Aromaterapia ajuda a lidar com ciúmes Crédito: Personare

Afinal, geralmente quando há ciúmes, a pessoa se sente inferiorizada em relação à cara metade, o que traz medos e inseguranças ao relacionamento. O ciúme, em muitos momentos, faz as pessoas agirem sem pensar.

Como saber se é uma pessoa ciumenta

Ter ciúme é normal quando amamos alguém, você quer cuidar e doar-se ao outro. Mas é importante observar os sinais que aparecem em casos extremos.

Você se sente ameaçado o tempo todo na relação?





Usa de artifícios para descobrir senhas de e-mail pessoal e vasculha as mensagens do celular e das redes sociais da pessoa parceira?





Segue seus passos para tentar descobrir alguma coisa errada sobre ela, gerando discussões, brigas, mágoas e ressentimentos?

Nesses casos é muito importante buscar ajuda para amenizar esses sentimentos.

Principais causas do ciúme

Insegurança: Geralmente causada por uma autoestima baixa. Faz com que a pessoa tenha ciúme da cara metade, mesmo em situações rotineiras.





Geralmente causada por uma autoestima baixa. Faz com que a pessoa tenha ciúme da cara metade, mesmo em situações rotineiras. Desconfiança: Pessoas que já foram traídas ou enfrentaram mentiras em relacionamentos anteriores podem ficar mais suscetíveis ao ciúme. Nesses casos, os pensamentos vêm em forma de desconfiança.





Pessoas que já foram traídas ou enfrentaram mentiras em relacionamentos anteriores podem ficar mais suscetíveis ao ciúme. Nesses casos, os pensamentos vêm em forma de desconfiança. Medo: Da cara metade se apaixonar por outra pessoa, abandonando o atual relacionamento.

Se você se identificou com alguma situação, é possível amenizar o ciúme por meio de práticas alternativas de saúde, que costumam ser rápidas e eficientes. Veja abaixo quais óleos essenciais podem ajudar a trabalhar esse sentimento.

Aromaterapia ajuda a lidar com ciúmes

Óleo essencial de Litsea Cubeba: Tem o aroma intenso e forte, e muitas vezes é confundido com o aroma de capim limão ou capim cidreira. Esse óleo clareia a mente e resgata a autoestima, ajudando a combater e lidar com o ciúme, principalmente nos casos mais extremos. É muito indicado para as pessoas que estão perdidas em suas emoções, pois transforma a rigidez dos sentimentos e oferece mais flexibilidade e segurança nos relacionamentos.





Tem o aroma intenso e forte, e muitas vezes é confundido com o aroma de capim limão ou capim cidreira. Esse óleo clareia a mente e resgata a autoestima, ajudando a combater e lidar com o ciúme, principalmente nos casos mais extremos. É muito indicado para as pessoas que estão perdidas em suas emoções, pois transforma a rigidez dos sentimentos e oferece mais flexibilidade e segurança nos relacionamentos. Óleo essencial de Ylang Ylang: É um aroma exótico, famoso por ser afrodisíaco e antidepressivo, mas também é excelente para trabalhar ciúme, egoísmo e medos. O óleo ajuda a resgatar a autoestima, especialmente quando a pessoa tem sentimentos de inferioridade.





Óleo essencial de Pau Rosa: É um óleo tipicamente brasileiro, que trabalha a flexibilidade, a vontade de ser feliz e a aceitação de si mesmo. É ideal para pessoas muito críticas, que julgam demais os outros.





É um óleo tipicamente brasileiro, que trabalha a flexibilidade, a vontade de ser feliz e a aceitação de si mesmo. É ideal para pessoas muito críticas, que julgam demais os outros. Óleo essencial de Rosas: De aroma forte, é um dos óleos mais sofisticados e caros da Aromaterapia, mas de excelente resultado para trabalhar inseguranças, medos e emoções desequilibradas, pois resgata a autoestima e a confiança.



Aromaterapia: Como usar os óleos

Para fazer uso dos benefícios dos óleos, escolha dois deles e pingue 3 gotas de cada um no difusor elétrico de tomada, ou use 2 gotas no difusor pessoal. A prenda a escolher seu difusor aqui.

Outra opção é fazer um spray ambiental para ajudar a trabalhar todas essas questões. Para 60 ml de álcool de cereais, utilize 4 gotas de óleo essencial de Litsea Cubeba, 14 gotas de óleo essencial de Pau Rosa, 4 gotas de óleo essencial de Ylang Ylang e 2 gotas do óleo essencial de Rosas. Misture tudo em um recipiente e coloque em um frasco pet com borrifador. Borrife sempre que achar necessário nos ambientes.

Em caso de dúvidas, consulte sempre um aromaterapeuta que é o profissional que pode lhe ajudar na escolha dos óleos essenciais. Estou aqui para te ajudar – consultas online.

Cores no combate ao ciúmes

Se preferir, também é possível usar as cores a seu favor, no combate ao ciúme.

O rosa pode ajudar a trazer equilíbrio e paciência nos relacionamentos, além de melhorar a comunicação.





pode ajudar a trazer equilíbrio e paciência nos relacionamentos, além de melhorar a comunicação. O verde e o azul também trazem equilíbrio, serenidade e tranquilidade.





também trazem equilíbrio, serenidade e tranquilidade. Use as cores em uma peça de roupa ou acessório.

Uma outra dica interessante é utilizar o composto vibracional Beleza da Vida, que tem como base o óleo essencial vibracional de Rosas, que trabalha o desapego e controla a possessividade, o egoísmo e a inflexibilidade. Pingue 3 gotas do composto em um copo de água e tome todos os dias.