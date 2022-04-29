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Planta?

Brunna Gonçalves diz ter sido cortada da edição do BBB 22

'O editor passou o programa inteiro me cortando', desabafou
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 29 de Abril de 2022 às 15:37

Brunna Gonçalves no
Brunna Gonçalves no "BBB" Crédito: Globo/Reprodução
A ex-BBB Brunna Gonçalves, 30, mostrou seu descontentamento com o dia 101 da 22ª edição do Big Brother Brasil (Globo), e também com sua aparição no reality em geral, através de seus Stories do Instagram. A dançarina e esposa de Ludmilla, 27, afirmou que foi cortada não apenas da edição do dia especial, assim como do programa inteiro.
"Gente, eu estou aqui assistindo o programa 101 e eu tive a conclusão de que o editor desse programa, simplesmente, não vai com a minha cara", começou o desabafo. "O Tadeu reuniu todo mundo na sala tirou, acho, que seis nomes na urna, eu fui uma das seis e fui a única cortada. Não passou a parte da pergunta que ele me fez", contou.
A artista ainda disse que não foi cortada apenas do dia 101. "Ele [o editor] passou o programa inteiro me cortando, me passando a tesoura e no dia 101 não poderia ser diferente. Mas assim, me fizeram me maquiar, ficar lá o dia inteiro para me cortar do programa? É sobre", completou.
Ela seguiu dizendo que esperava aparecer pelo menos no dia extra do reality, e que entende que o programa possui um tempo certo para ir ao ar. "Mas assim, apareceu todo mundo menos eu. Pelo menos deixava duas pessoas de fora né? Para não ficar assim, tão na cara", sugeriu ainda.
Pouco tempo depois, ela voltou a tocar no assunto em seu perfil oficial do Twitter. "Tem gente falando aí: 'A Brunna é tão planta que nem no 101 ela apareceu'. Acho que o editor não vai com a minha cara mesmo. Fui boicotada até no 101! Cadê a resposta que dei para o Tadeu quando ele sorteou meu nome, editor? Estou começando a entender porque eu fui tão 'planta'", escreveu.

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