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Horóscopo

Como saber o seu signo ascendente e o que significa

As características do signo ascendente costumam ser a primeira coisa que as outras pessoas notam na gente; entenda tudo
Personare

Personare

Publicado em 28 de Abril de 2022 às 08:00

Astrologia e mapa astral
O mapa astral ajuda a encontrar seu ascendente Crédito: Pixabay
Qual é o seu ascendente? Com certeza alguém já te faz a pergunta. Essa talvez seja a segunda pergunta mais feita em termos de Astrologia – só perde para “Qual é o teu signo”, que é o Solar. Entenda aqui como saber o seu signo ascendente e o que significa.
Para descobrir o seu signo ascendente, você deve fazer o seu Mapa Astral. É extremamente importante saber a hora exata e o lugar que você nasceu para saber o signo do ascendente, porque uma pessoa que nasceu no mesmo dia e hora que você, mas em um lugar diferente, pode ter outro signo ascendente. Assim como alguns minutos de diferença podem mudar o signo ascendente também.
A seguir, você entenderá mais sobre o que é o signo ascendente e, depois, descobrirá o que significa o ascendente em cada signo. Aproveite e veja aqui o seu Horóscopo do Dia para o seu Ascendente – pois é ele que deve ser utilizado na leitura de horóscopos.

O QUE É SIGNO ASCENDENTE, AFINAL?

A astróloga do Personare Marcia Fervienza explica que o signo ascendente é aquele que estava ascendendo no horizonte no momento em que você nasceu.
Quando os planetas ascendem – ou cruzam o horizonte pelo lado leste –, passam do nosso plano interno ao nosso plano externo. Este é o ponto onde se manifestam as energias do ego, é o nosso ponto de manifestação perante à vida.
Por isso, as características do signo ascendente costumam ser a primeira coisa que as outras pessoas notam na gente.
Quando você descobre qual é o seu ascendente, você entende a sua personalidade, seu modo de dar início às coisas, seu temperamento, a maneira como outras pessoas veem você,  seu jeito de se vestir, sua constituição física e até a sua profissão.

O QUE SIGNIFICA SIGNO ASCENDENTE?

Se você já fez o seu Mapa Astral e já sabe o seu ascendente, veja o que cada um significa em uma frase. Caso queira se aprofundar no seu, da pessoa parceira ou de qualquer outra, é só clicar em cada ascendente.

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A equipe Personare é formada por pessoas que estão em processo constante de conhecimento sobre si mesmas, sobre o mundo e sobre as relações humanas. Compartilhamos aqui conteúdos apurados junto aos nossos mais de 100 especialistas em diferentes áreas holísticas, como Astrologia, Tarot, Numerologia e [email protected]

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