Dicas para cada signo ter uma vida mais saudável

Todos nós temos dificuldade em algum aspecto ligado à saúde. Seja dificuldade em manter uma rotina, seja tentação por doces ou até desapego com o corpo. A Astrologia pode ajudar a ter uma vida mais saudável.
Antes de mais nada, você já tem o seu Mapa Astral? Se ainda não fez, faça aqui gratuitamente. Com ele em mãos, veja qual é o seu Ascendente. A seguir, veja dicas para cada signo Ascendente ter uma vida mais saudável.
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ASCENDENTE EM ÁRIES
A pessoa com Ascendente em Áries provavelmente terá de aprender essas características virginianas. Uma das dicas é: tente criar uma rotina equilibrada buscando fazer as coisas da melhor forma possível, mas, se não der, relaxa. O cuidado com a saúde tem de ser natural, senão, o perfeccionismo pode acabar criando doenças de fundo emocional.
ASCENDENTE EM TOURO
Se você tem Ascendente em Touro, provavelmente tem Libra na Casa 6. O problema de Touro está nos prazeres e o de Libra, no gosto pelo açúcar e alimentos calóricos. A dica é buscar exercícios físicos mais agradáveis, menos repetitivos que a musculação, como a dança, que tem prazer embutido, ou a yoga, que tem parcerias.
ASCENDENTE EM GÊMEOS
A pessoa com Ascendente em Gêmeos tem um signo intenso na 6ª Casa, que é Escorpião, existe uma contradição que precisa ser observada. A pessoa pode ter problemas de criar uma rotina, por exemplo, ou de cair nas tentações destrutivas de Escorpião, como virar a noite ou fumar. Terapias ajudam a ter controle sobre as emoções e a reduzir problemas nessa área.
ASCENDENTE EM CÂNCER
Quem tem Ascendente em Câncer, provavelmente tem Sagitário na Casa 6. Essa junção leva a alguém que não tem moderação no trabalho, a ter distúrbios alimentares e problemas emocionais que se refletem na saúde. A dica é atenção para não se sobrecarregar demais no dia a dia e procurar ter uma rotina estimulante, fujir para ficar em meio à natureza ou viajar para descarregar.
ASCENDENTE EM LEÃO
O Ascendente em Leão, um signo de fogo, se opõe ao Capricórnio, de terra, na Casa 6. A dica é pegar as qualidades capricornianas, aprendendo a hora das coisas e a fazer um bom planejamento, e aplicar nas questões de Leão, como o trabalho. Cuidando com tendência ao estresse e à ansiedade, aprendendo a inserir momento de lazer.
ASCENDENTE EM VIRGEM
Quem tem Ascendente em Virgem, conhecido como o signo da saúde, tem um signo mais “doido” na Casa 6, que é Aquário. Unindo a disposição para o trabalho do virginiano com o estímulo do aquariano, existe uma tendência a focar na parte mental, e esquecer do corpo. A dica é: modere suas ações, seu trabalho, sua rotina. É preciso investir em esportes que ajudem ter contato com o corpo e a tirar o excesso de energia do plano mental.
ASCENDENTE EM LIBRA
Quem tem Ascendente em Libra deve ter um signo supersensível na Casa 6, que é Peixes. É preciso cuidar da parte emocional, preferencialmente com terapias que permitiam extravasar, para poder se manter saudável. Outra dica é dormir bem, porque Peixes se carrega dormindo. Além disso, procurar trabalhar em ambientes criativos, porque Libra pede isso.
ASCENDENTE EM ESCORPIÃO
ASCENDENTE EM SAGITÁRIO
Com Ascendente em Sagitário, é provável que Touro esteja na sua Casa 6. A dica é aprender a dimensionar o prazer. Não é abrir mão, mas controlar comida, por exemplo, e encontrar prazer em outras coisas que não sejam tão prejudiciais à saúde. Use a disciplina de Touro para criar novos hábitos e manifestar sua voz, de forma a não reprimir sentimento e evitar doenças.
ASCENDENTE EM CAPRICÓRNIO
SAÚDE DO ASCENDENTE EM AQUÁRIO
Ascendente supermental que é Aquário com um signo na Casa 6 que é superemocional, que é Câncer. Apesar do aquariano se mostrar bem resolvido, pode esconder questões sensíveis cancerianas. É muito recomendado fazer terapia, olhar para questões emocionais e dar vazão aos sentimentos. Outra dica é tomar muita água, para evitar inchaço e retenção de líquido.
ASCENDENTE EM PEIXES
No vídeo, saiba mais sobre Saúde e Astrologia:
Vanessa Tuleski dá consultas astrológica-terapêuticas pessoalmente e online. É autora do ebook “Signos astrológicos – as doze etapas para a auto-realização”. Trabalha com o Iluminare, terapia que acessa o inconsciente e que tem seus fundamentos no Xamanismo. É idealizadora do curso Alimentação no Mapa Astral no [email protected]