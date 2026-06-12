Muniz Freire decreta situação de emergência após tempestade com granizo

O município de Muniz Freire decretou situação de emergência pelos estragos provocados pela tempestade com granizo que atingiu a região do Caparaó do Espírito Santo no início de junho. O decreto foi oficializado na quarta-feira (10), mas divulgado nesta sexta-feira (12) pela prefeitura.





Segundo a administração municipal e o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), o prejuízo aos produtores rurais já ultrapassa R$ 9,5 milhões. O impacto foi significativo especialmente nas localidades de Guaribu, Sossego do Guaribu e São Domingos, no distrito de Itaici, além das comunidades de Barra da Floresta, Ponte do Laje e Cristal.





A decretação da situação de emergência permite que a prefeitura acelere o atendimento à população, mobilize órgãos públicos, convoque voluntários e realize campanhas de arrecadação. As ações já começaram na tarde de quinta-feira (11) com a distribuição de colchões, cobertores, kits de limpeza e telhas às famílias afetadas.





A medida também facilita ações de recuperação das áreas atingidas e a reconstrução de estruturas danificadas, além de fortalecer os pedidos de apoio e recursos junto aos governos estadual e federal. O decreto tem validade de 180 dias.