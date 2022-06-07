Crossfit: veja 5 benefícios ao praticar o esporte

Os treinadores de crossfit utilizam alguns elementos, como barras, anilhas pneus Crédito: Shutterstock

Um treinamento intenso de força e condicionamento. Criado pelo ex-ginasta Greg Glassman, em 2000, a partir da vontade de praticar uma atividade física que não trabalhasse apenas alguns músculos, mas o corpo por completo, o crossfit virou febre. Além do exercício no dia a dia, as competições também chamam a atenção dos atletas e do público. E uma delas acontece em Vitória.

É a Copa Sur, a semifinal Sul-Americana do mundial CrossFit Games 2022, entre os dias 10 e 12 de junho, com a realização da 8ª edição do Extreme Rock Brasil CrossFit. Na competição serão mais de 700 atletas, entre amadores de categorias iniciantes e avançados de 15 estados do país, e a principal categoria de atletas elites profissionais sul-americanos. Será possível ver a performance dos atletas no Parque Cultural Reserva Vitória, atrás do Shopping Vitória, na Enseada do Suá.

Para auxiliar o trabalho dos músculos, os coachs ou treinadores de crossfit utilizam alguns elementos, como barras e anilhas olímpicas, cordas, caixas, bolas, pneus, pesos livres, argolas, elásticos e correntes. O tempo do treino é adaptável na correria do dia a dia.

“No crossfit, transformamos massa gorda em massa magra, por isso que a balança não funciona muito, mas sim as medidas. No treino é possível ocorrer uma queima de 500 a 700 calorias", conta o instrutor Will Rentes.

Ele explica que, com o treino, é possível desenvolver 10 capacidades físicas como resistência cardiorrespiratória, força, resistência muscular, potência, velocidade, coordenação, flexibilidade, agilidade, equilíbrio e precisão. Além disso, o esporte traz inúmeros benefícios para a vida.

VEJA 5 BENEFÍCIOS AO PRATICAR O CROSSFIT

Definição e tonificação muscular;





Autoconfiança;





Preparo físico;





Resistência cardiorrespiratória;





Aumento de massa magra.

O treino se adapta a qualquer aluno, inclusive os iniciantes. Quanto maior o condicionamento, menor é o tempo de treino. "É um esporte tanto para quem quer ganhar definição quanto para quem busca hipertrofia. São movimento funcionais, constantemente variados e em alta intensidade", explica Will Rentes.