Muniz Freire decreta situação de emergência após tempestade com granizo

Tempestade
O município foi atingido por uma tempestade com queda de granizo no último dia 1º de junho. A Defesa Civil Municipal registrou um acumulado aproximado de 20 milímetros de chuva em apenas 15 minutos, além de enxurradas, destelhamento de residências e quedas de árvores.
Diversas plantações, principalmente lavouras de café, foram danificadas ou destruídas pelo impacto do temporal. No distrito de Itaici, o gelo permaneceu intacto por cerca de uma semana.
Ainda conforme o órgão municipal, o cenário comprometeu tanto a safra cafeeira atual quanto a colheita do próximo ano, afetando diretamente a renda de dezenas de famílias agricultoras.