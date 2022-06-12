Sorte ou azar no amor? O que Tarot, Astrologia e Numerologia revelam

Tenho sorte ou azar no amor? Se você já se questionou sobre isso é porque deve acreditar no “azar”, no destino ou mesmo culpar as circunstâncias e os outros pelas suas próprias dificuldades amorosas. Para fugir dessa armadilha, peça ajuda ao Tarot, à Astrologia e à Numerologia.
São ferramentas que conseguem, de alguma forma, mapear o que cada um de nós está vivenciando ou vai vivenciar, e que são importantes para o nosso autoconhecimento. Ou seja, elas não dizem simplesmente o que vai acontecer, mas o que está se desenrolando e que, talvez, você não esteja vendo. Ao tomar conhecimento, é você quem decide o que fazer com isso.
Agora, vamos direto ao ponto: como saber se você está com sorte no amor e o que precisa trabalhar segundo o Tarot, Astrologia e Numerologia.
Sorte ou azar no amor? O que o Tarot diz:
As cartas de Tarot seguem uma tradição simbólica e um padrão de significados que se enquadram a cada área da vida. Identificá-los é o primeiro passo para se conscientizar de suas atitudes e “se dar bem no amor”.
Se você quiser uma análise completa sobre a sua vida amorosa, sorteie aqui seis cartas do Tarot do Amor e leia as interpretações das cartas sobre suas possibilidades.
Pense nas cartas de Tarot como um exercício de consciência e evolução. Antes de tudo, confie no amor! Mas seja verdadeiro com ele; senão, como ele poderá ser verdadeiro para você?
Sorte ou azar no amor? O que a Numerologia diz:
Na Numerologia, o seu Ano Pessoal pode revelar muitos detalhes sobre a sua vida – inclusive sobre o amor. Mais do que decretar tendências, o Mapa do Ano (que diz o número do seu ano, que começa sempre em 1º de janeiro e vai até 31 de dezembro) mostra desafios, oportunidades e situações que podem ocorrer.
Sabendo quais situações e atividades estarão favorecidas ou desfavorecidas, você poderá nortear suas escolhas e transformar a sua esfera afetiva.
Então, se você quer se dar bem no amor, faça aqui gratuitamente o seu Mapa do Ano. Tem um capítulo todo que fala só sobre amor!
Sorte ou azar no amor? O que a Astrologia diz:
Na Astrologia, o ano pessoal de uma pessoa sempre inicia e termina em seu aniversário. A técnica chamada de Revolução Solar analisa o período e mostra as tendências de comportamento, desafios e oportunidades para a sua vida.
Se você quer saber se vai se dar bem no amor segundo a Astrologia, você pode fazer aqui a sua Revolução Solar e olhar para o capítulo da análise que fala sobre Vênus.
Vênus, no mapa astral de aniversário, se refere aos seus movimentos afetivos do seu ano e como vão rolar os seus relacionamentos.
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