Pedras de cada signo: saiba qual usar para superar seus desafios

Acredito que já viemos com as ferramentas para lidar com tudo que estamos predispostos a vivenciar: as tendências e os conflitos. Através da Astrologia, podemos entender quais são ao analisarmos nosso Mapa Astral. Mas além de terapia e autoconhecimento, há um segredo que pode nos ajudar muito a lidar com os desafios: saber e utilizar as pedras de cada signo.
O trabalho terapêutico com pedras e cristais é feito com o intuito de amenizar ou resolver desafios específicos. O objetivo é relacionar o momento que a pessoa se encontra à pedra ou cristal que ressoa aquela característica necessária e em equilíbrio.
Eu sei que estou sendo assombrada pela escorpiana negativa que mora aqui dentro quando, por exemplo, ao invés de questionar, estou desconfiada; e ao perceber esses pontos temos como escolher diferente, fazer diferente, e então, mudar.
A partir de uma visão da terapia holística, preparei sugestões de pedras de cada signo. Minha sugestão é que você leia e reflita sobre seu signo solar e seu ascendente, afinal somos a combinação, e toda a complexidade, do nosso mapa astral – não apenas o signo solar.
COMO USAR AS PEDRAS
As pedras de cada signo podem ser usadas de muitas formas no seu dia a dia: na meditação; no bolso, na bolsa ou acessórios; na decoração; entre outras formas. Veja aqui as dicas de como usar as pedras no dia a dia.
Atenção! Não use muitas pedras ao mesmo tempo, pois não conseguirá se conectar com todas elas e a terapia não terá efeito desejado. O indicado é que se use, no máximo, 3 pedras ou cristais.
Se vai deixar sua pedras em casa, na mesa de trabalho ou na bolsa, não deixe ela de forma bagunçada, misturada a outros itens.
Além disso, evite deixar os cristais em lugares inadequados, como em cima ou próximo de aparelhos eletrônicos, como TV, geladeira, freezer, computador, aparelhos e caixas de som. Afinal, o contato direto das pedras e cristais com os eletrônicos os carrega (negativamente) muito rápido.
PEDRAS DE CADA SIGNO
Pedras de Áries
Os desafios e tendências de quem tem Sol e Ascendente em Áries costumam ser impulsividade, espontaneidade, ingenuidade.
Pedras de Áries: Ametista traz mais sabedoria à impulsividade ariana (saiba mais propriedades da Ametista aqui). Turmalina rosa para canalizar uma energia amorosa à ação.
Pedras de Touro
Os desafios e tendências de quem tem Sol e Ascendente em Touro costumam ser possessividade, materialismo e bom gosto.
Pedras de Gêmeos
Os desafios e tendências de quem tem Sol e Ascendente em Gêmeos costumam ser impaciência, inquietude e versatilidade.
Pedras de Gêmeos: Jaspe é indicada para ancorar mais terra no excesso de ar de Gêmeos (confira mais sobre a pedra Jaspe). Azurita melhora o foco e aprimora uma visão pontual.
Pedras de Câncer
Os desafios e tendências de quem tem Sol e Ascendente em Câncer costumam ser apego, sensibilidade e melancolia.
Pedras de Câncer: A Turmalina melancia ajuda com as mágoas e feridas emocionais. Ajuda a solucionar questões e relações familiares problemáticas usando a empatia e Amor Incondicional. Hematita ajuda na proteção, como um manto energético que envolve e protege, aumentando nossa energia e elevando nossa segurança.
Pedras de Leão
Os desafios e tendências de quem tem Sol e Ascendente em Leão costumam ser generosidade, nobreza e criatividade.
Pedras de Leão: Quartzo transparente conduz para a evolução, o potencial de idealismo leonino. Eleva a tendência leonina em estar à frente, mostrar-se e exibir-se, para buscar o idealismo, ser e fazer a diferença no mundo. Quartzo com enxofre limpa os excessos do ego e sentimentos negativos como vaidade, ou alterações emocionais exageradas quando criticados.
Pedras de Virgem
Os desafios e tendências de quem tem Sol e Ascendente em Virgem costumam ser perfeccionismo, inteligência e opinião.
Pedras de Virgem: Selenita ajuda na limpeza em todos os níveis e com flexibilidade.
Pedras de Libra
Os desafios e tendências de quem tem Sol e Ascendente em Libra costumam ser vaidade, gentileza e idealização.
Pedras de Libra: Amazonita ajuda a lidar melhor com toda influência externa, equilibrando a frequência elétrica da mente com a magnética do coração. Ônix limpa o campo energético, pois trabalha também com as próprias energias negativas de quem o carrega, transmite seriedade, humildade e confiança (tudo sobre a pedra Ônix neste artigo).
Pedras de Escorpião
Os desafios e tendências de quem tem Sol e Ascendente em Escorpião costumam ser intensidade, transformação e mistério.
Pedras de Sagitário
Os desafios e tendências de quem tem Sol e Ascendente em Sagitário costumam ser originalidade, intuição e inspiração.
Pedras de Capricórnio
Os desafios e tendências de quem tem Sol e Ascendente em Capricórnio costumam ser responsabilidade, persistência e esforço.
Pedras de Capricórnio: Água marinha ajuda a sair do turbilhão de emoção e a expor o que se sente em palavras.
Pedras de Aquário
Os desafios e tendências de quem tem Sol e Ascendente em Aquário costumam ser inovação, originalidade e visão.
Pedras de Peixes
Os desafios e tendências de quem tem Sol e Ascendente em Peixes costumam ser compaixão, empatia e compreensão.
Simone Kobayashi: Terapeuta Holística atuante em São Paulo e OnLine. Dedica sua vida profissional à junção de técnicas terapêuticas como o Reiki, Florais, Acupuntura, Análise Energética, Limpeza Energética, Harmonização, Barras de Access e Cura quâ[email protected]