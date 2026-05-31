Por que se manter em movimento é fundamental para a saúde e a felicidade das crianças

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Em todo o mundo, as crianças são menos ativas que no passado. E os cientistas afirmam que isso pode trazer efeitos de longo prazo sobre a sua saúde.

O aumento do sedentarismo, o estresse, a qualidade da alimentação e a redução da prática de esportes são fatores que contribuem para esta situação.

A boa notícia é que entender o que faz com que as crianças sejam menos ativas também traz oportunidades para incentivá-las a se movimentar mais, o que irá beneficiá-las agora e no futuro.

Existem cada vez mais evidências indicando formas práticas e eficazes de fazer as crianças se movimentarem, aumentando sua saúde física e cognitiva.

As crianças devem ter 60 minutos de atividade física por dia, mas muitas delas estão abaixo desta recomendação

Um estudo longitudinal que acompanhou por 50 anos 712 veteranos da Segunda Guerra Mundial (1939-1945) concluiu que a prática esportiva no ensino médio foi o maior fator para que eles atingissem melhores condições de saúde aos 70 anos de idade

Nesta pesquisa, as pessoas que praticaram esportes enquanto jovens também eram mais ativas na idade avançada e tiveram menos necessidade de consultas médicas.

Diversos outros estudos apresentaram efeitos similares. E o exercício na infância também está relacionado à melhor saúde a longo prazo.

Benefícios cognitivos

O exercício físico também beneficia as crianças na própria infância, segundo a professora de cinesiologia Nicole Logan, da Universidade de Rhode Island, nos Estados Unidos.

A atividade física "melhora a composição corporal das crianças e também promove e mantém as funções cognitivas positivas, durante o seu desenvolvimento na adolescência", explica ela.

"Se fizermos mais atividade física, aumentamos nosso condicionamento cardiorrespiratório e isso também é bom para o nosso cérebro."

Por todos estes benefícios, existe um foco cada vez maior entre os pesquisadores em ajudar as crianças e adolescentes a ficarem menos tempo sentadas e se movimentarem mais, segundo diversas associações, como a Organização Mundial da Saúde (OMS).

As escolas devem ter como objetivo 60 minutos de exercícios todos os dias, segundo estudos Crédito: Getty Images

Em um programa de nove meses de exercícios após a escola, por exemplo, Logan e seus colegas concluíram que as crianças com obesidade apresentaram melhores avaliações cognitivas do que aquelas que não participaram da intervenção. As atividades tiveram lugar após a escola e incluíram atividades moderadas a vigorosas, cinco dias por semana.

Também se demonstrou que esta intervenção reduziu a gordura corporal, o que é uma razão da melhoria da cognição, explica Logan.

Logan propõe que as escolas implementem 60 minutos de movimentos por dia, o que retiraria dos pais o encargo de oferecer atividades esportivas, que podem ser caras e ocupar muito tempo.

O fim da falta de mobilidade

Aumentar a atividade física não precisa envolver esportes estruturados.

Em um estudo realizado no Estado americano de Massachusetts, o simples aumento das oportunidades em torno da atividade física antes, durante e depois da escola, além de oferecer às crianças melhor acesso a alimentos saudáveis, resultou em IMCs mais baixos entre crianças do ensino fundamental. Cerca de 25% dessas crianças não haviam participado de atividades esportivas no ano anterior ao estudo.

Para combater a obesidade infantil, é preciso 'melhorar o ambiente alimentar, promover a atividade física e manter regras sobre o tempo nas telas', segundo a professora Ulla Toft, da Universidade de Copenhague, na Dinamarca Crédito: Getty Images

As intervenções escolares também são promissoras.

Um estudo recente incentivou os professores a reduzir o tempo de sedentarismo em 30 escolas britânicas e concluiu que as crianças participantes reduziram sua relação cintura-quadril (uma medida da gordura abdominal) em 8%. A prática de esportes também aumentou em 10%.

Durante o estudo, os professores foram incentivados a pedir às crianças que se levantassem para responder questões e se movimentassem mais pela sala de aula do que o habitual.

"Não era questão de fazer exercício, mas de ficarem menos tempo sentadas", explica Flaminia Ronca, do Instituto de Esportes, Exercícios e Saúde do University College de Londres, a principal autora do estudo.

Como as crianças ficam sentadas por grande parte do dia escolar, a implementação de formas criativas de acrescentar movimento poderá melhorar sua saúde, segundo ela.

Apoio dos pais

Não se sabe ao certo se este tipo de intervenção terá efeitos a longo prazo . Mas Ronca afirma que incentivar comportamentos saudáveis desde cedo poderá trazer benefícios duradouros.

Da mesma forma que outras pesquisas, o estudo de Ronca também indica que, quanto mais ativas forem as crianças, mais rapidamente elas reagem a tarefas cognitivas que envolvam atenção e controle inibitório.

Pesquisas de acompanhamento concluíram que uma única sessão de 30 minutos de atividade física também melhorou o desempenho das crianças em uma tarefa cognitiva.

Crianças que se sentem mais confiantes em relação aos exercícios apresentam melhora do seu bem-estar, segundo um estudo realizado no Reino Unido Crédito: Getty Images

Considerando que a atividade física costuma diminuir na adolescência, especialmente entre as meninas , o apoio dos pais também pode incentivar a sua participação.

Em uma pesquisa americana entre crianças e seus pais, meninas cujos pais as incentivaram e ajudaram a encontrar oportunidades para praticar esportes apresentaram maior probabilidade de persistir.

Este exercício pode ser algo bastante simples, como um passeio de bicicleta no parque local ou uma rápida corrida juntos.

Aumento da confiança

Outra forma de aumentar a atividade física é considerar como as crianças se sentem quando estão se movimentando.

Michaela James, da Faculdade de Medicina da Universidade de Swansea, no Reino Unido, concluiu que crianças que se sentem confiantes e competentes em relação ao movimento físico apresentam melhor bem-estar

Ela descobriu que muitas escolas se concentram em atividades físicas estruturadas, o que pode fazer algumas crianças se sentirem excluídas e afetar sua autoconfiança.

Para James, oferecer às crianças mais opções de atividade pode ser transformador.

"Talvez seja um tanto caótico entregar o poder aos jovens e dizer 'sigam em frente'", explica ela. "Mas acho que isso é uma parte muito importante da criação de seres humanos gentis e solidários."

A maior oferta de jogos não estruturados também deve ser de execução simples, incentivando intervalos de movimentação ativa e garantindo que esses intervalos não sejam eliminados como punição, o que algumas escolas empregam como intervenção comportamental

Paralelamente, projetar os playgrounds de forma mais criativa, incentivando jogos livres, usando objetos como caixotes, pneus ou pallets de madeira, também poderá ajudar a aumentar os níveis de atividade

E, fundamentalmente, precisamos reconhecer que todo movimento é valioso, segundo James, seja subir em uma árvore, correr em volta do playground ou brincar de pega-pega.

"É tudo questão de valorizar o que as crianças querem fazer", conclui a pesquisadora.