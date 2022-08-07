Não consegue parar e meditar? Então conheça a meditação para pessoas agitadas

Você já disse “não consigo meditar” por não conseguir ficar parado, em silêncio e focado? Não se sinta frustrado. Você pode experimentar a meditação para pessoas agitadas. Também chamada de meditação ativa, é um tipo de prática em que não é preciso ficar sentado ou deitado.
Meditar não é sinônimo de relaxar, pensar em um lugar muito bonito e calmo, nem é pensar em nada. Meditação é estar presente no momento.
Como funciona a meditação para pessoas agitadas
A meditação para pessoas agitadas pode ser executada enquanto você está em movimento, fazendo qualquer tarefa, como caminhando ou até lavando a louça, desde que esteja com atenção plena.
É uma boa opção para quem tem dificuldade de ficar parado ou em se concentrar e tem os mesmos benefícios da meditação guiada “convencional” ou meditação passiva: ajuda a reduzir a ansiedade e o estresse, controla as emoções, aumenta as defesas do organismo, entre outras vantagens.
Isso porque os movimentos corporais e respiratórios eliminam as tensões e as emoções acumuladas na mente, o que possibilita um relaxamento pleno.
Tipos de meditação ativa
A meditação ativa é feita por meio de movimentos livres e técnicas de meditação. Eu a pratico de duas formas: uma é caminhando, a outra é quando faço asanas (as posturas do Yoga).
Qual é a melhor? Tudo depende do seu objetivo com a prática e também daquilo que funciona para você. A seguir, compartilho com vocês uma das práticas de meditação para pessoas agitadas, que é caminhando. Experimente!
Dicas para Meditar caminhando
- Escolha um tênis de caminhada
- Coloque uma roupa adequada para este exercício
- Não caminhe nos horários mais quentes do dia
- Comece escolhendo um local, de preferência onde você tenha contato com a natureza, um parque, uma praia, um jardim
- Caso você tenha muita dificuldade de concentração ou não queira sair, faça dentro de casa.
Caminhar com foco no percurso
- Nesta meditação ativa, você deve escolher um percurso que poderia ser feito em 10 minutos de caminhada, mas que você fará em 30 minutos.
- Marque um ponto de referência/de chegada, fixe seus olhos nele e comece a caminhar bem lentamente, sentindo cada passo.
- Você deve ter atenção à velocidade e manter sua mente no momento presente.
No vídeo a seguir, veja como fazer uma meditação ativa com foco no percurso:
Rosine Mello: Formada em Educação Física, é praticante de Hatha Yoga desde 1998. Atua como professora desde 2005, certificada pelo Simplesmente [email protected]