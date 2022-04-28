Qual é o seu ascendente? Com certeza alguém já te faz a pergunta. Essa talvez seja a segunda pergunta mais feita em termos de Astrologia – só perde para “Qual é o teu signo”, que é o Solar. Entenda aqui como saber o seu signo ascendente e o que significa.
Para descobrir o seu signo ascendente, você deve fazer o seu Mapa Astral. É extremamente importante saber a hora exata e o lugar que você nasceu para saber o signo do ascendente, porque uma pessoa que nasceu no mesmo dia e hora que você, mas em um lugar diferente, pode ter outro signo ascendente. Assim como alguns minutos de diferença podem mudar o signo ascendente também.
A seguir, você entenderá mais sobre o que é o signo ascendente e, depois, descobrirá o que significa o ascendente em cada signo. Aproveite e veja aqui o seu Horóscopo do Dia para o seu Ascendente – pois é ele que deve ser utilizado na leitura de horóscopos.
O QUE É SIGNO ASCENDENTE, AFINAL?
Quando os planetas ascendem – ou cruzam o horizonte pelo lado leste –, passam do nosso plano interno ao nosso plano externo. Este é o ponto onde se manifestam as energias do ego, é o nosso ponto de manifestação perante à vida.
Por isso, as características do signo ascendente costumam ser a primeira coisa que as outras pessoas notam na gente.
Quando você descobre qual é o seu ascendente, você entende a sua personalidade, seu modo de dar início às coisas, seu temperamento, a maneira como outras pessoas veem você, seu jeito de se vestir, sua constituição física e até a sua profissão.
O QUE SIGNIFICA SIGNO ASCENDENTE?
Se você já fez o seu Mapa Astral e já sabe o seu ascendente, veja o que cada um significa em uma frase. Caso queira se aprofundar no seu, da pessoa parceira ou de qualquer outra, é só clicar em cada ascendente.
- ASCENDENTE EM ÁRIES
- Quem tem Ascendente em Áries costuma abordar a vida de maneira frontal e sincera porque sempre diz o que pensa.
- Ascendente em Áries: veja mais aqui
- ASCENDENTE EM TOURO
- Quem tem Ascendente em Touro costuma ter uma aparência estável e pacífica.
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- ASCENDENTE EM GÊMEOS
- Quem tem Ascendente em Gêmeos costuma abordar o mundo com mente aberta e curiosa.
- Ascendente em Gêmeos: veja mais aqui
- ASCENDENTE EM CÂNCER
- Uma pessoa delicada, sensível e quase maternal, assim é impressão que as pessoas têm de quem tem Ascendente em Câncer.
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- ASCENDENTE EM LEÃO
- A pessoa com Ascendente em Leão não costuma passar despercebida quando chegam a um lugar.
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- ASCENDENTE EM VIRGEM
- Quem tem Ascendente em Virgem está sempre pronto a resolver um problema, pois é uma pessoa ativa e de ideias práticas.
- Ascendente em Virgem: veja mais aqui
- ASCENDENTE EM LIBRA
- Gente com Ascendente em Libra é conhecida pela harmonia na aparência, diplomacia e pela busca constante pelo equilíbrio nas relações.
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- ASCENDENTE EM ESCORPIÃO
- Quem tem Ascendente em Escorpião costuma entrar nos ambientes de maneira silenciosa e observar tudo e todos por um tempo, antes de se integrar.
- Ascendente em Escorpião: veja mais aqui
- ASCENDENTE EM SAGITÁRIO
- Alguém com Ascendente em Sagitário sempre traz ao ambiente energia de otimismo e fé no futuro.
- Ascendente em Sagitário: veja mais aqui
- ASCENDENTE EM CAPRICÓRNIO
- Não importa quanto tempo demore, uma pessoa com Ascendente em Capricórnio jamais começará algo até estar absolutamente segura de que pode levar aquilo adiante.
- Ascendente em Capricórnio: veja mais aqui
- ASCENDENTE EM AQUÁRIO
- Com aparência um pouco desligada e desinteressada, quem tem Ascendente em Aquário é sociável, gregário e está sempre aberto ao novo, mas mantém certa distância em suas relações.
- Ascendente em Aquário: veja mais aqui
- ASCENDENTE EM PEIXES
- Há duas maneiras relativamente fáceis de identificar uma pessoa com Ascendente em Peixes: a primeira é pela maneira como se veste, tendendo para o estilo “hippie”; a segunda é pela facilidade que têm de se mesclar e se adaptar ao ambiente em que se encontram.
- Ascendente em Aquário: veja mais aqui
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