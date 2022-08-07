Não consegue parar e meditar? Então conheça a meditação para pessoas agitadas Crédito: Personare

Você já disse “não consigo meditar” por não conseguir ficar parado, em silêncio e focado? Não se sinta frustrado. Você pode experimentar a meditação para pessoas agitadas. Também chamada de meditação ativa, é um tipo de prática em que não é preciso ficar sentado ou deitado.

Meditar não é sinônimo de relaxar, pensar em um lugar muito bonito e calmo, nem é pensar em nada. Meditação é estar presente no momento.

Como funciona a meditação para pessoas agitadas

A meditação para pessoas agitadas pode ser executada enquanto você está em movimento, fazendo qualquer tarefa, como caminhando ou até lavando a louça, desde que esteja com atenção plena.

Isso porque os movimentos corporais e respiratórios eliminam as tensões e as emoções acumuladas na mente, o que possibilita um relaxamento pleno.

Tipos de meditação ativa

duas formas: uma é caminhando, a outra é quando faço A meditação ativa é feita por meio de movimentos livres e técnicas de meditação. Eu a pratico deuma é caminhando, a outra é quando faço asanas (as posturas do Yoga).

Qual é a melhor? Tudo depende do seu objetivo com a prática e também daquilo que funciona para você. A seguir, compartilho com vocês uma das práticas de meditação para pessoas agitadas, que é caminhando. Experimente!

Dicas para Meditar caminhando

Escolha um tênis de caminhada





Coloque uma roupa adequada para este exercício





Não caminhe nos horários mais quentes do dia





Comece escolhendo um local, de preferência onde você tenha contato com a natureza, um parque, uma praia, um jardim





Caso você tenha muita dificuldade de concentração ou não queira sair, faça dentro de casa.

Caminhar com foco no percurso

Nesta meditação ativa, você deve escolher um percurso que poderia ser feito em 10 minutos de caminhada, mas que você fará em 30 minutos.



Marque um ponto de referência/de chegada, fixe seus olhos nele e comece a caminhar bem lentamente, sentindo cada passo.



Você deve ter atenção à velocidade e manter sua mente no momento presente.

No vídeo a seguir, veja como fazer uma meditação ativa com foco no percurso: