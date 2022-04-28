O mapa astral ajuda a encontrar seu ascendente Crédito: Pixabay

Qual é o seu ascendente? Com certeza alguém já te faz a pergunta. Essa talvez seja a segunda pergunta mais feita em termos de Astrologia – só perde para “Qual é o teu signo”, que é o Solar. Entenda aqui como saber o seu signo ascendente e o que significa.

O QUE É SIGNO ASCENDENTE, AFINAL?

Quando os planetas ascendem – ou cruzam o horizonte pelo lado leste –, passam do nosso plano interno ao nosso plano externo. Este é o ponto onde se manifestam as energias do ego, é o nosso ponto de manifestação perante à vida.

Por isso, as características do signo ascendente costumam ser a primeira coisa que as outras pessoas notam na gente.

Quando você descobre qual é o seu ascendente, você entende a sua personalidade, seu modo de dar início às coisas, seu temperamento, a maneira como outras pessoas veem você, seu jeito de se vestir, sua constituição física e até a sua profissão.

O QUE SIGNIFICA SIGNO ASCENDENTE? Se você já fez o seu Mapa Astral e já sabe o seu ascendente, veja o que cada um significa em uma frase. Caso queira se aprofundar no seu, da pessoa parceira ou de qualquer outra, é só clicar em cada ascendente.

ASCENDENTE EM ÁRIES



Quem tem Ascendente em Áries costuma abordar a vida de maneira frontal e sincera porque sempre diz o que pensa.



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ASCENDENTE EM TOURO

Quem tem Ascendente em Touro costuma ter uma aparência estável e pacífica.



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ASCENDENTE EM GÊMEOS

Quem tem Ascendente em Gêmeos costuma abordar o mundo com mente aberta e curiosa.



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ASCENDENTE EM CÂNCER

Uma pessoa delicada, sensível e quase maternal, assim é impressão que as pessoas têm de quem tem Ascendente em Câncer.



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ASCENDENTE EM LEÃO

A pessoa com Ascendente em Leão não costuma passar despercebida quando chegam a um lugar.



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ASCENDENTE EM VIRGEM

Quem tem Ascendente em Virgem está sempre pronto a resolver um problema, pois é uma pessoa ativa e de ideias práticas.



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ASCENDENTE EM LIBRA

Gente com Ascendente em Libra é conhecida pela harmonia na aparência, diplomacia e pela busca constante pelo equilíbrio nas relações.



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ASCENDENTE EM ESCORPIÃO

Quem tem Ascendente em Escorpião costuma entrar nos ambientes de maneira silenciosa e observar tudo e todos por um tempo, antes de se integrar.



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ASCENDENTE EM SAGITÁRIO

Alguém com Ascendente em Sagitário sempre traz ao ambiente energia de otimismo e fé no futuro.



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ASCENDENTE EM CAPRICÓRNIO

Não importa quanto tempo demore, uma pessoa com Ascendente em Capricórnio jamais começará algo até estar absolutamente segura de que pode levar aquilo adiante.



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ASCENDENTE EM AQUÁRIO

Com aparência um pouco desligada e desinteressada, quem tem Ascendente em Aquário é sociável, gregário e está sempre aberto ao novo, mas mantém certa distância em suas relações.



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ASCENDENTE EM PEIXES

Há duas maneiras relativamente fáceis de identificar uma pessoa com Ascendente em Peixes: a primeira é pela maneira como se veste, tendendo para o estilo “hippie”; a segunda é pela facilidade que têm de se mesclar e se adaptar ao ambiente em que se encontram.



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