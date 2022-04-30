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Horóscopo

Ascendente fica mais forte depois dos 30 anos?

Esclareça de vez essa polêmica astrológica
Personare

Personare

Publicado em 30 de Abril de 2022 às 08:00

30 anos, festa, aniversário
30 anos, festa, aniversário Crédito: Shutterstock
Muita gente acredita que o signo Ascendente fica mais forte depois dos 30 anos, predominando em relação ao signo solar. Será que é verdade? Esclareça de vez essa polêmica astrológica!
Na realidade, essa crença não é verdadeira. Afinal, signo solar e signo ascendente são coisas completamente diferentes. Um não pode suplantar o outro. Tanto é que na hora de ver o Horóscopo do Dia (veja aqui!), você deve olhar tanto o signo solar quanto o ascendente.
Para você entender melhor, vamos definir o que cada um destes dois pontos é.
SIGNO SOLAR
Descubra o seu signo solar e o ascendente aqui no seu Mapa Astral gratuito.
O QUE É ASCENDENTE?
  • Signo que surgia no horizonte leste quando você nasceu.
  • Como nascia no horizonte leste, descreve (junto com planetas que com ele interajam) circunstâncias do seu nascimento.
  • Ora, a forma como você chega ao mundo modela a sua forma de enxergá-lo e, igualmente, as suas motivações.

MAS AS DIFERENÇAS SE ESGOTAM POR AÍ

Tomemos dois exemplos para elucidar melhor as diferenças entre um e outro. Um taurino com ascendente em Peixes e um pisciano com ascendente em Touro. Parece tudo igual, não é? Mas é completamente diferente.
  • Taurino com ascendente em Peixes: a identidade (Sol) está ligada ao plano físico, concreto, material e o prazer é importante para essa pessoa. Mas ela tenta ter uma abordagem flexível da vida (Peixes) e sua visão de muitas coisas provavelmente passa por um filtro emocional, pois Peixes pertence ao elemento Água.

  • Pisciano com Ascendente em Touro: o núcleo essencial dessa pessoa é flexível e fluido (Sol em Peixes), mas ela tenta construir algo no mundo (ascendente em Touro). Para ela é importante se fixar (ascendente = motivação), ainda que continue, por dentro, emotiva e móvel.
Portanto, não faz o menor sentido dizer que com o tempo o ascendente irá predominar. A essência (Sol) não muda. As motivações (ascendente), por sua vez, já fazem parte de você desde o seu nascimento. Como uma coisa vai mandar na outra?
Se você é taurino com ascendente em Peixes, será sempre um taurino, não importa o quanto flexível pareça por fora (o ascendente, além de simbolizar motivações importantes para a pessoa, é também a casca, a aparência).
Lá dentro você sabe o que quer e para onde ir, mas aprendeu a observar a maré, a sentir o clima e as pessoas (Peixes), porque isto também é natural para você. Mas a sua natureza interior não é mutante, pelo contrário, você é estável (Touro).

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Já se você é um Peixes com ascendente em Touro, talvez vá construir muitas coisas e terá motivação por segurança, mas amará sonhar (Peixes) e terá um refúgio interno para onde correrá sempre. Como dizer que você será mais taurino com o tempo?
Quem inventou esta metamorfose, que faria o seu signo solar desaparecer como que por mágica? E com base em que fundamento? Afinal, signo solar e signo ascendente são fatores astrológicos diferenciados e que, combinados, explicam muitas das nuances que nós temos.
Você é, na verdade, todo o seu Mapa Astral. Entenda aqui!

PARA CONTINUAR REFLETINDO SOBRE O TEMA

Você se identifica mais com o ascendente depois dos 30 anos? Assista ao vídeo para entender:
Vanessa Tuleski dá consultas astrológica-terapêuticas pessoalmente e online. É autora do ebook “Signos astrológicos – as doze etapas para a auto-realização”. Trabalha com o Iluminare, terapia que acessa o inconsciente e que tem seus fundamentos no Xamanismo. É idealizadora do curso Alimentação no Mapa Astral no [email protected]

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