Família monta operação 'blindagem' para proteger Wanessa Camargo, diz colunista

Existe uma preocupação em torno do bem-estar de Wanessa Camargo Crédito: Reprodução @wanessacamargo

A informação é do colunista Fefito, do Uol, que conta que desde que vieram à tona rumores de que a filha de Zezé Di Camargo teria se encontrado com o ex-namorado, Dado Dolabella, em Goiás, a equipe iniciou uma verdadeira "operação blindagem" para protegê-la.

Existe uma preocupação em torno do bem-estar da artista, que já declarou ter enfrentado a síndrome do pânico. O objetivo é evitar que Wanessa seja vista em situações públicas ou conceda muitas entrevistas. Se ocorrer, será uma única vez, em um desabafo sincero e honesto. Ninguém da família, inclusive, está autorizado a comentar sobre sua vida pessoal.

EM GOIÁS

Turistas e locais chegaram a reconhecer Wanessa e pediram para tirar fotos com a filha de Zezé Di Camargo. Porém, a cantora preferiu se resguardar e continuar o encontro de forma discreta. De acordo com a coluna, a ex-esposa de Buaiz chegou a pedir para um amigo avisar as pessoas que estavam na mesa ao lado para não fazer registros.