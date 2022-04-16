Qual parte do corpo você deve cuidar mais segundo seu signo

Você sabia que o seu signo pode indicar a parte do seu corpo mais propensa a ter problemas de saúde? Quando o assunto é Astrologia e corpo humano, cada um dos signos rege uma área, da cabeça (Áries) aos pés (Peixes). Nesta matéria, vamos te ajudar a saber qual órgão você deve cuidar mais segundo seu signo.