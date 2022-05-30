Horóscopo mensal: as previsões para os signos em junho de 2022 Crédito: Personare

ÁRIES

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A primeira quinzena é especialmente poderosa devido ao alinhamento entre os planetas Marte e Júpiter, que estimula a realizar o que parecia impossível. O entusiasmo decorrente desse alinhamento impactará positivamente em todos os setores da vida das pessoas de Áries. Só cuide com a agressividade!

A última semana de junho é mais delicada nesse sentido, uma vez que Marte e Plutão estarão em ângulo tenso. Isso sinaliza perigos relacionados à violência, de modo que é preciso evitar confrontos verbais e físicos.

TOURO

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Entre 7 e 23 do mês, o alinhamento entre Vênus e Urano tende a sugerir alguma instabilidade em questões afetivas. Não se trata de algo necessariamente negativo, mas as pessoas de Touro precisarão saber lidar com uma série de imprevistos.

Planos em comum tenderão a ser desafiados por acontecimentos de última hora. Embora não sejam impeditivos, poderão demandar novas estratégias e planejamentos. E se ficar em dúvida e quiser saber se vocês realmente combinam, faça aqui a Sinastria Amorosa.

GÊMEOS

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CÂNCER

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Neste mês, há algumas datas mais conflituosas, decorrentes da tensão entre a Lua e os planetas Marte e Júpiter. São elas: 1, 2, 9, 15, 16, 21, 22, 29 e 30 de junho. Nesses dias, ainda que conflitos sejam inevitáveis, a forma como se lida com eles é perfeitamente manejável. Às vezes, brigar é preciso!

LEÃO

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A partir do dia 14, Mercúrio inaugura outro movimento, tornando-se especialmente forte no céu e favorecendo as pessoas de Leão no sentido de atrair amizades novas, sobretudo pessoas mais jovens, em um processo de apoio e benefícios recíprocos.

VIRGEM

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Já no dia 13, Mercúrio fica ainda mais poderoso e passa a favorecer pequenas mudanças profissionais na vida das pessoas virginianas. Quem já trabalha terá novas possibilidades muito boas. Quem está sem emprego verá uma luz a brilhar no fim do túnel, e mesmo que ela não signifique a extinção dos problemas, com certeza será um ótimo recomeço.

Até o dia 23, o trânsito do planeta Vênus favorece viagens, sobretudo as longas. Caso você tenha a possibilidade de viajar, ótimo. Se esse privilégio não lhe for possível no momento, aproveite os benefícios do ciclo para iniciar ou aprimorar o estudo de outra língua. Você terá ótimos avanços!

LIBRA

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Marte em oposição a Libra é um tipo de trânsito astrológico que ocorre, em média, a cada dois anos e subtrai consideravelmente a energia vital das pessoas desse signo. Em termos de saúde e disposição física, haverá a percepção de que é preciso economizar, se poupar, descansar.

Os dias mais delicados serão 1, 2, 3, 9, 10, 15, 16, 21, 22 e 23 de junho. Nessas datas, o quanto Libra puder evitar desgastes, tanto melhor. Uma boa estratégia é não agendar nada de muito importante para esses dias. Para estar mais preparado para estes desafios, confira seu Horóscopo Personalizado.

ESCORPIÃO

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Mapa Sexual. Aquelas pessoas de Escorpião que, porventura, estiverem solteiras terão um ciclo de boas oportunidades para encontros e paqueras, sobretudo nos dias 11 e 12 – que, por coincidência, é o dia dos namorados no Brasil – um ótimo momento para conferir o seu

Também chama a atenção o fato de que o planeta Mercúrio, que, igualmente, está em oposição a Escorpião até o dia 13, sai do movimento retrógrado no dia 3. Deste modo, entre os dias 3 e 13 as pessoas de Escorpião perceberão que mal-entendidos recentes poderão ser superados. Questões de ordem burocrática tenderão a desemperrar.

O alinhamento de Marte e Júpiter, poderoso sobretudo nos primeiros quinze dias do mês, tende a sobrecarregar as pessoas de Escorpião de afazeres. Não é, por conseguinte, um período bom para tirar férias.

SAGITÁRIO

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Discussões acaloradas – mas não violentas – tendem a ocorrer na segunda quinzena de junho, envolvendo sobretudo pessoas mais próximas (no amor, nos estudos ou no trabalho). Ouvir o que os outros têm a dizer nesse momento é fundamental.

A partir do dia 23, Vênus passa a se opor a Sagitário, aumentando as chances amorosas do signo. Para quem está solteiro, os últimos oito dias do mês são ótimos para namoros e paqueras em geral. Para quem já estiver acompanhado, esses dias favorecerão eventos íntimos. Convém aproveitar o momento para estimular o romantismo e o sexo na relação. Vale à pena mergulhar na sua sexualidade através do seu Mapa Sexual.

CAPRICÓRNIO

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A partir do dia 22, a oposição do Sol a Capricórnio favorece acordos em diversos níveis de relacionamento. Seja no plano amoroso, no estudantil ou no profissional, as chances de harmonização serão maiores nos últimos nove dias do mês de junho, e mais especialmente nos últimos três dias do mês.

Bons resultados para questões de saúde tendem a ocorrer a partir do dia 13. Ótimo período, portanto, para iniciar algum trabalho de reorientação alimentar, atividades físicas, ou mesmo para tentar superar algum vício. Quer entender mais sobre tudo isso que está acontecendo em sua vida? Faça seu Horóscopo Personalizado.

AQUÁRIO

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O alinhamento dos planetas Marte e Júpiter na primeira quinzena do mês é excepcional para viagens rápidas ou passeios, sobretudo se envolverem pessoas queridas. O período também tende a ser muito bom para as pessoas de Aquário que estiverem envolvidas em estudos e pesquisas.

Contudo, o mês tende a apresentar sobrecargas e uma sensação de estar carregando o mundo nas costas para as pessoas de Aquário nascidas após o dia 15 de janeiro de qualquer ano. Para quem nasceu depois do dia 15 de janeiro, convém tomar cuidados especiais nos dias 5, 6, 18 e 25 de junho: nessas datas, não aceite assumir mais responsabilidades do que você já carrega.

PEIXES

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E tem mais: até o dia 23, o trânsito de Vênus favorecerá a comunicação, principalmente com colegas de trabalho ou de estudos. As qualidades harmoniosas de Vênus ajudarão as pessoas de Peixes a chegar a acordos que talvez fossem difíceis em outros tempos.

A partir do dia 13, o trânsito de Mercúrio é muito bom para mudanças envolvendo o ambiente doméstico. Ótimo, portanto, para quem deseja mudar de casa, ou mesmo fazer reformas nela, comprar ou vender objetos de uso doméstico, assim como tudo o que diga respeito a questões do lar.