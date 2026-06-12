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Região do Caparaó

Muniz Freire decreta situação de emergência após tempestade com granizo

Prejuízo aos produtores rurais com a destruição de lavouras já ultrapassa R$ 9,5 milhões

Publicado em 12 de Junho de 2026 às 17:05

Carol Leal

Carol Leal

Publicado em 

12 jun 2026 às 17:05
Temporal com queda de granizo danificou telhados e lavouras de café em Muniz Freire, no Caparaó do ES
Temporal com queda de granizo danificou telhados e lavouras de café em Muniz Freire Montagem A Gazeta | Divulgação/Prefeitura de Muniz Freire
O município de Muniz Freire decretou situação de emergência pelos estragos provocados pela tempestade com granizo que atingiu a região do Caparaó do Espírito Santo no início de junho. O decreto foi oficializado na quarta-feira (10), mas divulgado nesta sexta-feira (12) pela prefeitura.

Segundo a administração municipal e o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), o prejuízo aos produtores rurais já ultrapassa R$ 9,5 milhões. O impacto foi significativo especialmente nas localidades de Guaribu, Sossego do Guaribu e São Domingos, no distrito de Itaici, além das comunidades de Barra da Floresta, Ponte do Laje e Cristal.

A decretação da situação de emergência permite que a prefeitura acelere o atendimento à população, mobilize órgãos públicos, convoque voluntários e realize campanhas de arrecadação. As ações já começaram na tarde de quinta-feira (11) com a distribuição de colchões, cobertores, kits de limpeza e telhas às famílias afetadas.

A medida também facilita ações de recuperação das áreas atingidas e a reconstrução de estruturas danificadas, além de fortalecer os pedidos de apoio e recursos junto aos governos estadual e federal. O decreto tem validade de 180 dias.

Tempestade

Granizo não derreteu mesmo uma semana após chuva no Caparaó
Granizo permaneceu intacto uma semana após chuva que caiu no Caparaó Montagem A Gazeta | Divulgação/Prefeitura de Muniz Freire

O município foi atingido por uma tempestade com queda de granizo no último dia 1º de junho. A Defesa Civil Municipal registrou um acumulado aproximado de 20 milímetros de chuva em apenas 15 minutos, além de enxurradas, destelhamento de residências e quedas de árvores.


Diversas plantações, principalmente lavouras de café, foram danificadas ou destruídas pelo impacto do temporal. No distrito de Itaici, o gelo permaneceu intacto por cerca de uma semana.


Ainda conforme o órgão municipal, o cenário comprometeu tanto a safra cafeeira atual quanto a colheita do próximo ano, afetando diretamente a renda de dezenas de famílias agricultoras.

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