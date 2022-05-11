Ilha Record: famosos terão cachê de R$ 70 mil, diz colunista

Com previsão de estreia para junho, o reality show Ilha Record, da Record TV, já está virando pauta nas redes. Um deles é o valor do cachê que os famosos vão levar por participar do programa. Segundo a coluna Léo Dias, os 13 famosos que vão compor a nova edição, vão receber R$70 mil para entrarem no programa. Deste valor, metade será pago antes da estreia e a outra somente após o fim do reality.
A coluna ainda revelou que os participantes vão receber R$ 1 mil a cada prova que fizer menção aos patrocinadores do programa ou ações de publicidade. Segundo o jornalista, o reality, que deve ser comandado pela atriz Mariana Rios, contará com Maria Joana, Denise Rocha, Joana Machado e Vanessa Mesquista no elenco. A ex-A Fazenda Liziane Gutierrez também teria sido procurada, mas, até o momento, as negociações não se firmaram.
O grande vencedor do Ilha Record levará para casa o prêmio de R$ 500 mil. Já o famoso que for eleito campeão pelo público receberá R$ 250 mil. Haverá também outros prêmios ao longo da temporada.