2013) e Verão 90 (2019), e em 2004 passou a integrar o elenco do Zorra Total", lembrou a Amazon em comunicado.

Veja Também

Bruna Biancardi exibe aliança de compromisso com Neymar

Viih Tube revela que casa do Big Brother Brasil não cheira bem

Rodrigo Mussi recebe alta do hospital após 28 dias do acidente

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Estamos perto de desvendar o mistério do 9º planeta do Sistema Solar?
Prefeitura de Viana
Prefeituras do ES, Exército e Ministério Público: 24 mil vagas em concursos e seleções
Homem é morto a tiros durante festa de aniversário em Cariacica
Homem é morto e mulher baleada durante festa de aniversário em Cariacica

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados