Como se sentir mais atraente e admirada: dicas da Numerologia Crédito: Personare

Você gostaria de enaltecer o que lhe destaca socialmente como mulher? Quer sentir-se admirada pelas pessoas que convivem com você? Veja a seguir como se sentir mais atraente com dicas da Numerologia.

Como se sentir mais atraente

Na Numerologia, encontramos no Número de Impressão o modo como somos percebidos pelos outros, a impressão que transmitimos.

Por isso, vale a pena entender qual faceta de sua personalidade é mais visivelmente observada e avaliada, seja em qual ambiente você estiver.

Dicas da Numerologia para se sentir mais atraente e admirada

NÚMERO 1

Se você tem o Número de Impressão 1, invista no seu jeito original e independente. Você se destaca socialmente graças à sua postura assertiva, líder e criativa. Então, use roupas ou acessórios que sejam a sua marca peculiar. Comporte-se socialmente com franqueza, coragem e ousadia.

NÚMERO 2

Se você tem o 2 na Impressão, o que se destaca em sua personalidade é o seu jeito diplomático, sensível e protetor. Gosta de criar um clima harmonioso ao seu redor. Assim, dedique-se a desenvolver sua capacidade de enxergar os vários lados de cada questão e de estabelecer relacionamentos justos e nutritivos.

NÚMERO 3

Caso tenha o Número de Impressão 3, tem um encanto criativo e comunicativo todo especial. O que é enaltecido em seu comportamento exterior é o seu lado expressivo, sincero e animado. Invista em seu otimismo e na capacidade que tem de inspirar e motivar as pessoas. Além, claro, de compartilhar suas informações e conhecimentos, pois é uma mulher versátil e inteligente.

NÚMERO 4

Se o Número 4 está ocupando a posição da Impressão, você gosta de ser vista como uma mulher justa, responsável e correta. Então, dedique-se a enaltecer seu lado trabalhador, maduro e ligado à família. Pois se destacará através de seu jeito educado e até um pouco formal. Sua capacidade de ser um ponto de apoio às pessoas também merece ser cada dia mais aprimorada e expressada.

NÚMERO 5

Se tem o 5 na Impressão, então, o que chama atenção em sua personalidade é o seu jeito livre, rebelde e curioso de ser. Pode ter um carisma considerável, bem como um magnetismo sexual intenso. Investindo em seu lado original, progressista e versátil, será cada dia mais valorizada como uma mulher que gosta de espaço para aprender e compartilhar suas percepções. Ou seja, tem um belo talento para abrir a mente das pessoas.

NÚMERO 6

Caso o Número 6 esteja presente na Impressão, seu lado artístico, belo e prestativo pode ganhar evidência em sua personalidade. E, portanto, dedicar-se a enaltecer sua necessidade de companheirismo e união familiar, poderá construir vínculos de amizade repletos de harmonia. Desse modo, sua beleza e sua compaixão se destacarão.

NÚMERO 7

Se você tem o Número de Impressão 7, pode ser vista como uma mulher misteriosa e repleta de conhecimentos. Então, ao investir na busca da sabedoria e na imagem seletiva, você atrairá os olhares e a atenção daqueles que querem desvendar seus segredos e aprender com o que tem a ensinar.

NÚMERO 8

Se tiver o 8 na Impressão, pode ser julgada como uma mulher poderosa e de personalidade forte. Um certo respeito temeroso pode ser a reação que obtém das pessoas que se sentem atraídas por você. Daí a importância de investir nessa imagem de sucesso, não se esquecendo de demonstrar que usa sua posição de destaque com justiça e filantropia.

NÚMERO 9

E caso tenha o 9 como Número de Impressão, pode transmitir uma imagem fraterna, compreensiva e inspirada. Seu jeito entusiasmado e compassivo se destaca. Dessa maneira, valerá a pena investir em sua capacidade de ajudar as pessoas e transformar a vida delas de forma construtiva. Assim, essa impressão de ser uma mulher carismática e doadora se destacará ainda mais.

Yub Miranda: Numerólogo, astrólogo e tarólogo. Formado em Filosofia pela PUC/MG (1996-1999), desde pequeno é empenhado em compreender a alma humana. Sua busca por encontrar sentido na vida ficou muito intensa a partir dos seus 19 anos, quando peregrinou por diversas religiões, grupos espiritualistas e crenças.

Sempre gostou muito de escrever. É uma forma de transmitir o que pesquisa, experimenta e compreende. Publicou os ebooks Astrologia para Todos, Saturno: como superar seus medos e realizar seus sonhos, Plutão: da humilhação e impotência aos grandes feitos, Previsões com os 22 Arcanos Maiores do Tarô.