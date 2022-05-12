Wanessa e Marcus Buaiz: veja cláusulas do divórcio, segundo colunista

Marcus Buaiz e Wanessa Camargo foram casados por 17 anos Crédito: Instagram/@marcusbuaiz

Entre as cláusulas, está a guarda compartilhada das crianças - o que já era esperado. Inclusive, fontes da coluna disseram que Wanessa e Marcus estão bem e mantêm uma relação saudável.

Porém, o colunista aponta que o contrato de separação ainda prevê que nenhum dos dois crie ou coloque o ex-parceiro em situação de polêmica. Portanto, nenhum dos dois devem dar entrevistas sobre o assunto. De acordo com a publicação, a motivação para esta cláusula seria os contratos publicitários que ambos possuem, que exigem o afastamento de seus nomes de polêmicas.

Segundo o jornal Extra, a quantia a se dividir, que inclui os bens do casal e o término da construção de uma mansão em São Paulo, seria bilionária.

O FIM