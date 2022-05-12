Wanessa e Marcus Buaiz: veja cláusulas do divórcio, segundo colunista

Parece que a assinatura do divórcio entre Wanessa Camargo e Marcus Buaiz já tem data para acontecer. Segundo o colunista Leo Dias, a cantora e o empresário estarão frente a frente nesta sexta-feira (13) para alinhar acordos, divisão de bens e assinar a papelada.
Entre as cláusulas, está a guarda compartilhada das crianças - o que já era esperado. Inclusive, fontes da coluna disseram que Wanessa e Marcus estão bem e mantêm uma relação saudável.
Porém, o colunista aponta que o contrato de separação ainda prevê que nenhum dos dois crie ou coloque o ex-parceiro em situação de polêmica. Portanto, nenhum dos dois devem dar entrevistas sobre o assunto. De acordo com a publicação, a motivação para esta cláusula seria os contratos publicitários que ambos possuem, que exigem o afastamento de seus nomes de polêmicas.
Segundo o jornal Extra, a quantia a se dividir, que inclui os bens do casal e o término da construção de uma mansão em São Paulo, seria bilionária.
De acordo com a publicação, o imóvel localizado num terreno de 2900 m² em Alphaville ficaria com a cantora para viver com os filhos. Na casa de 985 m² cercada por área verde, todos os cômodos terão acesso ao jardim. A região seria a mesma onde o ex-casal vendeu a casa em que moravam por R$ 5,3 milhões.
O FIM
Wanessa Camargo e Marcus Buaiz anunciaram o fim do casamento no dia 2 de maio. Segundo o colunista Leo Dias, além das crises de pânico, que inclusive foi mostrado no documentário 'É o amor', o encontro da cantora com o ex-namorado Dado Dolabella teria sido a gota d'água para a separação.
"Após 17 anos juntos, um relacionamento pautado no amor, respeito mutuo e felicidade, anunciamos que não somos mais um casal. Depois de muita reflexão, decidimos pacificamente encerrar nossa relação conjugal. Ao lado dos nossos filhos incríveis e que amamos incondicionalmente, continuaremos a ser uma família com os mesmos valores e princípios que nos uniram até aqui. Pedimos a todos espaço e privacidade neste momento", diz o comunicado no Instagram.