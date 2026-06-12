Zé Felipe e Tierry são atrações da Festa de São Pedro em Vitória; entrada é gratuita

Os cantores Zé Felipe e Tierry estão entre as principais atrações da 98ª Festa de São Pedro, que acontece na Praça do Papa, em Vitória, com programação gratuita entre os dias 26 e 28 de junho.





Zé Felipe sobe ao palco no dia 27 de junho, às 22h, levando ao público sucessos que acumulam milhões de reproduções nas plataformas digitais. Antes dele, a programação contará com apresentação de quadrilha às 18h e show da dupla João Fellipe & Rafael, às 21h.





A festa começa no dia 26 de junho com os shows de Tierry e Luiza Andrade, a partir das 20h. Conhecido por hits como "Rita", "Hackearam-me" e "Cabeça Branca", Tierry promete abrir o evento em grande estilo. Já as atrações do dia 28 de junho ainda serão divulgadas pela organização.





Além dos shows gratuitos, o evento contará com uma estrutura preparada para receber milhares de pessoas. O espaço terá palco principal, telões, pórticos de acesso, banheiros, área de convivência e uma ampla praça de alimentação, formada por 30 barracas e 10 food trucks.





Tradicional no calendário cultural da capital capixaba, a festa reúne música, gastronomia e manifestações populares em uma programação voltada para toda a família.