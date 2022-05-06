Jornalista Gabrielle Manganeli deixa a TV Gazeta

Gabrielle Manganeli deixa a TV Gazeta Crédito: Reprodução @GabrielleManganeli

A jornalista Gabrielle Manganeli, apresentadora do ES1 Regional, deixou a TV Gazeta nesta sexta-feira (06), afiliada capixaba da Globo, após 10 anos de trabalho. Ainda sem novos projetos, ela contou que pretende continuar trabalhando com comunicação, moda e até mesmo se tornar empreendedora.

"Sempre fui apaixonada por televisão, mas também gosto de experimentar novas coisas. Gosto de comunicação, de vídeo, de rede social, do universo da moda. Quero experimentar novas coisas", contou.

Mineira, mas capixaba de coração, Gabrielle Manganeli começou trabalhando na TV Gazeta Sul, em Cachoeiro de Itapemirim, como repórter. "A televisão é uma grande paixão e um sonho que realizei, primeiro como repórter e depois sendo âncora".

Já em Vitória se tornou âncora do telejornal regional ES1, programa exibido para 63 municípios capixabas. Unindo o noticiário local de Norte a Sul, a proposta é levar ao ar mais equipes de reportagem ao vivo e uma linguagem mais ágil e interativa.

A jornalista contou que já vinha pensando em sua saída há algum tempo. "É uma decisão que exige coragem, mas estou com o coração tranquilo. Estou muito feliz e sou grata por tudo que vivi nessa casa, que sempre respeitou o meu jeito. É um lugar que sempre vou querer voltar. Fiz amigos para vida", disse Gabi. Nascida em Juiz de Fora e amante de sol e praia - como uma tradicional mineira -, ela nunca escondeu sua felicidade de estar em terras capixabas.