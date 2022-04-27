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Horóscopo

Touro: veja quais são as qualidades e os pontos fracos do signo

Boa comida, bom sono e bom sexo são condições fundamentais para a felicidade de taurinos típicos
Personare

Personare

Publicado em 27 de Abril de 2022 às 15:11

Signo de touro, taurino
Taurinos têm a estabilidade como principal qualidade Crédito: Shutterstock
A característica mais marcante de Touro é a sua estabilidade, causada pela combinação do elemento Terra com o ritmo fixo, tornando o signo de Touro o mais estável do zodíaco. Isso é bom ou ruim? Depende. A seguir, veja quais são as qualidades e os pontos fracos de Touro.
Diz-se que uma pessoa é “taurina” se ela tiver nascido entre 20 de abril e 20 de maio, mas este período pode variar em até um dia a depender do ano de nascimento do indivíduo – em 2022, por exemplo, já começa em 19 de abril.
Além disso, a pessoa pode não ter o Sol no signo de Touro, mas ter o Ascendente ou a Lua em Touro, o que também imprime “marcas taurinas” a ela. Por isso, faça aqui o seu Mapa Astral e veja onde você tem Touro na sua vida.

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ESTABILIDADE: QUALIDADE OU DEFEITO DE TOURO?

A estabilidade taurina é a razão de suas maiores virtudes e defeitos. “Por um lado, temos um temperamento que costuma ser calmo, tranquilo, e que valoriza enormemente a natureza. Por outro, observa-se considerável dificuldade em lidar com mudanças”, observa o astrólogo Alexey Dodsworth.
É comum notar pessoas com fortes traços astrológicos taurinos se mantendo num determinado estado apenas por medo ou preguiça de mudar. Mas nem sempre a inclinação à estabilidade sugere medo de mudanças.
“Vivemos numa época extremamente “líquida”, fugaz, em que as coisas pouco duram, as pessoas se entediam e querem entrar continuamente em novas aventuras. Neste cenário, surgem os tipos taurinos como seres que nos ensinam a valorizar o que se tem”, aponta Alexey.
O problema só se configura quando fica óbvio que o indivíduo gostaria de mudar, mas não o faz por preguiça – um dos maiores defeitos dos taurinos e taurinas típicos.
Conheça aqui o Horóscopo Personalizado, previsões baseadas no seu Mapa Astral.

QUAIS SÃO AS OUTRAS QUALIDADES TAURINAS?

  • Grande apreço pelo lado sensorial da vida
  • Sensualidade marcante
  • Uma relação poderosa com os aspectos carnais da própria existência.
  • Boa comida, bom sono e bom sexo são condições fundamentais para a felicidade das pessoas tipicamente taurinas.
  • Mas geralmente muito calmos, os taurinos típicos demonstram grande capacidade de estabilidade em situações que deixam outras pessoas atordoadas.

QUAIS SÃO OS PONTOS FRACOS DE TOURO?

  • Não lida bem com desconfortos físicos e pode ficar muito mal-humorado por conta de noites mal dormidas ou fome.
  • A resistência de Touro a situações físicas desagradáveis é bem baixa.
  • Situações instáveis e pouco definidas costumam incomodar muito.
  • Ou seja, se por um lado lidam muito mal com desconforto físico, por outro são um verdadeiro exemplo de estabilidade, num mundo em que tudo parece por demais volátil.
  • Se uma fúria dificilmente vem, mas, quando surge… sai de baixo! De todo modo, pessoas tipicamente taurinas só explodem em cólera quando veem seus territórios ameaçados, pois são muito possessivas e ciumentas.
A equipe Personare é formada por pessoas que estão em processo constante de conhecimento sobre si mesmas, sobre o mundo e sobre as relações humanas. Compartilhamos aqui conteúdos apurados junto aos nossos mais de 100 especialistas em diferentes áreas holísticas, como Astrologia, Tarot, Numerologia e [email protected]

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