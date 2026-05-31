Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Futebol Capixaba

Rio Branco de Venda Nova vence e fica perto das semifinais da Copa ES

Juninho Mello e Lukinha marcaram os gols o Brancão Polenteiro, no Robertão

Publicado em 31 de Maio de 2026 às 18:30

Sidney Magno Novo

Sidney Magno Novo

Publicado em 

31 mai 2026 às 18:30
Rio Branco VN
Reprodução/FES TV

O Rio Branco VN deu um passo importante para garantir uma das últimas duas vagas restantes para as semifinais da Copa Espírito Santo 2026. Na tarde deste domingo, no jogo da sexta rodada da primeira fase, o Brancão Polenteiro derrotou o Sport-ES, por 2 a 0, no estádio Robertão, em Serra Sede.


Logo com seis minutos, o meia-atacante Juninho Mello abriu o placar para o Rio Branco VN. O gol da vitória saiu apenas na etapa final, aos 40 minutos, da cabeça do atacante Lukinha.


Com o resultado, o Rio Branco VN chega aos 10 pontos ganhos e se estabelece no G-4, faltando apenas uma rodada para o fim da primeira fase. Já o Sport-ES, com a derrota, permanece com seis pontos e fora da zona de classificação.


A última rodada da primeira fase da Copa Espírito Santo acontece no próximo sábado. Por determinação do regulamento, todos os jogos devem ser realizados simultaneamente, às 15h. O Rio Branco VN visita o Vitória-ES, no Salvador Costa, e o Sport-ES pega o Porto Vitória, no Engenheiro Araripe, em Cariacica.


Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Futebol Capixaba
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Vape camuflado no moletom
Até no moletom: novas tecnologias camuflam vapes e são desafio à proibição no país
Imagem BBC Brasil
O que é a 'tarefa de seleção de Watson' — e por que ela é um dos problemas de lógica mais desconcertantes da história
Imagem de destaque
Israel toma castelo estratégico no Líbano enquanto expande ofensiva terrestre

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados