O ciúme é um sentimento natural do ser humano, geralmente provocado pela sensação de posse ou apego a alguém. Viver constantemente esse sentimento pode significar, em alguns casos, falta de confiança em si e baixa e autoestima. A Aromaterapia ajuda a lidar com ciúmes, porque pode nos ajudar a ter mais autoconfiança, além de ajudar a combater e a aprender lidar com este sentimento.
Afinal, geralmente quando há ciúmes, a pessoa se sente inferiorizada em relação à cara metade, o que traz medos e inseguranças ao relacionamento. O ciúme, em muitos momentos, faz as pessoas agirem sem pensar.
Como saber se é uma pessoa ciumenta
Ter ciúme é normal quando amamos alguém, você quer cuidar e doar-se ao outro. Mas é importante observar os sinais que aparecem em casos extremos.
- Você se sente ameaçado o tempo todo na relação?
- Usa de artifícios para descobrir senhas de e-mail pessoal e vasculha as mensagens do celular e das redes sociais da pessoa parceira?
- Segue seus passos para tentar descobrir alguma coisa errada sobre ela, gerando discussões, brigas, mágoas e ressentimentos?
Nesses casos é muito importante buscar ajuda para amenizar esses sentimentos.
Principais causas do ciúme
- Insegurança: Geralmente causada por uma autoestima baixa. Faz com que a pessoa tenha ciúme da cara metade, mesmo em situações rotineiras.
- Desconfiança: Pessoas que já foram traídas ou enfrentaram mentiras em relacionamentos anteriores podem ficar mais suscetíveis ao ciúme. Nesses casos, os pensamentos vêm em forma de desconfiança.
- Medo: Da cara metade se apaixonar por outra pessoa, abandonando o atual relacionamento.
Se você se identificou com alguma situação, é possível amenizar o ciúme por meio de práticas alternativas de saúde, que costumam ser rápidas e eficientes. Veja abaixo quais óleos essenciais podem ajudar a trabalhar esse sentimento.
Aromaterapia ajuda a lidar com ciúmes
A seguir, veja óleos indicados para tratar o ciúmes. Veja aqui um guia completo sobre óleos essenciais: o que é, como usar e benefícios!
- Óleo essencial de Litsea Cubeba: Tem o aroma intenso e forte, e muitas vezes é confundido com o aroma de capim limão ou capim cidreira. Esse óleo clareia a mente e resgata a autoestima, ajudando a combater e lidar com o ciúme, principalmente nos casos mais extremos. É muito indicado para as pessoas que estão perdidas em suas emoções, pois transforma a rigidez dos sentimentos e oferece mais flexibilidade e segurança nos relacionamentos.
- Óleo essencial de Ylang Ylang: É um aroma exótico, famoso por ser afrodisíaco e antidepressivo, mas também é excelente para trabalhar ciúme, egoísmo e medos. O óleo ajuda a resgatar a autoestima, especialmente quando a pessoa tem sentimentos de inferioridade.
- Óleo essencial de Pau Rosa: É um óleo tipicamente brasileiro, que trabalha a flexibilidade, a vontade de ser feliz e a aceitação de si mesmo. É ideal para pessoas muito críticas, que julgam demais os outros.
- Óleo essencial de Rosas: De aroma forte, é um dos óleos mais sofisticados e caros da Aromaterapia, mas de excelente resultado para trabalhar inseguranças, medos e emoções desequilibradas, pois resgata a autoestima e a confiança.
Aromaterapia: Como usar os óleos
Para fazer uso dos benefícios dos óleos, escolha dois deles e pingue 3 gotas de cada um no difusor elétrico de tomada, ou use 2 gotas no difusor pessoal. Aprenda a escolher seu difusor aqui.
Outra opção é fazer um spray ambiental para ajudar a trabalhar todas essas questões. Para 60 ml de álcool de cereais, utilize 4 gotas de óleo essencial de Litsea Cubeba, 14 gotas de óleo essencial de Pau Rosa, 4 gotas de óleo essencial de Ylang Ylang e 2 gotas do óleo essencial de Rosas. Misture tudo em um recipiente e coloque em um frasco pet com borrifador. Borrife sempre que achar necessário nos ambientes.
Em caso de dúvidas, consulte sempre um aromaterapeuta que é o profissional que pode lhe ajudar na escolha dos óleos essenciais. Estou aqui para te ajudar – consultas online.
Cores no combate ao ciúmes
Se preferir, também é possível usar as cores a seu favor, no combate ao ciúme.
- O rosa pode ajudar a trazer equilíbrio e paciência nos relacionamentos, além de melhorar a comunicação.
- O verde e o azul também trazem equilíbrio, serenidade e tranquilidade.
- Use as cores em uma peça de roupa ou acessório.
Uma outra dica interessante é utilizar o composto vibracional Beleza da Vida, que tem como base o óleo essencial vibracional de Rosas, que trabalha o desapego e controla a possessividade, o egoísmo e a inflexibilidade. Pingue 3 gotas do composto em um copo de água e tome todos os dias.
Solange Lima: Terapeuta integrativa e numeróloga. Utiliza técnicas como Florais, Aromaterapia, Cromoterapia e Reiki. Realiza atendimentos [email protected]