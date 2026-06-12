6 chás para os rins: veja opções naturais para complementar os cuidados com a saúde

Chá de salsinha com coentro e limão-siciliano Crédito: Imagem: New Africa | Shutterstock

Os rins desempenham funções muito importantes no equilíbrio do organismo, como filtrar o sangue, eliminar toxinas e manter os níveis adequados de água e sais minerais. No entanto, fatores como má alimentação, baixo consumo de água e uso excessivo de medicamentos os sobrecarregam silenciosamente ao longo do tempo.

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), a doença renal crônica (DRC) é uma causa relevante de morbimortalidade no Brasil e no mundo. A entidade estima que a condição afeta cerca de 10% da população mundial, aproximadamente 850 milhões de pessoas.

Para manter esses órgãos funcionando bem, é importante adotar hábitos saudáveis, como beber bastante água, praticar atividade física, manter uma alimentação equilibrada com pouco sal e evitar o consumo excessivo de bebidas alcoólicas e alimentos ultraprocessados. Além disso, incluir na rotina chás com propriedades específicas pode contribuir para a saúde dos rins. Confira!

1. Chá de salsinha com coentro e limão-siciliano

Ingredientes

250 ml de água

1 colher de sobremesa de salsinha picada

1 colher de sobremesa de coentro picado

Suco de 1/2 limão-siciliano

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça a água em fogo médio até ferver. Desligue o fogo e adicione a salsinha e o coentro. Tampe e deixe em infusão por cerca de 15 minutos. Coe e adicione o suco do limão-siciliano. Sirva em seguida.

2. Chá de alfavaca

Ingredientes

1 colher de sopa de folhas frescas ou secas de alfavaca

250 ml de água

Modo de preparo

Em uma panela, ferva a água em fogo médio. Desligue o fogo, acrescente a alfavaca, tampe e deixe em infusão por cerca de 10 minutos. Coe e beba morno.

3. Chá de quebra-pedra

Ingredientes

1 colher de sopa de folhas secas de quebra-pedra

500 ml de água

Modo de preparo

Em uma panela, ferva a água em fogo médio e desligue o fogo. Adicione as folhas de quebra-pedra, tampe e deixe em infusão por 10 a 15 minutos. Coe e sirva morno ou em temperatura ambiente.

Chá de cabelo de milho-verde Crédito: Imagem: Boryana Manzurova | Shutterstock

4. Chá de cabelo de milho

Ingredientes

1 colher de sopa de cabelo de milho-verdeseco

250 ml de água

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça a água em fogo médio até levantar fervura. Desligue o fogo e adicione imediatamente o cabelo de milho-verde. Após, tampe a panela e deixe em infusão por 10 a 15 minutos. Coe com uma peneira fina antes de servir.

5. Chá de dente-de-leão

Ingredientes

1 colher de sopa de folhas secas de dente-de-leão

250 ml de água

Modo de preparo

Em uma panela, ferva a água em fogo médio. Depois, desligue o fogo e adicione as folhas de dente-de-leão. Tampe e deixe em infusão por 10 minutos. Coe e beba morno, preferencialmente fora das refeições.

6. Chá de hibisco

Ingredientes

1 colher de sopa de flores secas de hibisco

250 ml de água

Modo de preparo