Sandy e Wanessa contam que amam Aromaterapia: saiba tudo sobre a prática

Durante os bastidores da gravação da música “Leve”, Sandy e Wanessa Camargo descobriram uma paixão em comum: Aromaterapia – prática que, através de óleos essenciais, proporciona sensação de bem-estar, tanto físico quanto emocional.
“Um quarto climatizado, um umidificardozinho com Aromaterapia… eu amo!”, contou Sandy. Wanessa disse que também é apaixonada pelos óleos essenciais e ambas contaram que fizeram curso de Aromaterapia durante a pandemia.
De fato, a prática tem muitos benefícios, mas exige uma série de cuidados para ser usada de forma segura, porque os óleos essenciais têm muitas contraindicações. Dessa forma, é importante procurar profissionais ou instituições sérias seja para uso pessoal, seja para ajudar familiares e amigos.
Para que serve a Aromaterapia?
A Aromaterapia pode ser utilizada para problemas físicos, como complemento a tratamentos médicos, assim como para questões psicológicas e emocionais, como ansiedade, insônia e depressão. A prática funciona através do uso adequado de óleos essenciais, pois eles têm propriedades terapêuticas específicas.
Para praticar a Aromaterapia, é possível usar difusores, como Sandy conta na gravação, mas também aromatizadores, elétricos ou à base de velas, ou um colar de Aromaterapia, também chamados de difusor pessoal.
Todos os acessórios têm efeitos garantidos, assim, a escolha depende da preferência de cada pessoa e da sua individualidade e condições de saúde física e mental.
Benefícios da Aromaterapia
Na conversa entre as duas cantoras, Sandy contou que já usou óleos essenciais para o fígado, para a tosse e até para questões do marido, Lucas Lima. De fato, há muitos benefícios na Aromaterapia, mas novamente atenção ao uso indiscriminado de óleos essenciais sem saber o efeito que pode causar no seu corpo.
Atualmente, uma das principais buscas é para ansiedade. A fama não é à toa. Por exemplo, o óleo essencial de lavanda realmente tem o poder de acalmar e relaxar, reduzindo os sintomas.
A seguir veja outros benefícios da Aromaterapia:
- Gera efeitos calmantes;
- Ajuda a elevar a autoestima e amor-próprio;
- Pode melhorar uma relação afetiva, familiar e profissional;
- Traz equilíbrio emocional e sensação de bem-estar;
- Ajuda nos estados de ansiedade e depressão;
- Alivia sintomas de doenças;
- Melhora na qualidade do sono;
- Ajuda no sistema imunológico.
O que é sinergia ou blend?
Para as questões mencionadas, Sandy diz que faz uso de sinergias de óleos essenciais. Você sabe o que são?
Criar sinergias ou blends aromáticos é combinar óleos essenciais com um carreador, que pode ser óleo vegetal prensado a frio, álcool de cereais, gel ou creme neutro, dependendo do que precisa e qual o foco.
As sinergias ou blends são utilizados nos tratamentos de Aromaterapia e são feitos por aromaterapeutas, que são os profissionais habilitados para isso.
Riscos da Aromaterapia
A Aromaterapia é uma prática eficaz e com benefícios já comprovados, mas deve ser praticada com orientação profissional. Somente um aromaterapeuta formado é capaz de trabalhar as questões de uma pessoa com precisão e foco na causa do problema.
Não adianta ir misturando qualquer óleo essencial e em quantidades diversas, pois pode prejudicar a pessoa ao invés de ajudá-la.
Sem falar que existem contraindicações de alguns óleos para determinadas pessoas, circunstâncias ou doenças. Sem falar nos riscos do contato com a pele ou ingestão, essa última deve ser acompanhada de perto por profissionais de saúde e com segurança.
Portanto, estude Aromaterapia ou procure profissionais qualificados para tratar suas questões. Se precisar de ajuda, pode me procurar, atendo online – é só chamar aqui. Tanto para consultas individuais e personalizadas, quanto consultorias para quem já entende um pouco de Aromaterapia e quer usar de forma segura e correta.
Solange Lima: Terapeuta integrativa e numeróloga. Utiliza técnicas como Florais, Aromaterapia, Cromoterapia e Reiki. Realiza atendimentos [email protected]