O que o signo das crianças revela sobre seus comportamentos Crédito: Personare

O signo das crianças representa características que podem ser refletidas no comportamento dos pequenos. E as qualidades de cada signo solar podem inspirar a educar seus filhos – e netos, sobrinhos, afilhados e mais.

Vale lembrar que todo mundo é muito mais que um único signo. Por isso, para conhecer uma criança a fundo, é importante fazer o seu Mapa Infantil (experimente aqui).

Mas veja a seguir algumas pistas a partir do signo solar e do ascendente da criança também. Se você não souber quais são, é só fazer aqui o Mapa Astral gratuito dela.

A criança ariana é cheia de energia, vitalidade e adora viver grandes aventuras. Com tanta disposição, é possível que esse pequeno tenha facilidade em aprender coisas novas.

No entanto, os responsáveis pela educação do ariano devem ficar atentos ao seu jeito destemido, que ignora os perigos na maior parte das vezes. Por esse motivo, o ideal é que a criança seja orientada de que é preciso ter cuidado em algumas situações.

Outro ensinamento importante para o pequeno ariano é a capacidade de compartilhar com os amiguinhos seus brinquedos, por exemplo.

Por esse motivo, é possível que os pequenos desse signo se apeguem a um único brinquedo, amigo ou atividade, por exemplo. Sendo assim, os responsáveis pela educação dessa criança devem orientá-la a ser mais flexível e, principalmente, se adaptar às mudanças.

Como são muito teimosos, eles podem apresentar certa resistência às novidades. Mas basta ter paciência e respeitar o tempo mais lento que esse pequeno leva para aceitar as novas situações.

Não espere que a criança geminiana fique satisfeita com respostas superficiais cada vez que perguntar algo, movida pela sua curiosidade nata. Discursos prontos não funcionam para esse pequeno gênio que já mostra, desde novinho, interesse sobre tudo que existe.

Nesse caso, os pais e responsáveis devem ter paciência para dar longas explicações ao irrequieto geminiano e ensiná-lo a ser mais prático.

Por outro lado, ter um pequeno desse tipo em casa é sinal de que o tédio passará bem longe. Ele consegue fazer os adultos refletirem sobre assuntos que podem nunca ter tido curiosidade de saber.

O responsável pela educação de uma criança canceriana pode esperar receber muito carinho desse pequeno que se mostra muito participativo no contexto familiar.

No entanto, esse comportamento apegado do canceriano pode significar dificuldade em se desgarrar da família e buscar sua própria independência.

Aprender a se virar sozinho é uma lição que esse pequeno deve aprender, por mais que no começo demonstre medo ou insegurança em lidar com novas situações.

Vaidosa, a criança leonina nasceu para chamar atenção e ser o centro das atenções. Se você é responsável por uma ferinha desse tipo, prepare-se para viver momentos de muita alegria ao lado desse generoso nativo.

No entanto, é importante ensiná-lo que cada pessoa tem o seu valor e pode ser especial do seu jeito. Esses pequenos costumam achar que são os únicos a merecem elogios.

Outro cuidado que você deve ter ao educar um leonino é mostrar a ele quem dá as regras dentro de casa. Afinal, esses pequenos têm facilidade em roubar o trono dos outros e reinar sozinho no lar.

Aparentemente tímida, a criança virginiana tem intenso poder de observar todas as pessoas e situações ao seu redor. Como apresenta desde cedo interesse por pesquisa e atividades intelectuais, é importante que os responsáveis por sua educação estimulem esse lado precoce.

Esse pequeno se cobra demais, então é interessante tentar substituir as críticas a ele por incentivos entusiasmados. Vale lembrar que virginianos vivem melhor em contato com a natureza, ao invés de ambientes muito urbanizados.

Se você mora na cidade, que tal levar essa criança para um passeio no parque ou no zoológico? Ela se sentirá renovada!

Crianças de Libra não suportam brigas desnecessárias. Por isso, é importante que os responsáveis não estimulem as desavenças domésticas por motivos bobos ou exponham esse pequeno a desentendimentos.

Amante da harmonia, a própria criança é capaz de mostrar aos adultos como encontrar o entendimento em situações de conflito.

Outra bonita característica do libriano é saber enxergar os reais desejos das outras pessoas. Por esse motivo, é possível que seu pequeno tenha facilidade para se relacionar com todo tipo de gente e tenha amiguinhos que o adoram e admiram sua capacidade de saber compartilhar o que tem.

Esses pequenos amam e odeiam sem meios termos e, por esse motivo, sentem dificuldade em se relacionar com as pessoas de forma indiferente.

Por serem ciumentos e possessivos, é importante que os responsáveis por sua educação ensinem a esses nativos a arte da moderação para aprenderem a relaxar e serem menos desconfiados.

E não tente esconder nada dessa perceptiva criança. Mesmo que tenha pouca idade, o pequeno de Escorpião capta o que as pessoas estão sentindo. Como tem atração pelo mistério, uma boa ideia de presente para esse nativo são os jogos de adivinhação.

O sagitariano precisa de espaços amplos para colocar em prática toda sua necessidade de viver grandes aventuras. O maior desafio para os adultos que convivem com esse pequeno é mostrar a ele que não é possível fazer tudo que deseja ou ir a todos os lugares que gostaria.

Além disso, a importância da disciplina deve ser mostrada com todo cuidado a esse nativo. Como os pequenos sagitarianos acham que a vida é uma festa, eles devem aprender a importância de assumir deveres e obrigações.

A impressão que os responsáveis por um pequeno capricorniano podem ter é que essa criança nasceu muito mais velha, entendendo a necessidade de assumir responsabilidades e obrigações.

No entanto, esse pequeno deve ser estimulado a viver os momentos de lazer e aproveitar sua infância. Brincar, relaxar e ficar longe de preocupações que não são próprias para sua idade já é um bom começo.

Outro aspecto do capricorniano é a dificuldade em lidar com as emoções. Chorar na frente de pessoas desconhecidas, por exemplo, pode causar um constrangimento nessa criança.

Criativo como ninguém, o pequeno aquariano tem capacidade de enxergar além das crianças de outros signos. É como se ele tivesse mais facilidade para imaginar o futuro.

Com ideais humanitários desde novinhos, os aquarianos sabem a importância de partilhar e pensar no bem de todos. Por esse motivo, é comum que tenham amigos dos mais variados tipos.

Os responsáveis pela educação desse pequeno devem ficar atentos à ingenuidade que os nativos podem apresentar. Nesse sentido, é fundamental que as crianças aprendam a lidar melhor com a realidade prática da vida.

O objetivo é evitar que o pequeno aquariano se desaponte ao perceber que suas ideias meio malucas nem sempre têm espaço no duro mundo em que vivemos.

Não se engane com a postura distraída que a criança pisciana pode apresentar. O pequeno mais sensível do zodíaco consegue captar a energia do ambiente e percebe tudo que acontece ao seu redor.

Como se identifica naturalmente com as vítimas, é dotado de muito afeto e compaixão pelos outros. Os responsáveis devem ensiná-lo a não ser usado ou enganado por pessoas com más intenções.

No entanto, mesmo quando sofre alguma decepção, o pisciano procura não se abater e segue com sua boa vontade e gentileza.