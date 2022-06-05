Ritual da Canela para atrair prosperidade

Você já experimentou fazer o Ritual da Canela? Esse ritual é indicado para ser feito no 1º dia de cada mês e pode ser repetido todos os meses do ano para garantir prosperidade para a sua vida.
A aromaterapeuta Solange Lima explica que a canela trabalha a coragem de mudar padrões, inflexibilidade e mágoas. Estimula bons pensamentos e energias.
Na Aromaterapia, é um óleo quente, estimulante, sedativo, aromático e digestivo. Fazer uma massagem corporal ou nos pés com óleos à base de canela ajuda a relaxar a musculatura e aquecer o corpo. Aprenda aqui como fazer uma automassagem com óleo essencial de canela.
Veja a seguir como fazer o ritual da canela no dia 1º para potencializar a energia da prosperidade na sua casa e na sua vida.
COMO FAZER O RITUAL DA CANELA
- Separe uma porção de canela em pó em um prato pequeno (pode ser um pires). ⠀
- Abra a porta principal da sua casa segurando o prato com a canela.
- Assopre a canela de fora para dentro (a canela deve entrar na sua casa) mentalizando prosperidade, fartura, riqueza e sucesso na sua vida pessoal e profissional e que a prosperidade mora na sua casa.⠀
- Ou assopre a canela dizendo: “Quando essa canela eu soprar, a prosperidade aqui vai entrar. Quando essa] canela eu soprar, a fartura virá para ficar. Quando essa canela eu soprar, a abundância aqui irá morar”.
- Fale em voz alta os seus desejos e assopre a canela pelo menos três vezes.
- Não limpe o chão. Deixe a energia da prosperidade agir!
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