Touro: veja quais são as qualidades e os pontos fracos do signo

Taurinos têm a estabilidade como principal qualidade Crédito: Shutterstock

Diz-se que uma pessoa é “taurina” se ela tiver nascido entre 20 de abril e 20 de maio, mas este período pode variar em até um dia a depender do ano de nascimento do indivíduo – em 2022, por exemplo, já começa em 19 de abril.

ESTABILIDADE: QUALIDADE OU DEFEITO DE TOURO?

A estabilidade taurina é a razão de suas maiores virtudes e defeitos. “Por um lado, temos um temperamento que costuma ser calmo, tranquilo, e que valoriza enormemente a natureza. Por outro, observa-se considerável dificuldade em lidar com mudanças”, observa o astrólogo Alexey Dodsworth.

É comum notar pessoas com fortes traços astrológicos taurinos se mantendo num determinado estado apenas por medo ou preguiça de mudar. Mas nem sempre a inclinação à estabilidade sugere medo de mudanças.

“Vivemos numa época extremamente “líquida”, fugaz, em que as coisas pouco duram, as pessoas se entediam e querem entrar continuamente em novas aventuras. Neste cenário, surgem os tipos taurinos como seres que nos ensinam a valorizar o que se tem”, aponta Alexey.

O problema só se configura quando fica óbvio que o indivíduo gostaria de mudar, mas não o faz por preguiça – um dos maiores defeitos dos taurinos e taurinas típicos.

QUAIS SÃO AS OUTRAS QUALIDADES TAURINAS?

Grande apreço pelo lado sensorial da vida

Sensualidade marcante



Uma relação poderosa com os aspectos carnais da própria existência.



Boa comida, bom sono e bom sexo são condições fundamentais para a felicidade das pessoas tipicamente taurinas.



Mas geralmente muito calmos, os taurinos típicos demonstram grande capacidade de estabilidade em situações que deixam outras pessoas atordoadas.



QUAIS SÃO OS PONTOS FRACOS DE TOURO?

Não lida bem com desconfortos físicos e pode ficar muito mal-humorado por conta de noites mal dormidas ou fome.

A resistência de Touro a situações físicas desagradáveis é bem baixa.



Situações instáveis e pouco definidas costumam incomodar muito.



Ou seja, se por um lado lidam muito mal com desconforto físico, por outro são um verdadeiro exemplo de estabilidade, num mundo em que tudo parece por demais volátil.



Se uma fúria dificilmente vem, mas, quando surge… sai de baixo! De todo modo, pessoas tipicamente taurinas só explodem em cólera quando veem seus territórios ameaçados, pois são muito possessivas e ciumentas.

