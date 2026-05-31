Rio Branco de Venda Nova vence e fica perto das semifinais da Copa ES

O Rio Branco VN deu um passo importante para garantir uma das últimas duas vagas restantes para as semifinais da Copa Espírito Santo 2026. Na tarde deste domingo, no jogo da sexta rodada da primeira fase, o Brancão Polenteiro derrotou o Sport-ES, por 2 a 0, no estádio Robertão, em Serra Sede.





Logo com seis minutos, o meia-atacante Juninho Mello abriu o placar para o Rio Branco VN. O gol da vitória saiu apenas na etapa final, aos 40 minutos, da cabeça do atacante Lukinha.





Com o resultado, o Rio Branco VN chega aos 10 pontos ganhos e se estabelece no G-4, faltando apenas uma rodada para o fim da primeira fase. Já o Sport-ES, com a derrota, permanece com seis pontos e fora da zona de classificação.





A última rodada da primeira fase da Copa Espírito Santo acontece no próximo sábado. Por determinação do regulamento, todos os jogos devem ser realizados simultaneamente, às 15h. O Rio Branco VN visita o Vitória-ES, no Salvador Costa, e o Sport-ES pega o Porto Vitória, no Engenheiro Araripe, em Cariacica.



