Sol em Touro: saiba como seu signo pode aproveitar esta temporada

Signo de Touro é do elemento Terra e vai de 21 de abril a 20 de maio Crédito: Pixabay

A entrada do Sol em Touro em 2022, que ocorreu exatamente às 23h24min desta terça-feira, dia 19 de abril, marca a vida de todos nós, independentemente de qual seja o nosso signo solar.

Mas o perigo nessa temporada é direcionar essa persistência para a teimosia e o apego. Ao contrário do que muitos pensam, Touro não inspira preguiça! A temporada desse signo é ótima para pegarmos a mão na massa e tornar as coisas reais, mas temos sim um lado de autoindulgência e hedonismo: a busca exacerbada por prazer.

COMO APROVEITAR A TEMPORADA DE TOURO

Entre em contato com a natureza: se você conseguir escapar por alguns dias para um local afastado no meio da natureza, pode ser perfeito, mas se não houver essa disponibilidade, andar com os pés descalços na grama ou um passeio demorado em um parque já pode ser uma ótima conexão.



Foco na alimentação: Touro é sobre prazer, aterramento, segurança e mundo físico. Com uma alimentação gostosa e satisfatória, podemos atender a tudo isso. O uso de temperos como cúrcuma, açafrão e coentro podem ainda complementar esse cuidado.



Faça e receba massagens: além de ser uma forma de autocuidado e prazer, a massagem é uma demonstração de afeto concretizado em presença e toque, que ajuda a relaxar o corpo. Veja aqui dicas para fazer uma boa massagem!



Organizar, planejar e dar um pontapé inicial para uma maior estabilidade financeira: infelizmente o ensino básico de muitas pessoas não inclui Educação Financeira como um tema central, mas ter uma relação saudável com dinheiro pode exigir tanto a cura de crenças limitantes quanto adquirir conhecimento na área, e isso interfere de maneira direta na nossa sensação de segurança. Veja aqui como desbloquear crenças para ganhar dinheiro.



COMO CADA SIGNO PODE APROVEITAR SOL EM TOURO 2022

Assim como todos os trânsitos e aspectos astrológicos, o Sol em Touro pode atuar de forma diferente na vida de cada um de nós – mesmo que você não seja desse signo.

Veja a seguir dicas para você aproveitar o período da melhor forma. Para isso, olhe para o seu Signo Solar, mas, principalmente, o seu Signo Ascendente, que você pode conferir aqui no seu Mapa Astral.

ÁRIES

TOURO

Se você tem Ascendente em Touro, o Sol ilumina a área da sua vida que fala sobre o corpo físico, sua personalidade exterior, como as pessoas te percebem e sua autoimagem.





Se você tem o Sol em Touro, você está na temporada do seu Retorno ou Revolução solar, que é um retorno às suas origens. A sugestão é fazer a leitura da sua Revolução Solar (faça a sua gratuita aqui!).





Ainda, coloque bastante foco em atividades no seu dia a dia que você possa canalizar sua relação com prazer e segurança: reavalie sua dieta, busque atividades para descansar, mais horas de sono, faça um check up médico.





Esse período pode ser interessante para fazer terapia ou cursos voltados para autoconhecimento e autoestima, ou buscar outras ferramentas focadas nessas áreas.





Reflita sobre como sua imagem e atitudes estão alinhadas com a energia prática, firme, produtiva e paciente do signo de Touro.



GÊMEOS

CÂNCER

LEÃO

VIRGEM

Se você tem Ascendente em Virgem, o Sol em Touro ilumina a área da sua vida que fala sobre ensino superior, sua verdade interna, filosofia de vida, justiça, ética, espiritualidade, religião e grandes viagens.





Se você tem o Sol em Virgem, o Sol em Touro faz o que chamamos de aspecto fluido – trígono – com o seu Sol, o que significa que esse é um momento bem favorável para a sua essência.





Esse pode ser um ótimo período para fazer ou planejar uma viagem internacional, e se você conseguir ir para um lugar em meio à natureza ou com algum contato com a espiritualidade, estará mais alinhado ainda.





De uma maneira geral, ter algum contato com manifestações de espiritualidade e filosofias de vida pode acrescentar muito. Como Touro fala sobre presença física, você ter um contato presencial é o que é interessante.





Se houver processos jurídicos agarrados, procure as partes envolvidas, pois as burocracias podem desagarrar.





E por fim, se você não estiver estudando no momento, esse é um ótimo período para voltar, e se você estiver, há uma grande abertura para organizar seus estudos e colocar os temas em dia. Planeje e organize-se!



LIBRA

ESCORPIÃO

SAGITÁRIO

Se você tem Ascendente em Sagitário, o Sol em Touro ilumina a área da sua vida que fala sobre trabalho, rotina e saúde.





Como Touro fala sobre cuidar do corpo e estabilidade, pode ser muito interessante focar mais na alimentação, aprendendo a fazer receitas gostosas, porém saudáveis e que trazem mais sensação de saciedade.





A sugestão é que você coloque alguma prática diária que te ajuda a ter mais calma e aterramento no dia a dia, para aprender a lidar melhor com sua vontade de sempre expandir.





Como Touro fala sobre cuidar do corpo e estabilidade, poder ser muito interessante cuidar mais da saúde, focar mais na alimentação, aprendendo a fazer receitas gostosas, porém saudáveis (veja algumas aqui!), e que, principalmente, tragam mais sensação de saciedade.



CAPRICÓRNIO

AQUÁRIO

PEIXES

Se você tem Ascendente em Peixes, o Sol em Touro ilumina a área da sua vida que fala sobre sua comunicação, pensamentos, irmãos, parentes, educação primária e pequenos trajetos, religiosidade prática.





Se você tem o Sol em Peixes, o Sol em Touro faz o que chamamos de aspecto fluido – sextil – com o seu Sol, o que significa que você se beneficia desse período.





Se você tiver irmãos e houver alguma conversa ou atitude que você poderia tomar para trazer menos teimosia e mais segurança para a relação de vocês, esse é o momento!





É importante também rever sua relação com a comunicação e as mídias sociais, o quanto você tem usado esses espaços para expressar sua sensibilidade, mas de uma maneira prática.





Se você trabalha com as mídias sociais, esse é um bom momento para aprender mais sobre estratégias de marketing para converter esse espaço em oportunidades de materialização e abundância, desenvolver produtos, etc.

