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Três sessões

Influencer Victor Igoh passa por procedimento para engrossar as pernas; entenda

O influencer mostrou resultado de técnica realizada com fármacos que estimulam fatores de crescimento, o colágeno e a elastina para potencializar os resultados
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 11 de Maio de 2022 às 15:16

Victor Igoh
Victor Igoh fez procedimento para engrossar as pernas Crédito: Reprodução @VictorIgoh
O empresário e influencer Victor Igoh usou seu Instagram, na terça-feira (10), para mostrar imagens de antes e depois de suas pernas, após passar por um procedimento para engrossá-las.
O médico responsável pelo procedimento, João Falcão, disse a Léo Dias, do site Metrópoles, como a técnica funciona. "O procedimento realizado é uma técnica criada por mim. Ela é minimamente invasiva, ou seja, não cirúrgica. Eu utilizo alguns fármacos que estimulam fatores de crescimento, o colágeno e a elastina para potencializar os resultados”.
Victor Igoh
O influencer mostra o antes e depois Crédito: Reprodução @VictorIgoh
O processo necessita de três sessões, que custam em média 5 mil reais e devem ser refeitas a cada mês, e com resultado imediato. "Levava na esportiva. Lidava de forma descontraída [sobre as pernas finas], mas o procedimento é natural e estou muito feliz. É feito com o meu próprio sangue. Eu fiz para aumentar a parte de cima. Amei!”, disse Victor sobre o resultado.
Ele também compartilhou algumas mensagens recebidas de seguidores criticando as suas pernas antes de ele se submeter ao tratamento. "A pergunta é... Cadê as pernas torneados do Victor?", disse uma. "O Victor é bonito vestido, porque de sunga é o fim. As pernas dele desproporcionais com o resto do corpo", criticou outra.

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