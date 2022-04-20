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Horóscopo

Sol em Touro: saiba como seu signo pode aproveitar esta temporada

De 19 de abril a 20 de maio, a energia do signo da estabilidade, segurança e materialização estará no ar
Personare

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Publicado em 20 de Abril de 2022 às 12:00

Signo de Touro
Signo de Touro é do elemento Terra e vai de 21 de abril a 20 de maio Crédito: Pixabay
A entrada do Sol em Touro em 2022, que ocorreu exatamente às 23h24min desta terça-feira, dia 19 de abril, marca a vida de todos nós, independentemente de qual seja o nosso signo solar.
A temporada taurina sucede a temporada ariana, ou seja, depois da formação e início da vida (Áries, o primeiro signo do zodíaco), chegou o momento de aprendermos a atribuir valor a ela (Touro).
Touro é um signo que representa estabilidade, segurança, materialização, os 5 sentidos e o prazer que eles nos oferecem e o aterramento. É com esse signo que aprendemos a importância da persistência: assim como o animal com suas quatro patas robustas vence através da sua firmeza, Touro ressalta a força que guardamos em nós.
Mas o perigo nessa temporada é direcionar essa persistência para a teimosia e o apego. Ao contrário do que muitos pensam, Touro não inspira preguiça! A temporada desse signo é ótima para pegarmos a mão na massa e tornar as coisas reais, mas temos sim um lado de autoindulgência e hedonismo: a busca exacerbada por prazer.
A seguir, veremos como a temporada de Sol em Touro 2022, que vai até as 22h22min do dia 20 de maio (veja aqui o calendário astrológico 2022 completo!), vai agir na sua vida, considerando o seu signo solar e ascendente, além de dicas de como todos nós podemos aproveitar este período.
A qualquer momento, consulte aqui o seu Horóscopo do Dia e saiba as previsões para o dia, a semana, o mês e o ano do seu signo.

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COMO APROVEITAR A TEMPORADA DE TOURO

  1. Entre em contato com a natureza: se você conseguir escapar por alguns dias para um local afastado no meio da natureza, pode ser perfeito, mas se não houver essa disponibilidade, andar com os pés descalços na grama ou um passeio demorado em um parque já pode ser uma ótima conexão.

  2. Foco na alimentação: Touro é sobre prazer, aterramento, segurança e mundo físico. Com uma alimentação gostosa e satisfatória, podemos atender a tudo isso. O uso de temperos como cúrcuma, açafrão e coentro podem ainda complementar esse cuidado.

  3. Faça e receba massagens: além de ser uma forma de autocuidado e prazer, a massagem é uma demonstração de afeto concretizado em presença e toque, que ajuda a relaxar o corpo. Veja aqui dicas para fazer uma boa massagem!

  4. Organizar, planejar e dar um pontapé inicial para uma maior estabilidade financeira: infelizmente o ensino básico de muitas pessoas não inclui Educação Financeira como um tema central, mas ter uma relação saudável com dinheiro pode exigir tanto a cura de crenças limitantes quanto adquirir conhecimento na área, e isso interfere de maneira direta na nossa sensação de segurança. Veja aqui como desbloquear crenças para ganhar dinheiro.

COMO CADA SIGNO PODE APROVEITAR SOL EM TOURO 2022

Assim como todos os trânsitos e aspectos astrológicos, o Sol em Touro pode atuar de forma diferente na vida de cada um de nós – mesmo que você não seja desse signo.
Veja a seguir dicas para você aproveitar o período da melhor forma. Para isso, olhe para o seu Signo Solar, mas, principalmente, o seu Signo Ascendente, que você pode conferir aqui no seu Mapa Astral.

ÁRIES

TOURO

GÊMEOS

CÂNCER

LEÃO

VIRGEM

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Dicas para cada signo ter uma vida mais saudável

LIBRA

ESCORPIÃO

SAGITÁRIO

  • Se você tem Ascendente em Sagitário, o Sol em Touro ilumina a área da sua vida que fala sobre trabalho, rotina e saúde.

  • Como Touro fala sobre cuidar do corpo e estabilidade, pode ser muito interessante focar mais na alimentação, aprendendo a fazer receitas gostosas, porém saudáveis e que trazem mais sensação de saciedade.

  • A sugestão é que você coloque alguma prática diária que te ajuda a ter mais calma e aterramento no dia a dia, para aprender a lidar melhor com sua vontade de sempre expandir.

  • Como Touro fala sobre cuidar do corpo e estabilidade, poder ser muito interessante cuidar mais da saúde, focar mais na alimentação, aprendendo a fazer receitas gostosas, porém saudáveis (veja algumas aqui!), e que, principalmente, tragam mais sensação de saciedade.

CAPRICÓRNIO

AQUÁRIO

PEIXES

Naiara Tomayno: Astróloga e terapeuta holística, desenvolve um trabalho como facilitadora de (re)conexões voltado para cura, utilizando o mapa astral como ferramenta principal. Formada em terapia de cristais, Magnified Healing e praticante de magia natural, é especialista em unir esses saberes e terapias alternativas às necessidades do mapa.

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