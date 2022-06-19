Aromaterapia para depressão: como funciona e quais óleos essenciais

Você sabia que é possível usar Aromaterapia para depressão? Os óleo essenciais são uma ferramenta acessível e potente, que pode melhorar o quadro sintomático de quem luta contra a doença.
Os sintomas da depressão, em geral, são falta de ânimo e energia, oscilações de humor e irritabilidade. E há, ainda, sintomas físicos como cansaço, distúrbios de sono, dores de cabeça, falta de apetite, taquicardia, dores no corpo e até distúrbios menstruais nas mulheres.
A depressão também traz o medo muito presente no dia a dia das pessoas, ele acaba caminhando lado a lado com ela, no dia a dia de quem sofre com ela.
As práticas integrativas, que incluem a Aromaterapia (saiba o que é e como funciona aqui), podem nos ajudar a amenizar alguns sintomas. Lembrando aqui que sempre que necessário é importante buscar ajuda médica e de um psicólogo(a) para acompanhamento, pois o trabalho multidisciplinar faz toda a diferença.
Aromaterapia para depressão: como funciona
Existem vários tipos de depressão e as causas são as mais diversas, então aqui o intuito é olhar o ser humano de forma holística e entender onde tudo começou.
A ansiedade, que também costuma atingir muitas pessoas, pode ser combatida com outros óleos essenciais. Veja aqui quais usar na Aromaterapia para ansiedade!
A seguir, veja como alguns óleos essenciais podem ajudar em casos de depressão.
- Óleo essencial de Gerânio: alivia quadros de angústia e medos, trabalha a apatia, dá energia, aroma bem marcante, pode ser usado junto com um cítrico ou amadeirado, usar sempre em baixa concentração.
- Frase que codifica o gerânio: “Sinto que não vou conseguir, não tenho coragem, me falta energia”.
- Óleo essencial de Rosas: é um dos melhores óleos para tratar a depressão, esse óleo trabalha nosso chakra cardíaco, ajuda nos sentimentos de tristeza e apatia, principalmente na depressão causada por perda de entes queridos e na depressão pós-parto.
- Frase que codifica a rosa: “Me sinto triste e angustiado, meu peito dói e não mereço nada nessa vida”.
- Óleo essencial de Palmarosa: acalma a mente e nos ajuda a ser mais flexível, ajuda na criatividade mental. A palmarosa traz paz interior e sensação de leveza.
- Frase que codifica a palmarosa: “Não encontro paz, nada está bom, me cobro demais, não consigo produzir nada”
- Óleo essencial de Mandarina: ajuda a quem sofre de insônia nos quadros de depressão, acalma a mente, ajudando a ter uma noite de sono reparadora e também controla a irritabilidade.
- Frase que codifica a mandarina: “Não relaxo e não consigo dormir, penso demais, tudo me irrita no dia a dia.”
- Óleo essencial de Litsea Cubeba (May Chang): tem ação calmante, traz equilíbrio, ajuda em estados de angústia, depressão e irritação nervosa. É um óleo muito forte, que deve ser usado sempre em baixa concentração e com cuidado.
- Frase que codifica a litsea cubeba: “Fico irritado o dia todo, preciso de mais energia e foco para minhas atividades diárias”
Como usar Aromaterapia na depressão
A forma mais segura de utilizar os óleos essenciais é a inalação, através do olfato, e a absorção, através da pele. Ambas são muito eficientes e trazem resultados significativos.
A forma, quantidades, periodicidade e blend de óleos deve ser sempre prescrita pelo aromaterapeuta (marque sua consulta on-line aqui!), pois ele vai saber o que é melhor para cada um.
Afinal, não é porque são naturais que não tem contraindicações. Não utilize sem orientação, passe puro sobre a pele e muito menos faça a ingestão de óleos essenciais de forma indiscriminada.
Solange Lima: Terapeuta integrativa e numeróloga. Utiliza técnicas como Florais, Aromaterapia, Cromoterapia e Reiki. Realiza atendimentos [email protected]