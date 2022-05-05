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Qual seu personagem de Star Wars segundo seu signo?

Se você é fã, provavelmente já tenha o seu preferido. Mas vem ver o que a Astrologia revela sobre você
Personare

Personare

Publicado em 05 de Maio de 2022 às 13:53

Star Wars: montagem com as capas dos filmes
Star Wars: montagem com as capas dos filmes Crédito: Lukasfilms/Disney
Nesta quarta-feira (4 de maio), aconteceu o May the 4th be with you. O Personare entrou na vibe e pergunta: qual seu personagem de Star Wars segundo seu signo? Se você é fã, provavelmente já tenha o seu preferido. Mas vem ver o que a Astrologia revela sobre você!
Se a gente pudesse te dar uma dica, não olhe apenas o seu signo solar. Veja o personagem do seu Ascendente, que é o posicionamento que fala da nossa personalidade. Faça aqui o seu Mapa Astral e depois seu personagem de Star Wars segundo seu signo do Ascendente.

ÁRIES: Palpatine

Os nascidos sob o signo de Áries são apaixonados, altamente motivados e magneticamente atraídos para posições de poder e liderança! O malvado Imperador Palpatine tem pouco em mente além de seus obscuros planos sobre como administrar a galáxia- e ele não tem medo de correr os riscos e fazer os sacrifícios necessários pra levá-lo até lá.
Star Wars: Palpatine
Star Wars: Palpatine Crédito: Lukasfilms/Disney

TOURO: Rey

Introduzida em “O Despertar da Força”, Rey é uma catadora sensível à Força do planeta deserto Jakku. Crescer sozinha e ter que trabalhar duro para cada refeição ajudou a tornar Rey quem ela era: prática, tenaz e teimosa. Leal ao núcleo, Rey é uma amiga feroz e se esforçará para proteger aqueles que ama! Ou seja, é uma típica personagem do signo de Touro.
Star Wars: Rey
Star Wars: Rey Crédito: Lukasfilms/Disney

GÊMEOS: Kylo Ren

Kylo Ren é o antagonista tragicamente cortado das sequências da franquia. Indeciso e impulsivo, ele já foi treinado como Jedi, mas se voltou para o Lado Negro e serviu sob a tutela do Líder Supremo Snoke. Constantemente dividido entre Kylo Ren e seu passado como Ben Solo, ele luta com quem ele quer ser, ao contrário do que lhe dizem que deve ser. Kylo Ren é o personagem de Gêmeos!
Star Wars: Kylo Ren
Star Wars: Kylo Ren Crédito: Lukasfilms/Disney

CÂNCER: Darth Vader

Alguns podem marcar Vader como um geminiano clássico ou até ariano, mas o trágico vilão tem os traços negativos de Câncer. Mal-humorado, vingativo e facilmente desconfiado, Vader é guiado por suas emoções e seus desejos de vingança. É preciso pouco para engatilhá-lo e fazer com que ele sufoque nas próprias emoções.
Star Wars: Darth Vader
Star Wars: Darth Vader Crédito: Lukasfilms/Disney

LEÃO: Ahsoka Tano

Ahsoka Tano tem a paixão, a natureza teimosa e a bondade genuína desse signo de fogo e de coração que é Leão. Ela não tem problema em ser o centro das atenções e com certeza se colocará lá fora quando acreditar que sua voz deve ser ouvida – mesmo que isso signifique falar de volta com seu Mestre.
Star Wars: Ahsoka Tano
Star Wars: Ahsoka Tano Crédito: Lukasfilms/Disney

VIRGEM: Leia Organa

Trabalhadora e devastadoramente crítica, Leia Organa tem a motivação e a eficácia da Virgem impulsionada. Carregando uma imensa carga de responsabilidade em seus ombros, Leia pode facilmente ser definida pela mentalidade de “trabalho duro, sem brincadeira”. Líder humanitária e militar, ela pode não ser tão carinhosa e de natureza doce quanto outros personagens, mas faz o trabalho com o máximo de gentileza possível.
Star Wars: Leia Organa
Star Wars: Leia Organa Crédito: Lukasfilms/Disney

LIBRA: Obi Wan Kenobi

Encantador e perspicaz, Obi Wan Kenobi é um mestre Jedi gentil e justo. Determinado a encontrar equilíbrio, tanto em sua vida quanto na Força, ele segue lealmente os passos de seu Mestre. Obi Wan Kenobi pode ter negócios sérios para cuidar, mas ele nunca tá muito ocupado pra contar uma piada sarcástica às custas de seu muitas vezes tolo Padawan. Ele é de Libra, óbvio!
Star Wars: Obi Wan Kenobi
Star Wars: Obi Wan Kenobi Crédito: Lukasfilms/Disney

ESCORPIÃO: Darth Maul

Poucos personagens podem dizer que não sucumbiram à morte alimentados por pura amargura e raiva. Um Sith treinado pelo próprio Darth Sidious, Maul é um inimigo formidável. Cheio de ressentimento pelos Jedi, ele é impulsionado pela vingança e seu desejo de poder. Podemos dizer que é um representante de Escorpião.
Star Wars: Darth Maul
Star Wars: Darth Maul Crédito: Lukasfilms/Disney

SAGITÁRIO: Finn

Impulsionado por sua necessidade de independência e sua empatia pelas vítimas da Primeira Ordem, Finn deixou a Ordem não apenas para encontrar uma vida melhor, mas para descobrir quem ele é. O ex-stormtrooper abandonou tudo o que sabia para formar uma nova família entre a Resistência e se tornar o líder que um dia se tornaria. Idealista e ansioso por aventura, Finn seguirá seus amigos até as bordas da galáxia. Ele é de Sagitário!
Star Wars: Finn
Star Wars: Finn Crédito: Lukasfilms/Disney

CAPRICÓRNIO: Mace Windu

Impulsionado e ambicioso, esse membro sisudo do Conselho Superior valoriza a tradição e o modo de vida Jedi. Servindo como um General Jedi, Windu liderou com justiça e respeito aos caminhos antigos. Ele tem muito pouca tolerância à interferência da política no caminho Jedi e, ocasionalmente, tem que controlar sua frustração com isso. Ou seja, é de Capricórnio.
Star Wars: Mace Windu
Star Wars: Mace Windu Crédito: Lukasfilms/Disney

AQUÁRIO: Yoda

Aqueles nascidos sob Aquário tendem a ser os exóticos do Zodíaco, e o sábio excêntrico Mestre Yoda definitivamente se enquadra nessa categoria. Propenso a ser temperamental, como mostrado no seu treinamento com Lucas, Aquário também é muito sábio e tem uma visão clara de como as coisas devem ser.
Star Wars: Yoda
Star Wars: Yoda Crédito: Lukasfilms/Disney

PEIXES: Luke Skywalker

Sensível e propenso a sentir pena de si mesmo, Luke é um verdadeiro representante de Peixes, quer esteja reclamando de ir à Estação Tosche pegar alguns conversores de energia ou recuando para a hermitude em uma ilha isolada. Embora Lucas tenha muita sabedoria para compartilhar, uma vez que perdeu a fé em si mesmo após o incidente com seu Ben Solo e sua virada para o lado negro, Lucas preferiu a solidão, com medo de cometer os mesmos erros novamente.
Star Wars: Luke Skywalker
Star Wars: Luke Skywalker Crédito: Lukasfilms/Disney
E aí, gostou do personagem do seu signo? Para encerrar, deixamos esse conselho precioso do Mestre Yoda:
A equipe Personare é formada por pessoas que estão em processo constante de conhecimento sobre si mesmas, sobre o mundo e sobre as relações humanas. Compartilhamos aqui conteúdos apurados junto aos nossos mais de 100 especialistas em diferentes áreas holísticas, como Astrologia, Tarot, Numerologia e [email protected]

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