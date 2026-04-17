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Liga Ouro de basquete 2026

Cetaf perde para Joaçaba e começa os playoffs em desvantagem

Time capixaba precisa vencer jogo fora de casa para se manter vivo na série

Publicado em 16 de Abril de 2026 às 21:27

Vinícius Lima

Vinícius Lima

Publicado em 

16 abr 2026 às 21:27
Cetaf x Joaçaba - Jogo 1 dos playoff da Liga Ouro de Basquete 2026
Ricardo Medeiros

O Cetaf perdeu o primeiro jogo dos playoffs da Liga Ouro de basquete 2026, a divisão de acesso ao NBB. Na noite desta quinta-feira, atuando no Sesc de Guarapari, o time capixaba foi derrotado pelo Joaçaba por 84 a 68, e, agora, precisa vencer fora de casa para se manter vivo na série.


Thaylor foi o melhor em quadra, terminando o jogo com 23 pontos, quatro rebotes e quatro assistências. Pelo lado capixaba, Enrico foi o destaque, com 16 pontos, sete rebotes e uma assistência.



Como foi o jogo entre Cetaf e Joaçaba?



O primeiro quarto foi um amasso de Joaçaba, que não tomou conhecimento dos donos da casa. O Cetaf começou muito desligado e não conseguiu segurar o ímpeto dos catarinenses, que foram precisos no ataque e converteram mais de 57% dos arremessos de quadra, contra 25% da equipe capixaba. Os visitantes terminaram o período com uma vantagem de 12 pontos: 23 a 11.


O segundo quarto foi o mesmo cenário, com um ligeira melhora no desempenho dos mandantes, que ajustaram a defesa e foram mais assertivos nos contra-ataques. Porém, sofreram muito no perímetro, e viram o time de Santa Catarina converter cinco bolas de três pontos em dez tentadas. Em contrapartida, o Cetaf chutou quatro bolas de longa distância e não converteu nenhuma. O jogo foi para o intervalo com um placar de 45 a 29.



Cetaf x Joaçaba - Jogo 1 dos playoff da Liga Ouro de Basquete 2026
Ricardo Medeiros

Na volta para o segundo tempo, o Cetaf melhorou de forma imediata e chegou a diminuir a vantagem para seis pontos. Destaque vai para o Jahein, que antou seis pontos, além de ter pegado dois rebotes e dado duas assistências. Porém, do lado de Joaçaba, a precisão nos lances livres e o pedido de tempo técnico no momento correto fez com o que o time administrasse a vantagem e seguisse liderando o placar ao fim do terceiro quarto: 63 a 54.


O último período começou mais truncado, marcado por muitas faltas nos minutos iniciais, que logo virou uma troca franca de ataque. Com a vantagem construída ainda no primeiro quarto, o Joaçaba soube administrar bem o resultado e seguiu na frente sem sustos, enquanto o Cetaf buscou encostar no placar até o fim de jogo, sem sucesso. Agora, o objetivo capixaba é vencer fora de casa para se manter vivo na série.


Cetaf x Joaçaba - Jogo 1 dos playoff da Liga Ouro de Basquete 2026
Ricardo Medeiros

Como ficou a série da Liga Ouro 2026?


Com o resultado, o Joaçaba chega no segundo jogo com vantagem na série, que é decidida em melhor de três jogos. Agora, vai jogar em casa no próximo domingo, dia 19 de abril, às 20h (de Brasília). Para o Cetaf se manter vivo e levar o confronto para o terceiro jogo, obrigatoriamente precisa vencer no Complexo Esportivo UNOESC.


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