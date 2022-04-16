Qual parte do corpo você deve cuidar mais segundo seu signo

Você sabia que o seu signo pode indicar a parte do seu corpo mais propensa a ter problemas de saúde? Quando o assunto é Astrologia e corpo humano, cada um dos signos rege uma área, da cabeça (Áries) aos pés (Peixes). Nesta matéria, vamos te ajudar a saber qual órgão você deve cuidar mais segundo seu signo.
Mas atenção! Não é apenas o seu signo solar que importa! Outros posicionamentos astrológicos também podem trazer indícios. Assim, é importante ver aqui no seu Mapa Astral qual signo você tem destacado.
Depois, confira as questões que podem aparecer na sua saúde, segundo a astróloga Vanessa Tuleski. Isso não significa uma previsão ou um diagnóstico, mas serve para você prestar mais atenção e cuidar da sua saúde, por isso compartilhamos também dicas de prevenção para cada signo.
ASTROLOGIA E CORPO HUMANO
ÁRIES: cabeça
TOURO: garganta
GÊMEOS: pulmões
Gêmeos rege todo o aparelho respiratório e pulmões, por isso pode sofrer com questões respiratórias, como asma, bronquite, gripes e resfriados. Também tem de ter atenção com ombros, braços e mãos, pois pode desenvolver tendinite, bursite e lesões nessa área. Aqui você encontra um Guia de alimentos que aumentam a imunidade.
CÂNCER: estômago
LEÃO: coluna
VIRGEM: intestinos
LIBRA: rins
ESCORPIÃO: órgãos sexuais
SAGITÁRIO: fígado
CAPRICÓRNIO: ossos
AQUÁRIO: tornozelo
PEIXES: pés
Personare: A equipe Personare é formada por pessoas que estão em processo constante de conhecimento sobre si mesmas, sobre o mundo e sobre as relações humanas. Compartilhamos aqui conteúdos apurados junto aos nossos mais de 100 especialistas em diferentes áreas holísticas, como Astrologia, Tarot, Numerologia e [email protected]