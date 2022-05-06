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Jornalista Gabrielle Manganeli deixa a TV Gazeta

Apresentadora do ES1 Regional, ela deixa a emissora, afiliada capixaba da TV Globo, após 10 anos
Guilherme Sillva

Guilherme Sillva

Publicado em 06 de Maio de 2022 às 15:40

Gabrielle Manganeli
Gabrielle Manganeli deixa a TV Gazeta Crédito: Reprodução @GabrielleManganeli
A jornalista Gabrielle Manganeli, apresentadora do ES1 Regional, deixou a TV Gazeta nesta sexta-feira (06), afiliada capixaba da Globo, após 10 anos de trabalho. Ainda sem novos projetos, ela contou que pretende continuar trabalhando com comunicação, moda e até mesmo se tornar empreendedora.
"Sempre fui apaixonada por televisão, mas também gosto de experimentar novas coisas. Gosto de comunicação, de vídeo, de rede social, do universo da moda. Quero experimentar novas coisas", contou. 
Mineira, mas capixaba de coração, Gabrielle Manganeli começou trabalhando na TV Gazeta Sul, em Cachoeiro de Itapemirim, como repórter. "A televisão é uma grande paixão e um sonho que realizei, primeiro como repórter e depois sendo âncora".
Já em Vitória se tornou âncora do telejornal regional ES1, programa exibido para 63 municípios capixabas. Unindo o noticiário local de Norte a Sul, a proposta é levar ao ar mais equipes de reportagem ao vivo e uma linguagem mais ágil e interativa.
A jornalista contou que já vinha pensando em sua saída há algum tempo. "É uma decisão que exige coragem, mas estou com o coração tranquilo. Estou muito feliz e sou grata por tudo que vivi nessa casa, que sempre respeitou o meu jeito. É um lugar que sempre vou querer voltar. Fiz amigos para vida", disse Gabi. Nascida em Juiz de Fora e amante de sol e praia - como uma tradicional mineira -, ela nunca escondeu sua felicidade de estar em terras capixabas.
De acordo com Bruno Dalvi, editor-chefe da TV Gazeta, G1 e Ge, o jornalismo da TV Gazeta já prepara a substituição da apresentadora. "Desde que  Gabrielle Manganeli nos comunicou sobre a saída iniciamos a transição para definir o novo apresentador (ou apresentadora) do ES1 Regional. Nos próximos dias, o público verá alguns rostos já conhecidos na ancoragem do nosso jornal do almoço. Nossa missão é assegurar que o telespectador siga com uma companhia carismática, alegre e comprometida com o bom jornalismo, assim como foi a Gabi, que se destacou pelo estilo marcante a frente do telejornal".

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