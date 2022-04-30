30 anos, festa, aniversário Crédito: Shutterstock

Muita gente acredita que o signo Ascendente fica mais forte depois dos 30 anos, predominando em relação ao signo solar. Será que é verdade? Esclareça de vez essa polêmica astrológica!

Para você entender melhor, vamos definir o que cada um destes dois pontos é.

Signo em que o Sol estava passando no momento de seu nascimento.

Rege aquilo que dá vida, vitalidade. Descreve sua essência, quem você é por dentro.

Tem também a ver com aprendizado ligado aos temas regidos pelo signo.

Exemplo: Sol em Virgem tem a ver com aprender a ser organizado. Sol em Sagitário aprende a se expandir.

Signo que surgia no horizonte leste quando você nasceu.

Como nascia no horizonte leste, descreve (junto com planetas que com ele interajam) circunstâncias do seu nascimento.



Ora, a forma como você chega ao mundo modela a sua forma de enxergá-lo e, igualmente, as suas motivações.

MAS AS DIFERENÇAS SE ESGOTAM POR AÍ

Taurino com ascendente em Peixes: a identidade (Sol) está ligada ao plano físico, concreto, material e o prazer é importante para essa pessoa. Mas ela tenta ter uma abordagem flexível da vida (Peixes) e sua visão de muitas coisas provavelmente passa por um filtro emocional, pois Peixes pertence ao elemento Água.





a identidade (Sol) está ligada ao plano físico, concreto, material e o prazer é importante para essa pessoa. Mas ela tenta ter uma abordagem flexível da vida (Peixes) e sua visão de muitas coisas provavelmente passa por um filtro emocional, pois Peixes pertence ao elemento Água. Pisciano com Ascendente em Touro: o núcleo essencial dessa pessoa é flexível e fluido (Sol em Peixes), mas ela tenta construir algo no mundo (ascendente em Touro). Para ela é importante se fixar (ascendente = motivação), ainda que continue, por dentro, emotiva e móvel.



Portanto, não faz o menor sentido dizer que com o tempo o ascendente irá predominar. A essência (Sol) não muda. As motivações (ascendente), por sua vez, já fazem parte de você desde o seu nascimento. Como uma coisa vai mandar na outra?

Lá dentro você sabe o que quer e para onde ir, mas aprendeu a observar a maré, a sentir o clima e as pessoas (Peixes), porque isto também é natural para você. Mas a sua natureza interior não é mutante, pelo contrário, você é estável (Touro).

Quem inventou esta metamorfose, que faria o seu signo solar desaparecer como que por mágica? E com base em que fundamento? Afinal, signo solar e signo ascendente são fatores astrológicos diferenciados e que, combinados, explicam muitas das nuances que nós temos.

PARA CONTINUAR REFLETINDO SOBRE O TEMA

Você se identifica mais com o ascendente depois dos 30 anos? Assista ao vídeo para entender: