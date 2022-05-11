Influencer Victor Igoh passa por procedimento para engrossar as pernas; entenda

Victor Igoh fez procedimento para engrossar as pernas Crédito: Reprodução @VictorIgoh

O empresário e influencer Victor Igoh usou seu Instagram, na terça-feira (10), para mostrar imagens de antes e depois de suas pernas, após passar por um procedimento para engrossá-las.

O médico responsável pelo procedimento, João Falcão, disse a Léo Dias, do site Metrópoles, como a técnica funciona. "O procedimento realizado é uma técnica criada por mim. Ela é minimamente invasiva, ou seja, não cirúrgica. Eu utilizo alguns fármacos que estimulam fatores de crescimento, o colágeno e a elastina para potencializar os resultados”.

O influencer mostra o antes e depois Crédito: Reprodução @VictorIgoh

O processo necessita de três sessões, que custam em média 5 mil reais e devem ser refeitas a cada mês, e com resultado imediato. "Levava na esportiva. Lidava de forma descontraída [sobre as pernas finas], mas o procedimento é natural e estou muito feliz. É feito com o meu próprio sangue. Eu fiz para aumentar a parte de cima. Amei!”, disse Victor sobre o resultado.