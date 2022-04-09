Relacionamento: veja a combinação da numerologia do casal

A Combinação da Numerologia do casal revela desafios, gostos e qualidades. Por meio do Mapa Numerológico de cada um que forma a parceria, é possível descobrir uma riqueza de detalhes em relação aos envolvidos, como a maneira que o casal interage e o que predomina no relacionamento amoroso.

Entretanto, os posicionamentos mais evidentes e perceptíveis na vida do casal são os Números de Motivação (relativos à soma das vogais do nome completo de nascimento), Números de Impressão (soma das consoantes do nome completo de nascimento) e Números de Expressão (soma das vogais e consoantes do nome completo de nascimento).

Signo, amor, horóscopo, astrologia Crédito: Shutterstock

MATEMÁTICA

Se você tem Número de Motivação 9 e a pessoa parceira Número de Motivação 5, basta somar 9 + 5 = 14.

Depois disso, some novamente os algarismos que compõem o 14, a fim de chegar ao número reduzido: 1+4 = 5.

O Número de Motivação do casal é o 5.

Depois, faça separadamente a mesma conta com os Números de Impressão e de Expressão de você e seu par.

Vale reforçar que cada número tem suas características, sendo mais objetivamente direcionadas para os significados da posição em que se encontram.

Todavia, é possível oferecer um conteúdo útil que ajudará os casais, simplesmente revelando o que cada resultado tende a representar na vida a dois.

CASAL REPRESENTADO PELO NÚMERO 1

PONTOS FORTES: esse par tem a disposição de viver uma vida dinâmica, repleta de projetos, novas ideias e novidades. Afinal, precisa de constantes renovações para a relação ser estimulante e prazerosa para ambos. Detestam a rotina ou a falta de planos futuros. Daí a inquietude que conduz esse casal a muitas vezes tomar decisões ousadas que podem trazer uma mudança definitiva na vida a dois (tal como mudar para um outro estado ou país, a fim de iniciar a vida ali). Há um quê de forte originalidade ou excentricidade nesta relação, tal como o casal ser primo de primeiro grau ou formar uma união não convencional.

PONTOS DESAFIADORES: um lado competitivo tende a existir entre os parceiros. O ideal é um incentivar o outro a se desenvolver, ter sua autonomia na relação e exercitar sua individualidade. Porém, o risco é de um querer ser superior ao outro, impor suas vontades ou ser considerado a pessoa mais criativa, brilhante e especial do par que formam. Ou mesmo travarem constantes e agressivos embates de poder, usando de forma ditatorial a sua autoridade. Esse casal também precisa ficar atento para não tomar decisões precipitadas e impulsivas, tais como gastando imprudentemente e entrando em dívidas desnecessárias. Além disso, podem formar um par bem polêmico, no sentido de gostarem de chocar e “esfregar” certas conquistas na cara de amigos e familiares – que tendem a ser percebidos como adversários, competidores ou repressores.

CASAL REPRESENTADO PELO NÚMERO 2

PONTOS FORTES: o companheirismo repleto de carinho e afeto é um dos mais belos potenciais desse casal. Os parceiros têm a força de se apoiarem mutuamente, um oferecendo colo, proteção e compreensão ao outro. Essa união é marcada pela habilidade de escutar o outro, entender seus pontos de vista e tomar decisões em conjunto. Esse casal busca fazer acordos constantemente, principalmente porque pode apresentar perspectivas individuais bem diferentes para aquilo que precisa escolher e vivenciar enquanto dupla. Através dessa capacidade de cada qual ceder um pouco ao outro e de forma justa, podem demonstrar uma cumplicidade cativante pelo rico laço de união que estabelecem.

No casal representado pelo número 2, o companheirismo repleto de carinho e afeto é um dos mais belos potenciais Crédito: Freepik

PONTOS DESAFIADORES: um dos maiores desafios que esse casal precisa superar é o perigo de um dos parceiros (ou ambos) guardar bastante ressentimento e ir aceitando passivamente o que o outro determina. Porém, o preço que se paga por essa atitude passiva ou indecisa é o de gerar uma explosão temperamental de raiva, já que as pendências a serem dialogadas e resolvidas são acumuladas. Por evitarem o clima desconfortável de desarmonia em função de certas divergências, fogem do conflito e das conversas conciliadoras. Daí, quando tudo vem à tona, a briga pode ser tão feia que acaba gerando um rompimento ou mesmo a separação definitiva. Outro perigo é o laço de dependência que esse casal pode construir. Cada parte da relação tende a se focar muito mais no “nós” do que no “eu”. Assim, cada qual anula a sua individualidade. O risco é de a relação ficar muito voltada para a união e soterrar os projetos pessoais de cada um em função desse vínculo simbiótico que não dá espaço para a individualidade, já que apenas os projetos conjugais ganham importância.

CASAL REPRESENTADO PELO NÚMERO 3

PONTOS FORTES: este é um casal que pode gostar de se divertir de forma romântica e alegre. Desde a sair bastante para dançar, ir ao cinema e teatro, bem como se reunindo com amigos e colegas numa vida social bastante ativa. O prazer é algo muito valorizado por esse par, que ama viver a união conjugal desfrutando-a ao máximo, inclusive sexualmente. A amizade e a constante troca de ideias, conversando bastante e regularmente, são também muito importantes para eles.

PONTOS DESAFIADORES: um dos maiores desafios deste casal diz respeito a valorizar demais uma convivência marcada essencialmente pelo prazer e diversão. E isso tende a levar este par a não saber lidar com as fases de mais deveres e pouco lazer, quando a pessoa parceira está trabalhando bastante em função de uma carga acentuada de trabalho, por exemplo. Eles podem achar que o amor acabou por conta de uma época de mais compromissos profissionais. O ciúme também tende a atrapalhar bastante, pois o Número 3 representa uma dose intensa de atenção, elogios e romantismo. Quando isso diminui, as paranoias quanto a não estar sendo devidamente apreciado pelo outro podem interferir. E o lado crítico e verbalmente agressivo dessa simbologia entrar em ação, criando uma atmosfera de palavras ásperas e ferinas que machucam o ser amado.

CASAL REPRESENTADO PELO NÚMERO 4

PONTOS FORTES: é um casal que pode construir um nível de estabilidade material bem satisfatória, especialmente pelo comprometimento dos parceiros de serem bem organizados financeiramente. Essas pessoas planejam suas metas e organizam o cumprimento gradual de cada tarefa dentro do processo de concretizarem seus sonhos de ter segurança. Além disso, é bem provável que este casal trabalhe junto, na mesma área ou sejam sócios, de modo a se unirem ainda mais no rumo dos objetivos profissionais e financeiros que ambicionam atingir.

PONTOS DESAFIADORES: esse par pode exagerar no trabalho e numa carga considerável de deveres – profissionais e familiares – a serem cumpridos. E a rotina milimetricamente calculada, junto com os exigentes compromissos que eles estabelecem para si, prejudicam o tempo de lazer, romance e prazer do casal. Claro que uma concentração rígida nos assuntos materiais, tal como ambos os parceiros serem excessivamente econômicos, também pode tornar a convivência marcada pela seriedade e pouco humor, descontração e leveza. Outra tendência é a de analisarem demais as situações e terem opiniões muito contundentes, levando-os a discordarem frequentemente um do outro. E até mesmo terem dificuldade de tomar certas decisões, afinal, pensar demais imobiliza a ação.

CASAL REPRESENTADO PELO NÚMERO 5

PONTOS FORTES: eis um casal que possivelmente amar viajar, fazer cursos e se interessar por outra cultura. O gosto dos parceiros que formam esse par é o de constantemente buscar novidades e novas experiências, principalmente em termos de estudo. Essas pessoas tendem a ampliar suas percepções e ter muito estímulo mental no relacionamento. Tanto que podem aprender e ensinar um ao outro, em diálogos bem excitantes nos quais evidenciem esse intercâmbio intelectual. Esses parceiros também possuem química e uma forte atração, gerando o interesse de desfrutar o sexo e outras fontes sensoriais prazerosas (tal como comer ou beber juntos).

PONTOS DESAFIADORES: atitudes impensadas, movidas pela impulsividade de logo querer experimentar novidades e mudanças, podem representar um perigo a esse casal. Porque podem tomar decisões precipitadas com consequências nada agradáveis, como tirar dinheiro da poupança para se matricularem em mais de um curso ou se endividarem para viajar e sair da rotina. Ao mesmo tempo, existe o risco de irem para o outro extremo: serem muito apegados a determinada segurança e se acomodarem em certas situações. Aí entra em cena o lado súbito do Número 5, que gera crises para criar oportunidades de crescimento e expansão. É um casal, portanto, que pode passar por intensas revoluções transformadoras de tempos em tempos – as quais demandarão um constante jogo de cintura para se adaptarem aos novos cenários conjugais e familiares que se envolvem.

CASAL REPRESENTADO PELO NÚMERO 6

PONTOS FORTES: eis um casal que pode valorizar bastante estar junto com a família (tanto da pessoa parceira quanto a sua). Além, claro, de construir o seu próprio núcleo familiar, com filhos ou mesmo muitos animais de estimação. A vida social também é muito importante para esse par, como a convivência com amigos e colegas, a participação em algum grupo ou instituição, ou a atuação na política ou na criação de um grupo de apoio. Afinal, os parceiros que formam o casal simbolizado pelo Número 6 tendem a sentir muito prazer em serem úteis e prestativos, não somente aos conhecidos e familiares, mas à comunidade. Essas pessoas também têm o potencial de formar uma união marcada pelo romantismo, arte e amizade.

O casal representado pelo número 6 pode valorizar bastante estar junto com a família Crédito: Freepik

PONTOS DESAFIADORES: um dos maiores problemas na relação desse casal é o idealismo. Há tendência de um idealizar em excesso o outro, considerando-o muito perfeito na época do namoro e do início do casamento. Todavia, com a convivência diária, essas irrealistas expectativas poderão desencadear uma forte decepção. E essa frustração acaba gerando o extremo oposto da simbologia, quando um foca quase que exclusivamente nos defeitos do outro. Isso pode dar espaço para implicâncias excessivas, nas quais um critica, cobra e exige um comportamento que a pessoa parceira não consegue ter. Ou simplesmente deixa minguar o romantismo, acomodando-se num vínculo de amizade apenas. Além disso, uma excessiva valorização das amizades pode fazer com que esse casal tenha uma vida que não é tanto a dois, mas a quatro, seis, oito, enfim, de grupos (família) e turmas. Nesse caso, o casal não possui a necessária intimidade e os prazerosos programas a dois.

CASAL REPRESENTADO PELO NÚMERO 7

PONTOS FORTES: o nível de cumplicidade e intimidade que esse casal tem como potencial para construir é algo muito lindo e inspirador. Pois eles vão se conhecendo cada vez mais com o passar do tempo, mostrando suas vulnerabilidades e seus medos ao confiar na pessoa parceira. Profundamente comprometidos em superar limitações e adquirir sabedoria, gostam de aprender, estudar, fazer cursos e até mesmo compartilhar crenças espirituais. Essa sintonia mental ou emocional ajuda este par simbolizado pelo Número 7 a estreitar o laço de abertura ao outro, pois cada um aprende muito com a pessoa parceira. Também tendem a gostar de uma vida confortável, com classe, requinte e muita qualidade. Tanto que alguns casais representados por essa simbologia são muito apreciadores de práticas naturalistas, tais como cuidar do corpo por meio de uma alimentação bem equilibrada. Como o 7 é um dos números associados a viagens (tal como o 5 e o 9), é provável que o casal ame viajar.

PONTOS DESAFIADORES: um dos maiores desafios deste casal é o nível de desconfiança que um pode ter em relação ao outro. E o medo de uma das partes ser traída, incompreendida ou mesmo abandonada pode desencadear a reação de se armar defensivamente. Com isso, tendem a erguer um muro de distanciamento emocional e até mesmo sexual em relação ao ser amado. Nesse caso, podem viver um vínculo superficial ou formal, de aparências, no qual a intimidade foi temida e evitada. Outro perigo é esse par se envolver em embates intelectuais ou mesmo religiosos, com um desrespeitando o saber, os conhecimentos e as crenças do outro. Em outras palavras, cada qual quer ser o “dono da verdade” e levar o outro para o caminho que acredita ser “correto”.

CASAL REPRESENTADO PELO NÚMERO 8

PONTOS FORTES: este é um casal bastante preocupado com questões financeiras e profissionais. Podem ambicionar serem respeitados, bem vistos pelos familiares e pela sociedade em geral. E isso inclui querer essa aprovação por meio de conquistas materiais, tendo bastante dinheiro, bens e “status”. Os parceiros têm condições de juntos serem excelentes organizadores. Planejam metas e se determinam a pôr os pés no chão para realizar cada etapa no rumo desses objetivos que lhes proporcionarão o que tanto amam: segurança e estabilidade.

O casal representado pelo número 8 é bastante preocupado com questões financeiras e profissionais Crédito: Freepik/teksomolika

PONTOS DESAFIADORES: esse casal tende a se tornar muito materialista e deixar o prazer de lado. Podem renunciar ao lazer, a fim de obstinadamente trabalharem bastante e acumularem muito dinheiro para ser bem-sucedidos. Isso pode levá-los a serem exageradamente econômicos, raramente gastando seus rendimentos e economias. Por outro lado, podem viver o extremo oposto do 8: se envolvem em dívidas para ter muitos bens e objetos que são sinônimos de “status” e sucesso. Outro risco que esse casal precisa ficar atento é o de entrar em disputas de poder, seja entre eles (com um querendo mandar no outro de forma ditatorial) ou com outras pessoas e instituições (tais como em problemas na justiça, de herança, de contratos de aluguel, etc.).

CASAL REPRESENTADO PELO NÚMERO 9

PONTOS FORTES: esse casal pode compartilhar das mesmas crenças espirituais ou simplesmente ter uma compreensão inspiradora sobre a escolha e a vivência da fé da pessoa parceira. Também podem gostar de ser um casal que ajuda muita gente, desde familiares e amigos, até instituições de caridade, ou informalmente no dia a dia. Porque esse par tem o talento de ser prestativo e se doar em prol dos outros, além de poder ser um exemplo de convivência e amor que inspira outros casais. E como o 9 é outra simbologia associada a viagens (tal como o 5 e o 7), esse casal pode viajar bastante, incluindo aí viagens ao exterior.

PONTOS DESAFIADORES: um dos pontos mais difíceis a ser superado por esse casal diz respeito ao perigo de ter uma vida conjugal pouco frequente, uma vez que constantemente os parceiros podem estar envolvidos com filhos, famílias ou grupos – sendo constantemente chamados a se sacrificarem para ajudar tais pessoas. Muitas vezes, precisam aprender a colocar limites nessas solicitações para poder viver o que o Número 9 tanto ama: um romantismo apaixonado, marcado por belas viagens, e também por frequentar cursos/palestras e eventos artísticos (cinema, teatro, música, etc.). Outro desafio é a necessidade de passarem por eventuais perdas ou fins de ciclos de forma regular, a fim de estarem constantemente envolvidos em renascerem enquanto casal ao abandonar hábitos prejudiciais à vida a dois. Por exemplo, há casais simbolizados pelo 9 em que um dos parceiros se sacrifica demais em prol do outro, possivelmente para ajudá-lo a superar algum vício (tal como o excesso de bebida ou de comida). Ter a consciência dessas fases de reciclagem e de superação de certos exageros ajuda esse casal a ressurgir mais forte e unido.

EQUIPE PERSONARE: Yub Miranda é numerólogo, astrólogo e tarólogo. Formado em Filosofia pela PUC/MG (1996-1999), desde pequeno é empenhado em compreender a alma humana. Sua busca por encontrar sentido na vida ficou muito intensa a partir dos seus 19 anos, quando peregrinou por diversas religiões, grupos espiritualistas e crenças.

Sempre gostou muito de escrever. É uma forma de transmitir o que pesquisa, experimenta e compreende. Publicou os ebooks Astrologia para Todos, Saturno: como superar seus medos e realizar seus sonhos, Plutão: da humilhação e impotência aos grandes feitos, Previsões com os 22 Arcanos Maiores do Tarô.