Sandy e Wanessa contam que amam Aromaterapia: saiba tudo sobre a prática

Wanessa Camargo e Sandy gravaram juntas a faixa "Leve" Crédito: Reprodução/Instagram @Sandy

“Um quarto climatizado, um umidificardozinho com Aromaterapia… eu amo!”, contou Sandy. Wanessa disse que também é apaixonada pelos óleos essenciais e ambas contaram que fizeram curso de Aromaterapia durante a pandemia.

De fato, a prática tem muitos benefícios, mas exige uma série de cuidados para ser usada de forma segura, porque os óleos essenciais têm muitas contraindicações. Dessa forma, é importante procurar profissionais ou instituições sérias seja para uso pessoal, seja para ajudar familiares e amigos.

Aromaterapia trabalha com óleos essenciais Crédito: Pixabay

Para que serve a Aromaterapia?

A Aromaterapia pode ser utilizada para problemas físicos, como complemento a tratamentos médicos, assim como para questões psicológicas e emocionais, como ansiedade, insônia e depressão. A prática funciona através do uso adequado de óleos essenciais, pois eles têm propriedades terapêuticas específicas.

Para praticar a Aromaterapia, é possível usar difusores, como Sandy conta na gravação, mas também aromatizadores, elétricos ou à base de velas, ou um colar de Aromaterapia, também chamados de difusor pessoal.

Todos os acessórios têm efeitos garantidos, assim, a escolha depende da preferência de cada pessoa e da sua individualidade e condições de saúde física e mental.

Benefícios da Aromaterapia

Na conversa entre as duas cantoras, Sandy contou que já usou óleos essenciais para o fígado, para a tosse e até para questões do marido, Lucas Lima. De fato, há muitos benefícios na Aromaterapia, mas novamente atenção ao uso indiscriminado de óleos essenciais sem saber o efeito que pode causar no seu corpo.

A seguir veja outros benefícios da Aromaterapia:

Gera efeitos calmantes;





Ajuda a elevar a autoestima e amor-próprio;





Pode melhorar uma relação afetiva, familiar e profissional;





Traz equilíbrio emocional e sensação de bem-estar;





Ajuda nos estados de ansiedade e depressão;





Alivia sintomas de doenças;





Melhora na qualidade do sono;





Ajuda no sistema imunológico.

O que é sinergia ou blend?

Criar sinergias ou blends aromáticos é combinar óleos essenciais com um carreador, que pode ser óleo vegetal prensado a frio, álcool de cereais, gel ou creme neutro, dependendo do que precisa e qual o foco.

As sinergias ou blends são utilizados nos tratamentos de Aromaterapia e são feitos por aromaterapeutas, que são os profissionais habilitados para isso.

Riscos da Aromaterapia

A Aromaterapia é uma prática eficaz e com benefícios já comprovados, mas deve ser praticada com orientação profissional. Somente um aromaterapeuta formado é capaz de trabalhar as questões de uma pessoa com precisão e foco na causa do problema.

Não adianta ir misturando qualquer óleo essencial e em quantidades diversas, pois pode prejudicar a pessoa ao invés de ajudá-la.

Sem falar que existem contraindicações de alguns óleos para determinadas pessoas, circunstâncias ou doenças. Sem falar nos riscos do contato com a pele ou ingestão, essa última deve ser acompanhada de perto por profissionais de saúde e com segurança.