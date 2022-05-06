Zilu Camargo é acusada de desdenhar separação de Wanessa Crédito: Bruno Poletti (F)/Folhapress

Zilu Camargo, mãe de Wanessa, está sendo alvo de comentários maldosos sobre a separação da filha em seu próprio perfil nas redes sociais. Nas duas últimas postagens da ex-mulher de Zezé di Camargo no Instagram, internautas mostraram revolta, dizendo que ela não se preocupa com a filha.

Nesta quinta-feira (05), internautas reagiram a uma foto publicada pela ex- mulher de Zezé Di Camargo em que aparece posando de biquíni em Pedra Azul, no Espírito Santo. A legenda escrita por Zilu na publicação foi uma mensagem otimista. “#Tbt desse dia lindo, só pra dizer que as nuvens serão sempre passageiras. Por isso, foca no pedaço azul do céu!”.

Em resposta, Zilu disse que o registro era um “TBT - versão abreviada de Throwback Thursday, quando usuários postam fotos antigas na quinta-feira - e disparou: “Essa foto é um TBT de 2016, se eu não me engano!”.

O mesmo aconteceu na postagem desta sexta-feira (6). No vídeo, Zilu aparece dançando com a seguinte legenda: "Acorda, menina! Hoje é sexta-feira!".

"Ao invés de estar dançando, você deveria cuidar da sua filha amiga", escreveu uma internauta, que foi respondida pela própria influencer. "E vc cuidando da sua vida!!", publicou Zilu.

Desta vez, diversos internautas saíram em defesa da mãe de Wanessa. "A filha dela é de maior e vacinada, não preciso de ninguém para tomar as decisões. E com certeza ela está tendo suporte. Os pais nunca deixaram ela desamparada", comentou uma das seguidoras de Zilu.

SEPARAÇÃO

Wanessa e Marcus foram casados por 17 anos e fizeram o anúncio através das redes sociais. “Depois de muita reflexão, decidimos pacificamente encerrar nossa relação conjugal. Ao lado dos nossos filhos incríveis e que amamos incondicionalmente, continuaremos a ser uma família com os mesmos valores e princípios que nos uniram até aqui”, escreveram.

Após o anúncio do divórcio, vários seguidores resgataram um uma publicação de Zilu um dia antes da notícia da separação.