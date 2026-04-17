Cetaf perde para Joaçaba e começa os playoffs em desvantagem

Na volta para o segundo tempo, o Cetaf melhorou de forma imediata e chegou a diminuir a vantagem para seis pontos. Destaque vai para o Jahein, que antou seis pontos, além de ter pegado dois rebotes e dado duas assistências. Porém, do lado de Joaçaba, a precisão nos lances livres e o pedido de tempo técnico no momento correto fez com o que o time administrasse a vantagem e seguisse liderando o placar ao fim do terceiro quarto: 63 a 54.





O último período começou mais truncado, marcado por muitas faltas nos minutos iniciais, que logo virou uma troca franca de ataque. Com a vantagem construída ainda no primeiro quarto, o Joaçaba soube administrar bem o resultado e seguiu na frente sem sustos, enquanto o Cetaf buscou encostar no placar até o fim de jogo, sem sucesso. Agora, o objetivo capixaba é vencer fora de casa para se manter vivo na série.



