Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Esotérico

Aromaterapia para o guarda-roupa: óleos, benefícios e como usar

Óleos essenciais previnem mofo, conservam peças e fortalecem autoestima
Personare

Publicado em 03 de Abril de 2022 às 09:00

Guarda-roupa
Crédito: Pixabay
Quem não gosta de abrir o guarda-roupa e sentir um cheiro gostoso exalando? Mas perfumar os armários e as gavetas com aroma agradável vai além do simples odor bom. Aprenda a usar Aromaterapia para o guarda-roupa!
Quando usamos óleos essenciais nestes lugares, podemos prevenir problemas como ácaros e mofos, conservar melhor as roupas, aprender a jogar o que não serve mais fora e até melhor a autoestima.
Quer conhecer mais sobre Aromaterapia? Veja aqui um guia!

AROMATERAPIA PARA O GUARDA-ROUPA

A seguir, veja os benefícios e quais óleos essenciais usar para cada situação ou objetivo.

Veja Também

Óleos essenciais para conquistar um amor ou melhorar o relacionamento

Para prevenir ácaros e mofos

Para prevenir e combater ácaros, bolor, mofo e fungos, podemos usar o óleo essencial de Cedro, que ajuda deixar armários e gavetas bem arejados e com aroma amadeirado, conservando mais suas roupas e evitando os problemas citados acima.
Já nas sapateiras, podemos usar o óleo essencial de Canela, que além de deixar um cheiro muito agradável, tira toda a energia negativa que trazemos da rua e que ficam impregnadas na sola dos nossos calçados.

Para amenizar sensação de não ter nada para vestir

Mas se você é do tipo que quando abre o guarda-roupa ou closet e acha que não tem nada para vestir e precisa de uma roupa nova, talvez seja preciso avaliar como está sua autoestima.
Se costuma sentir tristeza quando passa por esse tipo de situação ou insatisfação com as peças que compõem o seu closet, experimente usar óleos essenciais mais cítricos, como os de Laranja Doce, Bergamota, Tangerina e Clementina.
Todos eles trazem alegria, leveza, prazer, sensação de frescor e bom humor.

Veja Também

Cores para o outono: significado e como usar

Para gostar do que olha no espelho

Já se quando se olha no espelho você acha que está acima do peso ou que nenhuma roupa lhe cai bem, experimente fortalecer sua autoconfiança, autoimagem e autoestima, por meio dos óleos essenciais de Ylang Ylang, Petitgrain ou Rosa.
Se o seu desejo é ter energia e brilho extras ao vestir suas roupas, opte também pelos óleos essenciais de Ylang Ylang ou Petitgrain, em conjunto com um óleo essencial cítrico, como a Tangerina.

Para amar o seu corpo

Se precisar trabalhar aceitação do seu corpo, o óleo essencial de Pau Rosa pode ajudar, já que faz com que você se permita ousar. Já o óleo essencial de Patchouli deve ser utilizado para mudar padrões de comportamento e na busca pelo autoconhecimento.

Para desapegar das peças que não servem mais

Se você tem muitas roupas e sapatos que não usa mais, mas guarda tudo para quando emagrecer ou engordar, ou ainda porque não consegue se desfazer das peças, então precisa trabalhar o desapego.
O óleo essencial de Cipreste pode ajudar nessa questão. E lembre-se: alguém pode estar precisando daquela roupa que você não quer mais, então, por que não doá-la?

Veja Também

Quais são os maus hábitos alimentares de cada signo

COMO USAR AROMATERAPIA PARA O GUARDA-ROUPA

Todos os óleos citados acima podem ser utilizados de várias formas (saiba tudo de óleos essenciais aqui).
  • Uma opção é fazer sachês:
  • Faça sachês de pano com algumas bolinhas de sagu dentro ou, ainda, trouxinhas de tule com giz escolar branco no interior.
  • Depois disso, pingue algumas gotinhas dos óleos essenciais escolhidos e espalhe pelos armários, gavetas e sapateiras.
  • Você pode fazer vários sachês ou trouxinhas e ir trocando conforme sua necessidade e seu estado emocional.
Se preferir, faça um aromatizador de ambiente e aspirja no armário, gavetas, sapateiras e roupas.
  • Basta colocar em um frasco spray 60 ml de álcool de cereais e pingar 24 gotas do óleo essencial escolhido.
  • Depois misture bem.
Mas lembre-se de usar um óleo de cada vez. Se quiser fazer combinações com mais de dois óleos ao mesmo tempo, veja abaixo algumas dicas de sinergias para os aromatizadores, com base nos benefícios dos óleos citados acima:
  • 20 gotas de óleo essencial de Tangerina com 4 gotas do óleo essencial de Canela.
  • 8 gotas de óleo essencial de Cedro e 16 gotas do óleo essencial de Laranja Doce.
  • 8 gotas de óleo essencial de Cipreste e 16 gotas do óleo essencial de Laranja Doce.
  • 7 gotas de óleo essencial de Ylang Ylang e 17 gotas do óleo essencial de Clementina.
  • 12 gotas de óleo essencial de Pau Rosa, 3 gotas do óleo essencial de Patchouli e 9 gotas do óleo essencial de Tangerina.
Solange Lima: Terapeuta integrativa e numeróloga. Utiliza técnicas como Florais, Aromaterapia, Cromoterapia e Reiki. Realiza atendimentos [email protected]

Veja Também

Você conhece o Big 3 da Astrologia?

Seu pet anda irritado? Florais podem ajudar a mudar este quadro

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Astrologia Fique bem Moda
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Cetaf perde para Joaçaba e começa os playoffs em desvantagem
Imagem de destaque
Salada com proteína: 3 receitas saudáveis e nutritivas para o jantar 
Professor, sala de aula, educação
STF estende piso nacional a professores temporários da educação básica da rede pública

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados