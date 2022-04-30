Muita gente acredita que o signo Ascendente fica mais forte depois dos 30 anos, predominando em relação ao signo solar. Será que é verdade? Esclareça de vez essa polêmica astrológica!
Na realidade, essa crença não é verdadeira. Afinal, signo solar e signo ascendente são coisas completamente diferentes. Um não pode suplantar o outro. Tanto é que na hora de ver o Horóscopo do Dia (veja aqui!), você deve olhar tanto o signo solar quanto o ascendente.
Para você entender melhor, vamos definir o que cada um destes dois pontos é.
- Signo em que o Sol estava passando no momento de seu nascimento.
- Rege aquilo que dá vida, vitalidade. Descreve sua essência, quem você é por dentro.
- Tem também a ver com aprendizado ligado aos temas regidos pelo signo.
- Exemplo: Sol em Virgem tem a ver com aprender a ser organizado. Sol em Sagitário aprende a se expandir.
- Signo que surgia no horizonte leste quando você nasceu.
- Como nascia no horizonte leste, descreve (junto com planetas que com ele interajam) circunstâncias do seu nascimento.
- Ora, a forma como você chega ao mundo modela a sua forma de enxergá-lo e, igualmente, as suas motivações.
MAS AS DIFERENÇAS SE ESGOTAM POR AÍ
Tomemos dois exemplos para elucidar melhor as diferenças entre um e outro. Um taurino com ascendente em Peixes e um pisciano com ascendente em Touro. Parece tudo igual, não é? Mas é completamente diferente.
- Taurino com ascendente em Peixes: a identidade (Sol) está ligada ao plano físico, concreto, material e o prazer é importante para essa pessoa. Mas ela tenta ter uma abordagem flexível da vida (Peixes) e sua visão de muitas coisas provavelmente passa por um filtro emocional, pois Peixes pertence ao elemento Água.
- Pisciano com Ascendente em Touro: o núcleo essencial dessa pessoa é flexível e fluido (Sol em Peixes), mas ela tenta construir algo no mundo (ascendente em Touro). Para ela é importante se fixar (ascendente = motivação), ainda que continue, por dentro, emotiva e móvel.
Portanto, não faz o menor sentido dizer que com o tempo o ascendente irá predominar. A essência (Sol) não muda. As motivações (ascendente), por sua vez, já fazem parte de você desde o seu nascimento. Como uma coisa vai mandar na outra?
Lá dentro você sabe o que quer e para onde ir, mas aprendeu a observar a maré, a sentir o clima e as pessoas (Peixes), porque isto também é natural para você. Mas a sua natureza interior não é mutante, pelo contrário, você é estável (Touro).
Quem inventou esta metamorfose, que faria o seu signo solar desaparecer como que por mágica? E com base em que fundamento? Afinal, signo solar e signo ascendente são fatores astrológicos diferenciados e que, combinados, explicam muitas das nuances que nós temos.
PARA CONTINUAR REFLETINDO SOBRE O TEMA
Você se identifica mais com o ascendente depois dos 30 anos? Assista ao vídeo para entender:
Vanessa Tuleski dá consultas astrológica-terapêuticas pessoalmente e online. É autora do ebook “Signos astrológicos – as doze etapas para a auto-realização”. Trabalha com o Iluminare, terapia que acessa o inconsciente e que tem seus fundamentos no Xamanismo. É idealizadora do curso Alimentação no Mapa Astral no [email protected]