Família monta operação 'blindagem' para proteger Wanessa Camargo, diz colunista

O fim do casamento de Wanessa Camargo e Marcus Buaiz, anunciado na última segunda-feira (02), ainda dá o que falar. Após a notícia de que a cantora e Dado Dolabella teriam se encontrado em Goiás, a ordem entre os mais próximos é deixar a história esfriar.
A informação é do colunista Fefito, do Uol, que conta que desde que vieram à tona rumores de que a filha de Zezé Di Camargo teria se encontrado com o ex-namorado, Dado Dolabella, em Goiás, a equipe iniciou uma verdadeira "operação blindagem" para protegê-la.
Existe uma preocupação em torno do bem-estar da artista, que já declarou ter enfrentado a síndrome do pânico. O objetivo é evitar que Wanessa seja vista em situações públicas ou conceda muitas entrevistas. Se ocorrer, será uma única vez, em um desabafo sincero e honesto. Ninguém da família, inclusive, está autorizado a comentar sobre sua vida pessoal.
EM GOIÁS
O colunista Leo Dias, do Metrópoles, contou que Wanessa almoçou com Dado no domingo de Páscoa, com alguns amigos em comum, na Chapada dos Veadeiros (GO). Esse reencontro teria sido um dos motivos da separação da artista com Buaiz. O restaurante escolhido para esse momento foi o Mandala, bastante conhecido na região.
Turistas e locais chegaram a reconhecer Wanessa e pediram para tirar fotos com a filha de Zezé Di Camargo. Porém, a cantora preferiu se resguardar e continuar o encontro de forma discreta. De acordo com a coluna, a ex-esposa de Buaiz chegou a pedir para um amigo avisar as pessoas que estavam na mesa ao lado para não fazer registros.
A cantora e o empresário capixaba seguem discretos após a separação, sem comentar as notícias.