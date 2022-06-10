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Esotérico e esportista

Como é o crossfiteiro de cada signo

A gente aproveitou a Copa Sur para te contar como a Astrologia pode definir quem você é nos treinos
Personare

Personare

Publicado em 10 de Junho de 2022 às 14:01

Semifinal Sul-Americana do mundial CrossFit Games 2022 acontece entre os dias 10 a 12 de junho, em Vitória
Semifinal Sul-Americana do mundial CrossFit Games 2022 acontece entre os dias 10 a 12 de junho, em Vitória Crédito: Carol Pederneiras
Vitória será a capital do CrossFit de 10 a 12 de junho. A cidade capixaba vai sediar a Copa Sur, a Semifinal Sul-Americana do CrossFit Games 2022. E o Personare entrou no clima e te conta como é o crossfiteiro de cada signo.
É importante saber que o nosso signo solar é o pano de fundo que diz muito sobre nossa essência mais profunda. Mas na hora de levantar do sofá e ir treinar no box, a posição do planeta Marte no Mapa Astral (entenda mais aqui) indica atitudes, hábitos e a forma como praticamos exercícios.
Então, se você quer saber o tipo de crossfiteiro que é, siga o passo a passo:

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COMO VER EM QUE O SIGNO DA CASA 6 NO MAPA ASTRAL

1. Calcule gratuitamente aqui o seu Mapa Astral
2. Observe a tabela com os planetas, encontre Marte e veja ao lado em qual signo ele está.
3. No exemplo ao lado, perceba que Marte está no signo de Virgem.
5. Agora veja a seguir o tipo de crossfiteiro que você é conforme o seu signo.

COMO É O CROSSFITEIRO DE CADA SIGNO

A astróloga do Personare Naiara Tomayno conta como é o crossfiteiro de cada signo onde você tem Marte no Mapa Astral e dicas para você não desistir do esporte.

Crossfiteiro de Áries

Áries não pode depender de ninguém para ir para o box, se não, isso pode gerar ansiedade!
Mesmo que o Crossfit seja mais sobre competir consigo mesmo, o ariano ama uma competição com o amigo. Em dia de PR, então, ele tá no paraíso!
Geralmente é o líder do grupo e faz o tipo motivador da galera.
Prefere os WODs curtos e de alta intensidade do que treinos longos.

Crossfiteiro de Touro

Taurinos não são o crossfiteiro nato, mas com constância e rotina, mesmo naqueles dias de preguiça e vontade de ficar no sofá, eles ligam no automático e vão.
Mas não se esqueça do conforto: roupas e grips confortáveis são imprescindíveis para quem tem Marte em Touro se tornarem crossfiteiros.
E, é claro, pensar na alimentação pré e pós-treino. Sem comida ou pelo saber que terão uma super refeição depois, é difícil para eles. Veja aqui dicas de pré-treino.
Touro é o signo do aterramento, então ter uma boa noite de sono e estar com a alimentação em dia é importantíssimo!

Crossfiteiro de Gêmeos

Se Gêmeos não tem alguém para conversar durante o WOD, pode acabar conferindo as atualizações no celular toda hora e, quando ver, mais conversou do que treinou.
Pode parecer clichê, mas ter alguém do seu lado para atualizar as fofocas saudáveis do dia pode ser divertido, já que Gêmeos é um signo intelectual e precisa de uma motivação para a mente para além do corpo.
Como Gêmeos é o signo da multiplicidade, a rotina de treinos variados que o Crossfit proporciona é a atividade ideal para ele.

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Crossfiteiro de Câncer

Se Câncer tiver uma companhia que gosta é ótimo, mas o mínimo que esperamos é um box, coaches e um treino com afeto.
Câncer é um signo que não pensa apenas nos objetivos, é um signo que pensa “Como estou me sentindo” enquanto alcança esses objetivos.
Como Câncer tipicamente avança e retrocede, pode ser interessante marcar dias de descanso estratégicos para não assustar com a demanda dos treinos.
Um pós-treino bem nutritivo como recompensa, principalmente nos dias pesados ou no Murph, vai fazer toda diferença!

Crossfiteiro de Leão

Leão é um signo que pode ficar muito mais motivado quando entende que o esporte pode ser uma maneira de trabalhar sua autoconfiança.
Esse crossfiteiro precisa focar bastante nas metas que quer atingir: por um lado, para desfrutar de todo o prazer de tê-las alcançado. Dia de PR é seu preferido!
Por outro lado, precisa pensar muito em construir metas atingíveis (veja dicas aqui), pois o sentimento de fracasso pode fazê-lo até desistir do Crossfit.
Entusiasmo, uma música motivadora no autofalante do box, roupas coloridas, etc., podem fazer total diferença!

Crossfiteiro de Virgem

Como o Crossfit exige atenção às repetições e aos detalhes, assim como recompensa a persistência, é o esporte perfeito para quem tem Marte em Virgem.
O ideal aqui é associar o esporte com o acompanhamento com outros profissionais da medicina e nutrição, pois cuidar da saúde é algo que esse signo presa muito.
Além disso, ir ao box em horários mais vazios é o ideal, já que a socialização não é um ponto forte.

Crossfiteiro de Libra

Libra é um signo que fala sobre relações interpessoais, então, o ideal é encontrar uma pessoa para ser sua parceria de treino.
Um box com uma galera legal e quem sabe um café junto para que possa socializar bastante pode ser um grande plus.
O que Libra precisa tomar cuidado é para essa parceria não virar codependência, e você acabar só se motivando de acordo com a motivação do outro.

Crossfiteiro de Escorpião

Marte em Escorpião está em seu domicílio, o que leva a uma grande determinação nas iniciativas e foco total.
É o típico crossfiteiro que curte competir e tá sempre motivado a bater seus próprios PRs. Quem sabe pode até virar um atleta (semi)profissional!
O domínio de um assunto pode ser tentador para Escorpião, que só precisa ter cuidado para não ser aquela pessoa que intercala períodos de compulsão com uma prática entre períodos de abandono total. O ideal é tentar trazer equilíbrio!

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Crossfiteiro de Sagitário

Sagitário é o signo que rege nossas pernas e pode encontrar uma grande fonte de prazer no Crossfit, principalmente em treinos ao ar livre, como corrida.
Pode ser aquele tipo de pessoa que não é apenas crossfiteiro, como também corre maratonas e até viaja para outros lugares para treinar ou competir, unindo literalmente unir o útil ao agradável.
Como Sagitário também tem bastante motivação em sabedoria, ouvir e-books ou aulas online de Crossfit garante que seus maiores interesses serão garantidos!

Crossfiteiro de Capricórnio

Capricórnio é um signo que trabalha com metas, seriedade, disciplina.
Por isso, é o tipo de crossfiteiro que tá sempre de olho na sua lista de PRs para ver a sua evolução e ainda faz planilhas para melhorar os movimentos em que sente dificuldade.
Só cuidado para não definir metas difíceis demais de serem alcançadas, porque a autocobrança é uma característica natural deste signo.

Crossfiteiro de Aquário

Aquário gosta do que é único, então ele pode até resistir ao Crossfit de início, achando que é pura “modinha”, afinal, ele curte ser o “diferentão”.
Apesar de serem altamente independentes e prezarem por liberdade, podem se apaixonar por treinos em time, que desperta o seu lado que vive bem para o coletivo.
Se você encontrar um grupo de crossfiteiros que possuem a mesma preocupação com questões sociais que ele, aí encontrou o grupo ideal!

Crossfiteiro de Peixes

O ideal para o signo de Peixes é ir treinar com tempo, porque esse signo não reage bem à pressão.
Mas como é necessário colocar um pouco de disciplina, ter a obrigação de fazer o check in e ter um horário fixo para treinar, tornam o Crossfit ideal para que evite a vibe “deixa a vida me levar” – e aí a vida leva para outras tarefas menos difíceis.
Uma dica importante é preciso distinguir entre o “hoje eu não estou bem pra ir” com dias que estamos dando desculpas. Pega o grip, a corda ou o equipamento do dia e só vai!
Personare: A equipe Personare é formada por pessoas que estão em processo constante de conhecimento sobre si mesmas, sobre o mundo e sobre as relações humanas. Compartilhamos aqui conteúdos apurados junto aos nossos mais de 100 especialistas em diferentes áreas holísticas, como Astrologia, Tarot, Numerologia e [email protected]

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