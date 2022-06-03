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Horóscopo

Quais seriam os signos dos personagens de Pantanal?

O Personare entrou na onda pantaneira e te conta quais seriam os signos dos personagens de Pantanal
Personare

Personare

Publicado em 03 de Junho de 2022 às 14:25

Quais seriam os signos dos personagens de Pantanal?
Quais seriam os signos dos personagens de Pantanal? Crédito: Personare
Pantanal está dando o que falar! Entre o mato, homens, bichos, bicho homens e mulheres-bicho, todo mundo já se identificou com Juma Marruá e se envolveu pelas histórias de amor. O Personare entrou na onda pantaneira e te conta quais seriam os signos dos personagens de Pantanal.
Você se identifica com o do seu signo? Lembrando que o é mais provável que seja com o signo do Ascendente, que mostra de fato quem nós somos. Se você ainda não sabe o seu, faça aqui o seu Mapa Astral gratuito!
ÁRIES: Juma
Juma Crédito: Rede Globo
Marruá Quem mais no zodíaco é tão selvagem, corajoso, destemido e autoritário? Os arianos costumam viver no agora e a ação é sua marca. Não é à toa que Juma tem o apelido de guerreira – e vira onça!
TOURO: Jove
Pantanal: Jove (Jesuíta Barbosa)
Pantanal: Jove (Jesuíta Barbosa) Crédito: Divulgação/TV Globo
Amoroso, honesto, teimoso e persistente, Joventino é um taurino típico! Pra completar, toca sua vida no ritmo da natureza, mesmo sendo da cidade. E, como bom representante do signo de Touro, não tem pressa. Sabe que, mais importante que o destino, é a jornada!
GÊMEOS: Irma
Pantanal: Irma (Camila Morgado)
Pantanal: Irma (Camila Morgado) Crédito: Divulgação/TV Globo
Irma tem curiosidade, inteligência e o desejo de liberdade – como uma boa geminiana. Mas eles também podem levantar dúvidas por ficarem pulando de um lado pro outro – sendo vistos como “duas caras”. E Irma tem deixado muitas dúvidas em Juma com relação a Jove, né?
CÂNCER: Filó
Pantanal: Filó (Dira Paes)
Pantanal: Filó (Dira Paes) Crédito: Divulgação/TV Globo
Filó é a alma e o coração da fazenda de José Leôncio. É uma mulher religiosa e vira fera para proteger suas crias. E o signo de Câncer tem como marcas a sensibilidade e o carinho, além do forte vínculo com quem reconhece como família!
LEÃO: Guta
Julia Dalavia é Guta no remake de 'Pantanal'
Julia Dalavia é Guta no remake de 'Pantanal' Crédito: João Miguel Jr./Rede Globo
Guta é uma mulher à frente do seu tempo, forte, independente e corajosa! Além de tudo, é bonita e vaidosa. Sem falar na autoestima e no otimismo, bem leonina! Como o Sol é o regente de Leão, destaca-se a vitalidade, a energia e a facilidade em liderar.
VIRGEM: Maria Marruá
A atriz Juliana Paes nos bastidores da viagem ao Pantanal
A atriz Juliana Paes deu vida a Maria Marruá Crédito: Globo/João Miguel Júnior
Maria foi uma mãe dedicada e uma esposa esforçada. E quem é do signo de Virgem costuma buscar constantemente a perfeição e fazer tudo um pouco melhor. Virginianas são muito práticas e organizadas, mas também podem ser frias e céticas. Tudo a ver com a mãe de Juma.
LIBRA: Madeleine
Pantanal: Madeleine (Karine Teles)
Pantanal: Madeleine (Karine Teles) Crédito: Divulgação/TV Globo
Provocante, com bom senso estético e sempre rodeada de amigos, Madeleine é bem libriana! Libra é regido por Vênus, e isso dá ao signo um apreço natural a tudo que é considerado belo. Além disso, tem tudo a ver com socializar, empatia e senso de justiça.
ESCORPIÃO: Muda
Pantanal: Muda (Bella Campos)
Pantanal: Muda (Bella Campos) Crédito: Divulgação/TV Globo
Escorpião é sinônimo de intensidade! Escorpianas costumam agir motivadas por suas emoções e têm um sexto sentido afiado. Quando querem algo, sai da frente! É ou não é o caso de Muda, que vai ao Pantanal em busca do que considera justiça pela morte de seu pai?
SAGITÁRIO: Nayara
Pantanal: Nayara (Victoria Rossetti)
Pantanal: Nayara (Victoria Rossetti) Crédito: Divulgação/TV Globo
Cheia de vida, sem juízo e talvez mais otimista do que deveria, Nayara tem um pézinho em Sagitário. Afinal, sagitarianas costumam ser extrovertidas, espontâneas e comunicativas, e não gostam nem um pouco da solidão. Saturno dá uma pitada a mais de exagero.
CAPRICÓRNIO: Zé Leôncio
Pantanal: Zé Leôncio (Marcos Palmeira)
Pantanal: Zé Leôncio (Marcos Palmeira) Crédito: Divulgação/TV Globo
Criado no lombo do cavalo, Zé Leôncio cresce em meio à peonada, sempre voltado pros seus afazeres. E qual é o signo mais associado ao trabalho? Capricornianos podem ser até workaholics, mas também possuem outras qualidades, como persistência, responsabilidade e paciência.
AQUÁRIO: Tenório
Pantanal: Tenório (Murilo Benício)
Pantanal: Tenório (Murilo Benício) Crédito: Divulgação/TV Globo
Ele é prático, frio e extremamente racional. Tá na cara que é aquariano, né? Mas Aquário também tem a ver com independência e idealismo. Podem ter posturas até meio radicais, porque adoram ser “do contra”. Por outro lado, são os melhores amigos do zodíaco!
PEIXES: Gustavo
Pantanal: Gustavo (Caco Ciocler)
Pantanal: Gustavo (Caco Ciocler) Crédito: Divulgação/TV Globo
Gustavo é o sinônimo de equilíbrio, calma, escuta e ajuda a todos que recorrem a ele. Como um bom pisciano, tem como marca a sensibilidade e a intuição. Também costuma ser bastante solidário e muitas vezes têm uma forte conexão com a espiritualidade.
Personare: A equipe Personare é formada por pessoas que estão em processo constante de conhecimento sobre si mesmas, sobre o mundo e sobre as relações humanas. Compartilhamos aqui conteúdos apurados junto aos nossos mais de 100 especialistas em diferentes áreas holísticas, como Astrologia, Tarot, Numerologia e [email protected]

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