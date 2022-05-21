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“Não vou virar a louca”

Wanessa Camargo fala sobre suposto affair com Dado Dolabella

Em entrevista para a 'CARAS', nesta sexta-feira (20), a cantora abriu o jogo sobre o suposto romance com o ator. “Eu não tenho como calar a boca das pessoas", disse
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 21 de Maio de 2022 às 10:16

Wanessa Camargo e Dado Dolabella passaram Páscoa juntos
Wanessa Camargo e Dado Dolabella Crédito: Reprodução/Instagram/@marcusbuaiz/@dadodolabella
Rumores sobre um suposto affair entre Wanessa Camargo e seu ex-namorado Dado Dolabella ganharam as páginas de notícias, após o anúncio da separação da cantora com o empresário Marcus Buaiz. Nesta sexta-feira (20), a artista decidiu falar pela primeira vez sobre o assunto em uma entrevista para a revista ‘CARAS’.
“Eu não tenho como calar a boca das pessoas. Não vou virar a louca processando todo mundo de tudo, não é esse o papel. Foi o que eu te falei, o externo vai aumentar, o furacão vai estar lá, e eu estou aqui no meio, firme e forte, e segura, cuidando do que realmente importa. Agora eu estou focando muito na minha carreira, focando muito nos meus filhos, na minha casa. E é isso que importa”, disse Wanessa.
Outro assunto abordado na entrevista foi em relação aos boatos de que ela estaria em depressão com o fim do casamento. “Eu vivi a vida inteira passando por momentos assim. As pessoas estão dizendo que eu estou em depressão, que eu estou mal, eu estou bem. Eu estou muito bem. Com vontade de trabalhar, com vontade de realizar as minhas coisas, cheia de projetos, e esse é o desafio que eu tenho que viver agora. O que se passa dentro de uma coisa, de uma vida, só você sabe”, declarou.
Por fim, Wanessa ressaltou na entrevista que não vai “cair no jogo” de pessoas intencionadas. “Se tem pessoas intencionadas, querendo que a gente vire o escarcéu, eu não vou cair nesse jogo. Então, quando a gente dá atenção para uma coisa, a gente aumenta essa coisa”, finalizou.

ENCONTRO NA PÁSCOA

De acordo com a coluna Léo Dias, do Metrópoles, Wanessa Camargo almoçou com Dado no domingo de Páscoa, junto com alguns amigos em comum, na Chapada dos Veadeiros (GO). Inclusive, esse reencontro teria sido um dos motivos da separação da artista com Buaiz. Detalhes apurados pelo Metrópoles revelam que o restaurante escolhido para esse momento foi o Mandala, bastante conhecido na região.
Turistas e locais chegaram a reconhecer Wanessa e pediram para tirar fotos com a filha de Zezé Di Camargo. Porém, a cantora preferiu se resguardar e continuar o encontro de forma mais discreta.

FIM DO CASAMENTO

Wanessa Camargo e Marcus Buaiz anunciaram o fim do casamento na tarde de ontem. "Após 17 anos juntos, um relacionamento pautado no amor, respeito mutuo e felicidade, anunciamos que não somos mais um casal. Depois de muita reflexão, decidimos pacificamente encerrar nossa relação conjugal. Ao lado dos nossos filhos incríveis e que amamos incondicionalmente, continuaremos a ser uma família com os mesmos valores e princípios que nos uniram até aqui. Pedimos a todos espaço e privacidade neste momento", diz o comunicado no Instagram.

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