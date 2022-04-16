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Astrologia e saúde

Qual parte do corpo você deve cuidar mais segundo seu signo

Cada signo rege uma parte do corpo e, com base nisso, você pode seguir dicas para ter uma vida mais saudável
Personare

Personare

Publicado em 16 de Abril de 2022 às 07:00

Você sabia que o seu signo pode indicar a parte do seu corpo mais propensa a ter problemas de saúde? Quando o assunto é Astrologia e corpo humano, cada um dos signos rege uma área, da cabeça (Áries) aos pés (Peixes). Nesta matéria, vamos te ajudar a saber qual órgão você deve cuidar mais segundo seu signo.
Mas atenção! Não é apenas o seu signo solar que importa! Outros posicionamentos astrológicos também podem trazer indícios. Assim, é importante ver aqui no seu Mapa Astral qual signo você tem destacado.
Corpo Humano
Crédito: Pixabay
Depois, confira as questões que podem aparecer na sua saúde, segundo a astróloga Vanessa Tuleski. Isso não significa uma previsão ou um diagnóstico, mas serve para você prestar mais atenção e cuidar da sua saúde, por isso compartilhamos também dicas de prevenção para cada signo.

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ASTROLOGIA E CORPO HUMANO

ÁRIES: cabeça

Áries rege cabeça, crânio, couro cabeludo, rosto — enxaquecas e dores de cabeça podem ser comuns, além de machucados na cabeça, problemas nos ouvidos e nariz (como sinusite). Preste atenção, ainda, às glândulas suprarrenais, que lançam adrenalina no corpo. Aprenda aqui a acalmar-se com meditação.

TOURO: garganta

Touro rege toda a região do pescoço e garganta, incluindo boca, língua, laringe e cordas vocais, por isso pode haver vulnerabilidade a infecções nessa área. A glândula taurina é a tireoide, por isso há tendência para hiper ou hipotireoidismo (saiba mais aqui!).

GÊMEOS: pulmões

Gêmeos rege todo o aparelho respiratório e pulmões, por isso pode sofrer com questões respiratórias, como asma, bronquite, gripes e resfriados. Também tem de ter atenção com ombros, braços e mãos, pois pode desenvolver tendinite, bursite e lesões nessa área. Aqui você encontra um Guia de alimentos que aumentam a imunidade.

CÂNCER: estômago

Câncer rege a região do ventre, notadamente o estômago e o esôfago, com mais tendência a azias e úlceras estomacais. Deve ter atenção também com os seios, as glândulas mamárias e o útero. Tem tendência a inchaços e retenção de líquidos. Conheça aqui a Reconsagração do ventre e seus benefícios.

LEÃO: coluna

Leão rege a coluna vertebral, a região lombar, o tórax e o coração. É preciso cuidar para que não sejam entupidas as veias e artérias com excesso de gordura, podendo gerar problemas cardíacos. Veja aqui dicas para promover a mudança externa e estimular a mudança interna.

VIRGEM: intestinos

Virgem rege os intestinos, em especial o delgado. É preciso manter uma alimentação saudável para se alimentar para não ter problemas como colites, cólicas intestinais e disfunções gástricas. Saiba aqui como relaxar e os seus benefícios.

LIBRA: rins

Libra rege a região da cintura e também os rins, por isso precisa cuidar com a ingestão de líquidos. Probabilidade a infecções urinárias, que podem levar a inflamação nos rins. O equilíbrio da água harmoniza também nossas emoções e mente, saiba mais aqui.

ESCORPIÃO: órgãos sexuais

Escorpião rege a bexiga e órgãos sexuais e reprodutivos, como pênis, próstata, vagina, ânus e, também, o intestino grosso. Precisa cuidar com hemorroidas e doenças sexualmente transmissíveis. A posição da Lilith no Mapa Astral mostra como você expressa sua sexualidade; veja aqui!

SAGITÁRIO: fígado

Sagitário rege o quadril, o fêmur e as coxas, bem como o fígado e o pâncreas. Precisa ter atenção a problemas no fígado e também com sobrepeso. Há potencial também para problemas com a bacia e o fêmur. Exercitar a atenção plena durante a alimentação pode mudar a sua relação com a comida, veja aqui.

CAPRICÓRNIO: ossos

Capricórnio rege partes duras do corpo, como dentes, ossos e joelhos. Precisa ter atenção a questões dentárias e ortopédicas, assim como reumatismo.Entenda aqui as características de capricórnio no mapa astral e saiba como manifestar a energia sólida deste signo.

AQUÁRIO: tornozelo

Aquário rege a região do tornozelo e calcanhares, bem como a circulação sanguínea, por isso devem ter atenção a problemas de pressão alta ou varizes. Também existe uma propensão a acidentes em geral. Aprenda aqui exercícios de atenção plena.

PEIXES: pés

Peixes rege os pés, ficando mais vulneráveis a fascite plantar e deformidades nos dedos, assim como o sistema linfático. É preciso ter muita atenção com a saúde, pois pode ter doenças de difícil diagnóstico, além de sintomas alérgicos. Meditação é fundamental para Peixes, saiba como começar aqui.
Personare: A equipe Personare é formada por pessoas que estão em processo constante de conhecimento sobre si mesmas, sobre o mundo e sobre as relações humanas. Compartilhamos aqui conteúdos apurados junto aos nossos mais de 100 especialistas em diferentes áreas holísticas, como Astrologia, Tarot, Numerologia e [email protected]

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