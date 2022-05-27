Como você expressa seu lado maternal? Numerologia explica Crédito: Personare

Como você expressa seu lado maternal? A Numerologia pode ser uma excelente ferramenta para cada mãe compreender a fase que vive. Com a consciência das tendências do seu Ano Pessoal, você pode reconhecer certos comportamentos e aprender a equilibrar seu lado maternal com seus demais objetivos neste período.

COMO VOCÊ EXPRESSA SEU LADO MATERNAL

Agora que você sabe o número do seu Ano Pessoal, veja a seguir o que a Numerologia revela sobre a fase que está vivendo em relação à maternidade e outras áreas da vida também.

A mãe que vive o Ano Pessoal 1

Está num período propício para renovar sua vida como um todo.

Novos projetos tendem a surgir e a demandar dela muita autoconfiança e dinamismo.



É uma época para buscar novidades e se tornar mais independente.



Essa mãe pode sentir-se um pouco culpada por precisar se dedicar mais aos seus projetos pessoais.



Pode se sentir mais satisfeita se aplicar ideias diferentes e criativas para cuidar dos filhos.



A mãe que se encontra no Ano Pessoal 2

Ela talvez esteja mais sensível e carente.

Pode cobrar dos filhos uma companhia mais frequente ou ela mesma se dedicar de modo apegado a eles.



A necessidade de cuidar e oferecer colo está acentuada.



Essa mãe pode se dedicar com muita afetividade e atenção carinhosa aos filhos.



A mãe que está no Ano Pessoal 3

Ela deseja expressar mais intensamente o que sente, pensa e quer.

Quer que as emoções sejam fortes e lhe alimentem.



Os filhos podem perceber que sua mãe está mais expressiva e comunicativa na convivência com eles.



Vai sentir motivação para se envolver mais prazerosamente em brincadeiras com os filhos, num clima bem-humorado e alegre.



A mãe que vive o Ano Pessoal 4

Ela provavelmente está mais preocupada com segurança.

Deseja sentir-se estável e está disposta a reestruturar suas bases familiares.



Deseja que seus filhos estejam seguros, então oferece muito apoio para eles.



Tendo em vista que talvez sinta-se mais determinada a concretizar certas metas profissionais, o trabalho pode reduzir o tempo dela no lar.



Porém, ela pode organizar seu tempo para conciliar os filhos e sua dedicação ao trabalho.



A mãe que se encontra no Ano Pessoal 5

Ela tende a sentir-se mais incomodada com a rotina.

Isso pode incentivá-la a viajar com seus filhos ou encontrar meios mais estimulantes de lidar com os compromissos familiares.



Está em busca de ampliar seus horizontes e aprender sobre diversos assuntos.



Talvez decida aplicar ideias de uma educação mais liberal e progressista com seus filhos.



A mãe que está no Ano Pessoal 6

Ela busca um clima de mais paz, harmonia e união na família.

Pode mostrar-se mais exigente quanto à vivência desses ideais.



Pode também se cobrar – assim como da sua pessoa parceira e filhos – a aplicação do que considera ser o melhor para a família.



Quer que todos atendam a estas expectativas.



A mãe que passa pelo Ano Pessoal 7

Ela provavelmente está disposta a encarar certos medos.

Sua vontade de se conhecer melhor e enxergar mais profundamente os desejos e as limitações de seus filhos pode levá-la a fazer cursos e reflexões produtivas.



Ela pode aplicar o que compreende para melhorar a qualidade de vida de seus filhos.



Como é fundamental bastante descanso para essa mãe neste ano, não deve esquecer de encontrar tempo na convivência com os filhos para esse retiro meditativo e restaurador.



A mãe que se encontra no Ano Pessoal 8

Ela deseja maior respeitabilidade social e reconhecimento profissional.

Sua ambição e seu desejo em ser bem sucedida estão acentuados e talvez não tenha tanto tempo quanto gostaria para cuidar dos filhos.



Dependendo da idade de seus filhos, está numa época em que melhor os ensinará a administrar o dinheiro e a serem mais práticos.



Essa pode ser uma boa fase para aprender a administrar melhor as despesas da família.



A mãe que vive o Ano Pessoal 9

Ela possivelmente está mais disposta a se sacrificar pelos seus filhos.

Ao mesmo tempo, talvez se cobre ser um exemplo daquilo que transmite para eles.



Poderá demonstrar-lhes sua integridade e sua sabedoria com humildade, participando mais ativamente das rotinas de seus filhos.



Pode ser um período propício para ensinar-lhes a importância da confiança na vida para vencer eventuais crises.



Yub Miranda: Numerólogo, astrólogo e tarólogo. Formado em Filosofia pela PUC/MG (1996-1999), desde pequeno é empenhado em compreender a alma humana. Sua busca por encontrar sentido na vida ficou muito intensa a partir dos seus 19 anos, quando peregrinou por diversas religiões, grupos espiritualistas e crenças.

Sempre gostou muito de escrever. É uma forma de transmitir o que pesquisa, experimenta e compreende. Publicou os ebooks Astrologia para Todos, Saturno: como superar seus medos e realizar seus sonhos, Plutão: da humilhação e impotência aos grandes feitos, Previsões com os 22 Arcanos Maiores do Tarô.