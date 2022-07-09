Pedras de cada signo: saiba qual usar para superar seus desafios Crédito: Personare

Acredito que já viemos com as ferramentas para lidar com tudo que estamos predispostos a vivenciar: as tendências e os conflitos. Através da Astrologia, podemos entender quais são ao analisarmos nosso Mapa Astral. Mas além de terapia e autoconhecimento, há um segredo que pode nos ajudar muito a lidar com os desafios: saber e utilizar as pedras de cada signo.

O trabalho terapêutico com pedras e cristais é feito com o intuito de amenizar ou resolver desafios específicos. O objetivo é relacionar o momento que a pessoa se encontra à pedra ou cristal que ressoa aquela característica necessária e em equilíbrio.

Eu sei que estou sendo assombrada pela escorpiana negativa que mora aqui dentro quando, por exemplo, ao invés de questionar, estou desconfiada; e ao perceber esses pontos temos como escolher diferente, fazer diferente, e então, mudar.

A partir de uma visão da terapia holística, preparei sugestões de pedras de cada signo. Minha sugestão é que você leia e reflita sobre seu signo solar e seu ascendente, afinal somos a combinação, e toda a complexidade, do nosso mapa astral – não apenas o signo solar.

COMO USAR AS PEDRAS

Atenção! Não use muitas pedras ao mesmo tempo, pois não conseguirá se conectar com todas elas e a terapia não terá efeito desejado. O indicado é que se use, no máximo, 3 pedras ou cristais.

Se vai deixar sua pedras em casa, na mesa de trabalho ou na bolsa, não deixe ela de forma bagunçada, misturada a outros itens.

Além disso, evite deixar os cristais em lugares inadequados, como em cima ou próximo de aparelhos eletrônicos, como TV, geladeira, freezer, computador, aparelhos e caixas de som. Afinal, o contato direto das pedras e cristais com os eletrônicos os carrega (negativamente) muito rápido.

PEDRAS DE CADA SIGNO

Pedras de Áries

Pedras de Touro

Pedras de Touro: a Ágata pode ser usada para ajudar na expansão e em situações que se busca sair da zona de conforto. A selenita laranja limpa as resistências e ajuda a desenvolver flexibilidade.

Pedras de Gêmeos

Pedras de Câncer

Pedras de Câncer: A Turmalina melancia ajuda com as mágoas e feridas emocionais. Ajuda a solucionar questões e relações familiares problemáticas usando a empatia e Amor Incondicional. Hematita ajuda na proteção, como um manto energético que envolve e protege, aumentando nossa energia e elevando nossa segurança.

Pedras de Leão

Pedras de Virgem

Pedras de Virgem: Selenita ajuda na limpeza em todos os níveis e com flexibilidade.

Pedras de Libra

Pedras de Escorpião

Pedras de Sagitário

Pedras de Capricórnio

Pedras de Capricórnio: Água marinha ajuda a sair do turbilhão de emoção e a expor o que se sente em palavras.

Pedras de Aquário

Pedras de Peixes