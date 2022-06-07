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Condicionamento físico

Crossfit: veja 5 benefícios ao praticar o esporte

O treino se adapta a qualquer aluno, inclusive os iniciantes. Quanto maior o condicionamento, menor é o tempo de treino
Guilherme Sillva

Guilherme Sillva

Publicado em 07 de Junho de 2022 às 14:06

Crossfit
Os treinadores de crossfit utilizam alguns elementos, como barras, anilhas  pneus Crédito: Shutterstock
Um treinamento intenso de força e condicionamento. Criado pelo ex-ginasta Greg Glassman, em 2000, a partir da vontade de praticar uma atividade física que não trabalhasse apenas alguns músculos, mas o corpo por completo, o crossfit virou febre. Além do exercício no dia a dia, as competições também chamam a atenção dos atletas e do público. E uma delas acontece em Vitória.
É a Copa Sur, a semifinal Sul-Americana do mundial CrossFit Games 2022, entre os dias 10 e 12 de junho, com a realização da 8ª edição do Extreme Rock Brasil CrossFit. Na competição serão mais de 700 atletas, entre amadores de categorias iniciantes e avançados de 15 estados do país, e a principal categoria de atletas elites profissionais sul-americanos. Será possível ver a performance dos atletas no Parque Cultural Reserva Vitória, atrás do Shopping Vitória, na Enseada do Suá.
Para auxiliar o trabalho dos músculos, os coachs ou treinadores de crossfit utilizam alguns elementos, como barras e anilhas olímpicas, cordas, caixas, bolas, pneus, pesos livres, argolas, elásticos e correntes. O tempo do treino é adaptável na correria do dia a dia. 
“No crossfit, transformamos massa gorda em massa magra, por isso que a balança não funciona muito, mas sim as medidas. No treino é possível ocorrer uma queima de 500 a 700 calorias", conta o instrutor Will Rentes. 
Ele explica que, com o treino, é possível desenvolver 10 capacidades físicas como resistência cardiorrespiratória, força, resistência muscular, potência, velocidade, coordenação, flexibilidade, agilidade, equilíbrio e precisão. Além disso, o esporte traz inúmeros benefícios para a vida.

VEJA 5 BENEFÍCIOS AO PRATICAR O CROSSFIT

  • Definição e tonificação muscular;

  • Autoconfiança;

  • Preparo físico;

  • Resistência cardiorrespiratória;

  • Aumento de massa magra.
O treino se adapta a qualquer aluno, inclusive os iniciantes. Quanto maior o condicionamento, menor é o tempo de treino. "É um esporte  tanto para quem quer ganhar definição quanto para quem busca hipertrofia. São movimento funcionais, constantemente variados e em alta intensidade", explica Will Rentes. 
Ele conta que o recomendado é procurar um box de crossfit afiliado, que tenha um treinador formado em educação física e com certificado, além de analisar a estrutura.  "O esporte é para todos. Criamos um estereótipo de que quem faz crossfit precisa ser forte ou condicionado, levantar muito peso, mas o objetivo é preparar o aluno a ter condicionamento físico para a vida", finaliza. 

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