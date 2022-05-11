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Marco Pigossi e filho de Schwarzenegger estarão em spin-off de 'The Boys'

O ator brasileiro é um dos nomes confirmados para um spin-off da série "The Boys", divulgou nesta quarta (11) o site Deadline. De acordo com a publicação, o brasileiro assumirá o papel de Dr. Cardosa.
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 11 de Maio de 2022 às 19:00

Marco Pigossi
Marco Pigossi estará na produção da Amazon Prime Video Crédito: Reprodução @marcopigossi
O ator Marco Pigossi é um dos nomes confirmados para um spin-off da série "The Boys", divulgou nesta quarta (11) o site Deadline. De acordo com a publicação, o brasileiro assumirá o papel de Dr. Cardosa.
A produção da Amazon Prime Video também contará com Sean Patrick Thomas, destaque no filme "Ao Ritmo do Hip‑Hop" (2001), e Patrick Schwarzenegger, modelo e filho de Arnold Schwarzenegger.
Patrick é um dos destaques da série "The Staircase", nova série produzida pela HBO Max. Ela é baseada em um documentário sobre um crime lançado em 2004.
O Deadline aponta que a série produzida por Michele Fazekas e Tara Butters, ainda não possui título, mas já está em produção. A história se passa em uma faculdade exclusiva para super-heróis jovens adultos.
Jaz Sinclair, Chance Perdomo, Lizze Broadway, Maddie Phillips, London Thor, Derek Luh, Asa Germann e Shelley Conn também fazem parte do elenco do spin-off, confirma a publicação. A data de estreia ainda não foi anunciada pela plataforma de streaming.
Marco Pigossi é protagonista da série brasileira "Cidade Invisível", da Netflix. Recentemente, Alessandra Negrini, que também faz parte do elenco, mostrou o artista curtindo um dia de folga com um banho de rio.

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