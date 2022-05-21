Wanessa Camargo fala sobre suposto affair com Dado Dolabella

Wanessa Camargo e Dado Dolabella Crédito: Reprodução/Instagram/@marcusbuaiz/@dadodolabella

“Eu não tenho como calar a boca das pessoas. Não vou virar a louca processando todo mundo de tudo, não é esse o papel. Foi o que eu te falei, o externo vai aumentar, o furacão vai estar lá, e eu estou aqui no meio, firme e forte, e segura, cuidando do que realmente importa. Agora eu estou focando muito na minha carreira, focando muito nos meus filhos, na minha casa. E é isso que importa”, disse Wanessa.

Outro assunto abordado na entrevista foi em relação aos boatos de que ela estaria em depressão com o fim do casamento. “Eu vivi a vida inteira passando por momentos assim. As pessoas estão dizendo que eu estou em depressão, que eu estou mal, eu estou bem. Eu estou muito bem. Com vontade de trabalhar, com vontade de realizar as minhas coisas, cheia de projetos, e esse é o desafio que eu tenho que viver agora. O que se passa dentro de uma coisa, de uma vida, só você sabe”, declarou.

Por fim, Wanessa ressaltou na entrevista que não vai “cair no jogo” de pessoas intencionadas. “Se tem pessoas intencionadas, querendo que a gente vire o escarcéu, eu não vou cair nesse jogo. Então, quando a gente dá atenção para uma coisa, a gente aumenta essa coisa”, finalizou.

ENCONTRO NA PÁSCOA

Turistas e locais chegaram a reconhecer Wanessa e pediram para tirar fotos com a filha de Zezé Di Camargo. Porém, a cantora preferiu se resguardar e continuar o encontro de forma mais discreta.

FIM DO CASAMENTO