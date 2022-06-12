Sorte ou azar no amor? O que Tarot, Astrologia e Numerologia revelam

Tarot: amor Crédito: Personare

Tenho sorte ou azar no amor? Se você já se questionou sobre isso é porque deve acreditar no “azar”, no destino ou mesmo culpar as circunstâncias e os outros pelas suas próprias dificuldades amorosas. Para fugir dessa armadilha, peça ajuda ao Tarot, à Astrologia e à Numerologia.

São ferramentas que conseguem, de alguma forma, mapear o que cada um de nós está vivenciando ou vai vivenciar, e que são importantes para o nosso autoconhecimento. Ou seja, elas não dizem simplesmente o que vai acontecer, mas o que está se desenrolando e que, talvez, você não esteja vendo. Ao tomar conhecimento, é você quem decide o que fazer com isso.

Agora, vamos direto ao ponto: como saber se você está com sorte no amor e o que precisa trabalhar segundo o Tarot, Astrologia e Numerologia.

Sorte ou azar no amor? O que o Tarot diz:

As cartas de Tarot seguem uma tradição simbólica e um padrão de significados que se enquadram a cada área da vida. Identificá-los é o primeiro passo para se conscientizar de suas atitudes e “se dar bem no amor”.

Pense nas cartas de Tarot como um exercício de consciência e evolução. Antes de tudo, confie no amor! Mas seja verdadeiro com ele; senão, como ele poderá ser verdadeiro para você?

Sorte ou azar no amor? O que a Numerologia diz:

Sabendo quais situações e atividades estarão favorecidas ou desfavorecidas, você poderá nortear suas escolhas e transformar a sua esfera afetiva.

Sorte ou azar no amor? O que a Astrologia diz:

Na Astrologia, o ano pessoal de uma pessoa sempre inicia e termina em seu aniversário. A técnica chamada de Revolução Solar analisa o período e mostra as tendências de comportamento, desafios e oportunidades para a sua vida.

Vênus, no mapa astral de aniversário, se refere aos seus movimentos afetivos do seu ano e como vão rolar os seus relacionamentos.