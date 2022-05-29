Gêmeos: as qualidades e os pontos fracos do signo Crédito: Personare

QUALIDADES DE GÊMEOS

Talvez você nunca tenha percebido, mas Gêmeos é o primeiro signo cuja imagem representativa no Zodíaco são figuras humanas. O astrólogo do Personare Alexey Dodsworth explica:

“Isso aponta para o fato de que é neste signo que a linguagem brota com intensidade máxima. O geminiano típico é alguém para quem os processos de comunicação são fundamentais à existência. Interagir socialmente é uma prerrogativa geminiana”, apontou o especialista.

Claro que nem todo geminiano é extrovertido, afinal outros pontos do Mapa Astral também influenciam na personalidade.

“Mas mesmo o mais tímido dos geminianos será profundamente motivado para o tema “relações humanas”, e demonstrará grande interesse em torno das questões da linguagem, da comunicação e dos intercâmbios”, complementa Alexey.

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PONTOS FRACOS DE GÊMEOS

Gêmeos é em geral acusado de ser um tipo volúvel e inseguro. Vejamos o que está por detrás destes supostos defeitos, até porque os defeitos surgem de qualidades não muito bem aproveitadas.

A insegurança é uma delas. E ela decorre da capacidade de Gêmeos para conseguir enxergar os vários lados de uma mesma situação.

“Sendo um signo de natureza mutável, Gêmeos não se fixa numa só linha de raciocínio, tem mente ampla, aborda as coisas a partir de múltiplas perspectivas. Quando esta visão múltipla é exagerada, pode levar a dúvida e insegurança”, explica Alexey.

O problema é quando os interesses se tornam tão múltiplos que se chega a um ponto no qual a pessoa não percebe que está se dispersando indevidamente.

Faz parte do amadurecimento do geminiano compreender que não é possível fazer tudo, ser tudo, alcançar tudo. Fazer escolhas implica necessariamente em fazer sacrifícios, em abdicar de alternativas!

Quando o tipo Gêmeos compreende isso, passa a viver uma existência bem mais produtiva, mais conectada com a realidade, uma existência na qual a grande inteligência – outro traço marcante do signo – consegue se converter em atitude eficiente, causando grandes mudanças no contexto do mundo e das suas relações.